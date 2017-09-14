RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 98719872987398749875>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 23:40

fox767676
доїбалися до нещасного флаймена
да я впевнений що англійську флаймен знає краще


А коли це стало генеральним критерієм?))
І якщо він і «нещасний» так це тому що він інакше не вміє. І чия це тоді проблема? 😅
Hotab
 
Повідомлень: 13206
З нами з: 15.02.09
Подякував: 355 раз.
Подякували: 2266 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 00:56

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:........
Поминаю розуміти причини появи ветеранських банд у 90их.

Какие ветеранские банды в 90-х?

Это человек так бывших военных называет, что сути не меняет...

В 90-е, по-моему, было больше "спортивных" и "ментовских" банд.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 15 вер, 2024 01:10, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30137
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 01:08

  lapay написав:
  ЛАД написав:Т.е. реального положительного решения вы не видите?

Корейська війна швидко завершилась після смерті сталіна, в'єтнамська програшем Півдня, в нас ще є варіант заміни керманича на адекватного, але він так само нереальний, як і перший пункт.

1. Не понял связи между корейской и вьетнамской войнами и нашей.
2. То, что 2-й вариант Вы расцениваете настолько же нереальным, как и 1-й, я понял и из Вашего начального поста (viewtopic.php?p=5767058#p5767058).
Реальным Вы назвали только 3-й. Поэтому и задал вопрос.
Надо понимать, что на мой вопрос ответ - да?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30137
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 01:30

  fox767676 написав:
НА ШЛЯХУ ДО ПУСТЕЛІ
Івшина Лариса, яку щиро поважаю, слушно повторює раз-у-раз, що майбутнє України визначатимуть ті, хто тут залишиться.
Біда в тому, що залишиться небагато. Принаймні точно замало, аби давати раду території, яку колись населяла 52-мільйонна нація.
...

Всё это уже было здесь (по-моему, даже сегодня), только короче и суше, без таких эмоций.
Кстати, население Украины (УССР) по переписи 1926 года составляла 29 018 187 чел. - примерно столько же, сколько сегодня. При этом городское население было 5 373 553, а сельское - 14 094 592. Из них украинцев было - 23 218 860 (http://surl.li/jpkqmx.
Правда, рождаемость тогда была существенно выше.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30137
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 01:51

  Бетон написав:Заменить Зе.

Не знаю, что это даст и что сделает другой (и никто не потрудился объяснить это), но спорить не буду.
Наконец, заняться собственным ВПК.

Так, вроде, уже занимаются. В меру сил и возможностей.
Но ВПК это, в первую очередь, деньги. А их, вроде, маловато. Сейчас даже налоги повышают. Может, подскажете, где взять?

Через лет 15..20 отбить собственным оружием территории.

Что изменится за лет 15..20?
Через лет 15..20 у нас население будет вдвое больше, чем в РФ?
Или найдут что-то, что будет нам приносить вдвое больше средств, чем нефть-газ в России?
Или прилетят марсиане и дадут нам лучи смерти?

К концу 30х годов, экстраполяция приведёт нас к потере 70% населения (сегодня это 30%). Сейчас вторая волна эмиграции. Её пик придётся на наступление холодов.
К осени 2025 волна эмиграции будет ещё сильнее.

Это возможно. Хотя экстраполяция в таких вопросах работает не просто плохо, а очень плохо. Но, скорее, население настолько не уменьшится, хотя может сильно измениться национальный состав.

Потери территории сегодня 1/5. К концу 30х сложно представить.

И не надо представлять.
Сегодня все эти представления не больше, чем гадание на кофейной гуще.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30137
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 02:35

  Wirująświatła написав:........
вообще то юмор. Нельзя определить ценность-полезность человека потому что вы не знаете какие поступки он завтра совершит. Надю Савченко носили на руках как героя, а она оказалась предателем. Определите её полезность. :D

В следующий раз, когда шутите, хоть намекните на это. Хотя бы, как сейчас, смайликом.
Потому что выглядело вполне серьёзно.
  ЛАД написав:Мы это молоко просто потеряли.
мы это кто. 2 точки зрения. Человек для государства или государство для человека? Если 1е на одного раба стало меньше. Если 2е все стороны в плюсе.

"У вас всё дискретно". :)
Не или-или, а и-и.
Когда говорится "мы", то понятно, что речь идёт не о конкретном человек, о обществе/государстве.
Отдельный человек при выезде, вполне возможно, выиграет. Общество/государство однозначно проиграет.
Каким образом, по-вашему, если даже "государство для человека", государство выиграет от выезда миллионов граждан?


