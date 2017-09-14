Не знаю, что это даст и что сделает другой (и никто не потрудился объяснить это), но спорить не буду.
Наконец, заняться собственным ВПК.
Так, вроде, уже занимаются. В меру сил и возможностей.
Но ВПК это, в первую очередь, деньги. А их, вроде, маловато. Сейчас даже налоги повышают. Может, подскажете, где взять?
Через лет 15..20 отбить собственным оружием территории.
Что изменится за лет 15..20?
Через лет 15..20 у нас население будет вдвое больше, чем в РФ?
Или найдут что-то, что будет нам приносить вдвое больше средств, чем нефть-газ в России?
Или прилетят марсиане и дадут нам лучи смерти?
К концу 30х годов, экстраполяция приведёт нас к потере 70% населения (сегодня это 30%). Сейчас вторая волна эмиграции. Её пик придётся на наступление холодов.
К осени 2025 волна эмиграции будет ещё сильнее.
Это возможно. Хотя экстраполяция в таких вопросах работает не просто плохо, а очень плохо. Но, скорее, население настолько не уменьшится, хотя может сильно измениться национальный состав.
Потери территории сегодня 1/5. К концу 30х сложно представить.
И не надо представлять.
Сегодня все эти представления не больше, чем гадание на кофейной гуще.