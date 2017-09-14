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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9871987298739874

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 01:51

  Бетон написав:Заменить Зе.

Не знаю, что это даст и что сделает другой (и никто не потрудился объяснить это), но спорить не буду.
Наконец, заняться собственным ВПК.

Так, вроде, уже занимаются. В меру сил и возможностей.
Но ВПК это, в первую очередь, деньги. А их, вроде, маловато. Сейчас даже налоги повышают. Может, подскажете, где взять?

Через лет 15..20 отбить собственным оружием территории.

Что изменится за лет 15..20?
Через лет 15..20 у нас население будет вдвое больше, чем в РФ?
Или найдут что-то, что будет нам приносить вдвое больше средств, чем нефть-газ в России?
Или прилетят марсиане и дадут нам лучи смерти?

К концу 30х годов, экстраполяция приведёт нас к потере 70% населения (сегодня это 30%). Сейчас вторая волна эмиграции. Её пик придётся на наступление холодов.
К осени 2025 волна эмиграции будет ещё сильнее.

Это возможно. Хотя экстраполяция в таких вопросах работает не просто плохо, а очень плохо. Но, скорее, население настолько не уменьшится, хотя может сильно измениться национальный состав.

Потери территории сегодня 1/5. К концу 30х сложно представить.

И не надо представлять.
Сегодня все эти представления не больше, чем гадание на кофейной гуще.
ЛАД
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  #<1 ... 9871987298739874
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