Додано: Нед 15 вер, 2024 01:51

Бетон написав: Заменить Зе. Заменить Зе.

Наконец, заняться собственным ВПК.

Через лет 15..20 отбить собственным оружием территории.

К концу 30х годов, экстраполяция приведёт нас к потере 70% населения (сегодня это 30%). Сейчас вторая волна эмиграции. Её пик придётся на наступление холодов.

К осени 2025 волна эмиграции будет ещё сильнее.

Потери территории сегодня 1/5. К концу 30х сложно представить.

Не знаю, что это даст и что сделает другой (и никто не потрудился объяснить это), но спорить не буду.Так, вроде, уже занимаются. В меру сил и возможностей.Но ВПК это, в первую очередь, деньги. А их, вроде, маловато. Сейчас даже налоги повышают. Может, подскажете, где взять?Что изменится за лет 15..20?Через лет 15..20 у нас население будет вдвое больше, чем в РФ?Или найдут что-то, что будет нам приносить вдвое больше средств, чем нефть-газ в России?Или прилетят марсиане и дадут нам лучи смерти?Это возможно. Хотя экстраполяция в таких вопросах работает не просто плохо, а очень плохо. Но, скорее, население настолько не уменьшится, хотя может сильно измениться национальный состав.И не надо представлять.Сегодня все эти представления не больше, чем гадание на кофейной гуще.