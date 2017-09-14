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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9871987298739874

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 06:40

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Тож - Новий рік зустрічаю вдома, або... у в'язниці..
сенс говорит в Украине есть классные тюрьмы, не хуже санаториев.

Сенс би мав казати, що в Україні є класні адвокати, які ЛЕГКО/не дорого :lol: ) відстоять права воїнів, які 2,5роки відпахали/відризикували на фронті!

Якщо є підстави . Коли людина ниє ,це є свідченням іншого. Я не за гроші ,я проти порушення Закону.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 07:09

  ЛАД написав:Потому что выглядело вполне серьёзно.
мне ж тоже должно быть смешно, что кто-то повёлся)
  ЛАД написав:Отдельный человек при выезде, вполне возможно, выиграет. Общество/государство однозначно проиграет.
прямо так однозначно? если общество не может обеспечить этого человека работой (только самой примитивной типа торговли на базаре), медициной (особенно при хронических заболеваниях), правозащитой то в чём его проигрыш? Допустим у вас 10 детей, но прокормить вы можете только 6, что для вас лучше отдать остальных 4 на работу на базар или в богатую семью? Говорю ж если вы рассматриваете детей как рабов, лучше базар. А если желаете им добра лучше подобрать состоятельную семью, а самому приходить в гости на именины.
  ЛАД написав:Я как-то не слышал о методах стимулирования рабочих путём применения телесных наказаний не только на заводах Форда, но и задолго до того - в 19 и даже в 18 веке
я не могу цитировать всё что когда то читал, вот первая же книга из гугла
В Смоленском обществе врачей на заседании 28 февраля 1895 года И.С. Грехов прочел доклад «О наказании розгами с медицинской точки зрения». В частности автор указал, «что наказания розгами до сих пор практикуются в отношении крестьян. Так, 1892 году волостные суды Тверской губернии постановили 879 приговоров о применении телесных наказаний. Из них не утверждено земскими начальниками 270 т.е. менее трети. Далее, продолжил докладчик, телесные наказания являются не только не безразличными, но и крайне вредными. Нанесенные розгами ранения – ссадины, царапины, кроме боли могут привести, при нечистоплотности нашего крестьянина к более серьезным заболеваниям.

https://sites.google.com/site/ocerkipoi ... j-gubernii
к началу 20го веку большинство стран телесные наказания запретило и на больших предприятиях их действительно не было, а в мелких хозяйствах такие наказания сохранялись как минимум до 50х годов, о чём мне лично рассказывал свидетель тех событий. Телесные наказания в семье начали запрещать и преследовать законом после 50х. О чём вы должны кстати помнить, хоть и росли без отца, но с другими мальчиками наверное общались и вероятно знали как их наказывают. Исключение если вы из высокоинтеллигентной среды, где мальчики обращались друг к другу на "вы" и играли на пианино.
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 07:28

Цинічний світ!

  sens написав:Коли людина ниє ,це є свідченням іншого.
Та то пздц!!!
Давайте всіх, хто каже "чого ниєш?" з домашніх м'яких диванів - відправити вас всіх на фронт на 2,5роки, а тоді подивитись, чи не ниєте ви всі?

Не перестаю дивуватись!
Люди сидять на Марсі у в'язниці 2,5роки, а до їхніх заґратованих віконець, періодично підходять перехожі з пивком в руках і кричать їм: "чого ниєте там?"🤦🏻🤦‍♂️🤦


Хіба ревуть воли, як ясла повні?!"©
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