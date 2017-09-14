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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9871987298739874

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 01:51

  Бетон написав:Заменить Зе.

Не знаю, что это даст и что сделает другой (и никто не потрудился объяснить это), но спорить не буду.
Наконец, заняться собственным ВПК.

Так, вроде, уже занимаются. В меру сил и возможностей.
Но ВПК это, в первую очередь, деньги. А их, вроде, маловато. Сейчас даже налоги повышают. Может, подскажете, где взять?

Через лет 15..20 отбить собственным оружием территории.

Что изменится за лет 15..20?
Через лет 15..20 у нас население будет вдвое больше, чем в РФ?
Или найдут что-то, что будет нам приносить вдвое больше средств, чем нефть-газ в России?
Или прилетят марсиане и дадут нам лучи смерти?

К концу 30х годов, экстраполяция приведёт нас к потере 70% населения (сегодня это 30%). Сейчас вторая волна эмиграции. Её пик придётся на наступление холодов.
К осени 2025 волна эмиграции будет ещё сильнее.

Это возможно. Хотя экстраполяция в таких вопросах работает не просто плохо, а очень плохо. Но, скорее, население настолько не уменьшится, хотя может сильно измениться национальный состав.

Потери территории сегодня 1/5. К концу 30х сложно представить.

И не надо представлять.
Сегодня все эти представления не больше, чем гадание на кофейной гуще.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 02:35

  Wirująświatła написав:........
вообще то юмор. Нельзя определить ценность-полезность человека потому что вы не знаете какие поступки он завтра совершит. Надю Савченко носили на руках как героя, а она оказалась предателем. Определите её полезность. :D

В следующий раз, когда шутите, хоть намекните на это. Хотя бы, как сейчас, смайликом.
Потому что выглядело вполне серьёзно.
  ЛАД написав:Мы это молоко просто потеряли.
мы это кто. 2 точки зрения. Человек для государства или государство для человека? Если 1е на одного раба стало меньше. Если 2е все стороны в плюсе.

"У вас всё дискретно". :)
Не или-или, а и-и.
Когда говорится "мы", то понятно, что речь идёт не о конкретном человек, о обществе/государстве.
Отдельный человек при выезде, вполне возможно, выиграет. Общество/государство однозначно проиграет.
Каким образом, по-вашему, если даже "государство для человека", государство выиграет от выезда миллионов граждан?


  ЛАД написав:Ну и отсутствие телесных наказаний не связано со скоростью прогресса. В первой половине 20 века скорость прогресса была вместе с разрешёнными телесными наказаниями.
Генри Форд бил своих рабочих? У вас всё дискретно. Наказания 1ю половину 20в были а потом резко пропали, как будто выключили свет. Против наказаний и за права рабрчих сначало было большое движение. Потом обнаружили что эффективные люди работают лучше без наказаний, и вместо надзирателей начали искать эффективных. И когда их нашлось достаточное количество прогресс заметно ускорился. На это все понадобились десятилетия в течении которых прогресс и наказания сосуществовали, пока во 2й половине 20в от физ. наказаний не отказались вообще. Кроме закрытых заведений типа армия/тюрьма. Там своя атмосфера.

Я как-то не слышал о методах стимулирования рабочих путём применения телесных наказаний не только на заводах Форда, но и задолго до того - в 19 и даже в 18 веке. Вооюще-то, капитализм и отличается от предыдущих формаций применением экономических методов принуждения вместо внеэкономических (телесных наказаний).
Ускорение технического прогресса началось гораздо раньше "2й половины 20в" и изобретение паровой машины для своего времени значило намного больше, чем изобретение холодильника (не помню точно, какие примеры прогресса вы приводили, а ваш начальный пост почему-то удалён).
ЛАД
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Повідомлень: 30139
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Подякували: 4825 раз.
 
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  #<1 ... 9871987298739874
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