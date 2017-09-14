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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9870987198729873

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 23:32

шо це за генерал такий
не знає про зміну корисності речей у часі
це кожен молодший офіцер повинен знати
хто його вчив, хто цю бездар просувв ???
за кабанчики погони давали??
корупційне болото
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 23:38

  Schmit написав:
  lapay написав:
  sashaqbl написав:ЩО ТРЕБА РОБИТИ НА ТВОЮ ДУМКУ?

1. Вбити Хуйло.
Максимально швидке вирішення проблеми і максимально ефективне, але і максимально нереальне.
2. Замінити Зе на адекватного.
Не так швидко і ефективно, але так само нереально.
3. Все просрати.
Не швидко, але цілком реально.

"Дринкинс, сколько нам осталось до конца?"

+++
Бройлєр 747 і його Камандор
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 23:40

fox767676
доїбалися до нещасного флаймена
да я впевнений що англійську флаймен знає краще


А коли це стало генеральним критерієм?))
І якщо він і «нещасний» так це тому що він інакше не вміє. І чия це тоді проблема? 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 23:43

немає пророка в свої батьківщині

  fox767676 написав:да я впевнений що англійську флаймен знає краще колгоспного посла в лондоні
то флаймена на дипломатичний фронт
а понтовитого боягуза залужного до окопу

не тільки шпікаю, а ще й пшекаю та трохи шпрехаю, і головне (три, чи скільки там диплома), не тільки соображаю не гріше Соскіна в політеокономії та геостратегії але "з холодною головою, гарячим серцем і чистими руками", але то все не востребуване, як то кажуть:

«Пророк не має пошани лише в своїй батьківщині та в себе вдома» (Матвій 13.57), «Нема пророка без пошани, як тільки у своїй країні, між власною родиною та у своєму домі» (Марко 6.4), «Ніякого пророка не приймають у його батьківщині» (Лука 4.24), «Нема пошани для пророка у своїй батьківщині» (Іван 4.44)
Востаннє редагувалось flyman в Суб 14 вер, 2024 23:50, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 23:47

flyman
соображаю не гріше


«На словах ты лев толстой, а на деле *уй ……..» :lol:
Hotab
 
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