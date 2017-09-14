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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 14 вер, 2024 22:42
sashaqbl написав: yama написав:
Місяць не заходив на форум чи два , зайшов і зрозумів що більше не варто сюди заходити. Бо такий високий рівень дискусії для мене не зрозумілий. Піду ще рости , може коли почну розуміти то повернусь.
Вибачте, складно підтримувати хоч якийсь рівень дискусії представникам різних світів.
Часом хочеться просто коліна стріляти.
Поминаю розуміти причини появи ветеранських банд у 90их.
только сейчас?
- причины были ровно такие же, как и у _любых_ других банд.
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Додано: Суб 14 вер, 2024 22:45
sashaqbl написав:
ЩО ТРЕБА РОБИТИ НА ТВОЮ ДУМКУ?
1. Вбити Хуйло.
Максимально швидке вирішення проблеми і максимально ефективне, але і максимально нереальне.
2. Замінити Зе на адекватного.
Не так швидко і ефективно, але так само нереально.
3. Все просрати.
Не швидко, але цілком реально.
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Додано: Суб 14 вер, 2024 22:50
sashaqbl написав:
........
Поминаю розуміти причини появи ветеранських банд у 90их.
Какие ветеранские банды в 90-х?
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Додано: Суб 14 вер, 2024 22:59
lapay написав: sashaqbl написав:
ЩО ТРЕБА РОБИТИ НА ТВОЮ ДУМКУ?
1. Вбити Хуйло.
Максимально швидке вирішення проблеми і максимально ефективне, але і максимально нереальне.
2. Замінити Зе на адекватного.
Не так швидко і ефективно, але так само нереально.
3. Все просрати.
Не швидко, але цілком реально.
Т.е. реального положительного решения вы не видите?
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Додано: Суб 14 вер, 2024 23:14
lapay написав: sashaqbl написав:
ЩО ТРЕБА РОБИТИ НА ТВОЮ ДУМКУ?
1. Вбити Хуйло.
Максимально швидке вирішення проблеми і максимально ефективне, але і максимально нереальне.
2. Замінити Зе на адекватного.
Не так швидко і ефективно, але так само нереально.3. Все просрати.
Не швидко, але цілком реально.
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Додано: Суб 14 вер, 2024 23:14
Заменить Зе.
Наконец, заняться собственным ВПК.
Через лет 15..20 отбить собственным оружием территории.
К концу 30х годов, экстраполяция приведёт нас к потере 70% населения (сегодня это 30%). Сейчас вторая волна эмиграции. Её пик придётся на наступление холодов.
К осени 2025 волна эмиграции будет ещё сильнее.
Потери территории сегодня 1/5. К концу 30х сложно представить.
Востаннє редагувалось Бетон
в Суб 14 вер, 2024 23:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 14 вер, 2024 23:16
НА ШЛЯХУ ДО ПУСТЕЛІ
Івшина Лариса, яку щиро поважаю, слушно повторює раз-у-раз, що майбутнє України визначатимуть ті, хто тут залишиться.
Біда в тому, що залишиться небагато. Принаймні точно замало, аби давати раду території, яку колись населяла 52-мільйонна нація.
З подачі моїх читачів, звернувся до статистики. І відкрив для себе неймовірно прикрий факт: Україна – абсолютний лідер у світі принаймні у двох категоріях:
1) з величезним відривом від решти країн ми очолюємо рейтинг держав, з яких найбільше емігрує населення. За оцінками ЦРУ (The World Factbook) цього року з кожних 1000 мешканців України емігрує 36,5. Це вдвічі більше, ніж з Південного Судану. Чи майже втричі більше, аніж з нещасної Венесуели. В абсолютних цифрах за кількістю тих, хто залишив свою батьківщину та емігрував на чужину в останнє десятиліття, в нас у світі тільки два конкуренти: Афганістан та Сирія. По сучасним темпам еміграції – жодного. У наших ворогів – росії та білорусі – цієї проблеми фактично не існує. Там кількість іммігрантів майже дорівнює кількості тих, хто виїхав з країни...
2) окрім абсолютного лідерства за кількістю емігрантів на душу населення, ми також очолюємо ще один сумний рейтинг – кількість смертей на душу населення. За оцінками того ж ЦРУ, яке щороку публікує The World Factbook, на кожну тисячу українців цього року помре 18,6. В росії – 14. В білорусі – 13,3.
Наголошу, я наводжу офіційні прогноз ЦРУ та статистику Світового Банку. Це не російська пропаганда.
Так, майбутнє України будуватимуть ті, хто залишиться і виживе. Тільки вже очевидно, що нас залишиться і виживе радикально менше, аніж тих, хто населяв Україну в кордонах 1991 року. І чим довше триватиме війна, тим більше люди вмиратимуть та тікатимуть з України. Все більше Україну сприйматимуть, як європейську Сирію чи Афганістан, де живуть мужні автохтони та їхні вкрай корумповані князьки. А нормальні люди (чомусь) жити не хочуть...
Війна – азартна штука. І звичайно перемогти путіна і (можливо) тим самим запустити процеси саморуйнації росії – це джекпот та гарантоване місце героя у підручниках історії. Не дивно, що наш президент марить цей джек-пот зірвати. І як будь-який азартний гравець давно не рахує втрати.
А статистика їх рахує. І тихо волає, що за таких рекордних темпів еміграції та смертності, будь-який далекоглядний лідер має думати насамперед про людей, а не про території. Бо можливо ми – мобілізувавши усі сили та засоби – спроможні розгромити росію та повернути Приазовʼє, Крим і Донбас. Тільки постає питання: для кого? І для чого? Якщо ця війна невблаганно перетворює Україну на європейський Афганістан – країну мужніх бородатих моджахедів і їхніх вкрай корумпованих князьків. Країну, за яку можна вболівати і якій можна співчувати. Але в якій все менше людей хочуть жити. Статистика, на жаль, невблаганна річ...
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Додано: Суб 14 вер, 2024 23:18
ЛАД написав:
Т.е. реального положительного решения вы не видите?
Корейська війна швидко завершилась після смерті сталіна, в'єтнамська програшем Півдня, в нас ще є варіант заміни керманича на адекватного, але він так само нереальний, як і перший пункт.
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Додано: Суб 14 вер, 2024 23:28
ЛАД написав: sashaqbl написав:
........
Поминаю розуміти причини появи ветеранських банд у 90их.
Какие ветеранские банды в 90-х?
Это человек так бывших военных называет, что сути не меняет...
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Додано: Суб 14 вер, 2024 23:28
доїбалися до нещасного флаймена
да я впевнений що англійську флаймен знає краще колгоспного посла в лондоні
то флаймена на дипломатичний фронт
а понтовитого боягуза залужного до окопу
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