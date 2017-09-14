шо це за генерал такий
не знає про зміну корисності речей у часі
це кожен молодший офіцер повинен знати
хто його вчив, хто цю бездар просувв ???
за кабанчики погони давали??
корупційне болото
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Додано: Суб 14 вер, 2024 23:32
шо це за генерал такий
не знає про зміну корисності речей у часі
це кожен молодший офіцер повинен знати
хто його вчив, хто цю бездар просувв ???
за кабанчики погони давали??
корупційне болото
Додано: Суб 14 вер, 2024 23:38
+++
Бройлєр 747 і його Камандор
Додано: Суб 14 вер, 2024 23:40
fox767676
А коли це стало генеральним критерієм?))
І якщо він і «нещасний» так це тому що він інакше не вміє. І чия це тоді проблема? 😅
Додано: Суб 14 вер, 2024 23:43
немає пророка в свої батьківщині
не тільки шпікаю, а ще й пшекаю та трохи шпрехаю, і головне (три, чи скільки там диплома), не тільки соображаю не гріше Соскіна в політеокономії та геостратегії але "з холодною головою, гарячим серцем і чистими руками", але то все не востребуване, як то кажуть:
«Пророк не має пошани лише в своїй батьківщині та в себе вдома» (Матвій 13.57), «Нема пророка без пошани, як тільки у своїй країні, між власною родиною та у своєму домі» (Марко 6.4), «Ніякого пророка не приймають у його батьківщині» (Лука 4.24), «Нема пошани для пророка у своїй батьківщині» (Іван 4.44)
Востаннє редагувалось flyman в Суб 14 вер, 2024 23:50, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 14 вер, 2024 23:47
flyman
«На словах ты лев толстой, а на деле *уй ……..»
Додано: Нед 15 вер, 2024 00:54
Додано: Нед 15 вер, 2024 00:54
Додано: Нед 15 вер, 2024 00:56
В 90-е, по-моему, было больше "спортивных" и "ментовских" банд.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 15 вер, 2024 01:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 15 вер, 2024 01:08
1. Не понял связи между корейской и вьетнамской войнами и нашей.
2. То, что 2-й вариант Вы расцениваете настолько же нереальным, как и 1-й, я понял и из Вашего начального поста (viewtopic.php?p=5767058#p5767058).
Реальным Вы назвали только 3-й. Поэтому и задал вопрос.
Надо понимать, что на мой вопрос ответ - да?
Додано: Нед 15 вер, 2024 01:30
Всё это уже было здесь (по-моему, даже сегодня), только короче и суше, без таких эмоций.
Кстати, население Украины (УССР) по переписи 1926 года составляла 29 018 187 чел. - примерно столько же, сколько сегодня. При этом городское население было 5 373 553, а сельское - 14 094 592. Из них украинцев было - 23 218 860 (
Правда, рождаемость тогда была существенно выше.
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