  ЛАД написав:Ну и отсутствие телесных наказаний не связано со скоростью прогресса. В первой половине 20 века скорость прогресса была вместе с разрешёнными телесными наказаниями.
Генри Форд бил своих рабочих? У вас всё дискретно. Наказания 1ю половину 20в были а потом резко пропали, как будто выключили свет. Против наказаний и за права рабрчих сначало было большое движение. Потом обнаружили что эффективные люди работают лучше без наказаний, и вместо надзирателей начали искать эффективных. И когда их нашлось достаточное количество прогресс заметно ускорился. На это все понадобились десятилетия в течении которых прогресс и наказания сосуществовали, пока во 2й половине 20в от физ. наказаний не отказались вообще. Кроме закрытых заведений типа армия/тюрьма. Там своя атмосфера.

Я как-то не слышал о методах стимулирования рабочих путём применения телесных наказаний не только на заводах Форда, но и задолго до того - в 19 и даже в 18 веке. Вооюще-то, капитализм и отличается от предыдущих формаций применением экономических методов принуждения вместо внеэкономических (телесных наказаний).
Ускорение технического прогресса началось гораздо раньше "2й половины 20в" и изобретение паровой машины для своего времени значило намного больше, чем изобретение холодильника (не помню точно, какие примеры прогресса вы приводили, а ваш начальный пост почему-то удалён).
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30137
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 06:40

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Тож - Новий рік зустрічаю вдома, або... у в'язниці..
сенс говорит в Украине есть классные тюрьмы, не хуже санаториев.

Сенс би мав казати, що в Україні є класні адвокати, які ЛЕГКО/не дорого :lol: ) відстоять права воїнів, які 2,5роки відпахали/відризикували на фронті!

Якщо є підстави . Коли людина ниє ,це є свідченням іншого. Я не за гроші ,я проти порушення Закону.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17719
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 943 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 07:09

  ЛАД написав:Потому что выглядело вполне серьёзно.
мне ж тоже должно быть смешно, что кто-то повёлся)
  ЛАД написав:Отдельный человек при выезде, вполне возможно, выиграет. Общество/государство однозначно проиграет.
прямо так однозначно? если общество не может обеспечить этого человека работой (только самой примитивной типа торговли на базаре), медициной (особенно при хронических заболеваниях), правозащитой то в чём его проигрыш? Допустим у вас 10 детей, но прокормить вы можете только 6, что для вас лучше отдать остальных 4 на работу на базар или в богатую семью? Говорю ж если вы рассматриваете детей как рабов, лучше базар. А если желаете им добра лучше подобрать состоятельную семью, а самому приходить в гости на именины.
  ЛАД написав:Я как-то не слышал о методах стимулирования рабочих путём применения телесных наказаний не только на заводах Форда, но и задолго до того - в 19 и даже в 18 веке
я не могу цитировать всё что когда то читал, вот первая же книга из гугла
В Смоленском обществе врачей на заседании 28 февраля 1895 года И.С. Грехов прочел доклад «О наказании розгами с медицинской точки зрения». В частности автор указал, «что наказания розгами до сих пор практикуются в отношении крестьян. Так, 1892 году волостные суды Тверской губернии постановили 879 приговоров о применении телесных наказаний. Из них не утверждено земскими начальниками 270 т.е. менее трети. Далее, продолжил докладчик, телесные наказания являются не только не безразличными, но и крайне вредными. Нанесенные розгами ранения – ссадины, царапины, кроме боли могут привести, при нечистоплотности нашего крестьянина к более серьезным заболеваниям.

https://sites.google.com/site/ocerkipoi ... j-gubernii
  ЛАД написав:. В первой половине 20 века скорость прогресса была вместе с разрешёнными телесными наказаниями.
как раз с началом 20 века начался активный запрет телесных наказаний на производствах, но полностью их искоренить получилось примерно через 50 лет. В мелких хозяйствах такие наказания сохранялись, о чём мне лично рассказывал свидетель тех событий. Телесные наказания в семье начали запрещать и преследовать законом после 50х. Что чудом совпало с началом активного технического прогресса, массового жилого строительства, переездом людей в города, развитием доступной каждому культуры (в частности кино и оркестровые концерты). После отмены наказаний люди почувствовали себя не животными в стаде, а людьми. Для меня связь очевидна. Страны где до сих пор телесные наказания присутствуют существенно отстают в культурном и технологическом развитии.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 15 вер, 2024 08:07, всього редагувалось 6 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24897
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2412 раз.
Подякували: 3369 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 07:28

Цинічний світ!

  sens написав:Коли людина ниє ,це є свідченням іншого.
Та то !!!
Давайте всіх, хто каже "чого ниєш?" з домашніх м'яких диванів - відправити вас всіх на фронт на 2,5роки, а тоді подивитись, чи не ниєте ви всі?

Не перестаю дивуватись!
Люди сидять на Марсі у в'язниці 2,5роки, а до їхніх заґратованих віконець, періодично підходять перехожі з пивком в руках і кричать їм: "чого ниєте там?"🤦🏻🤦‍♂️🤦


Хіба ревуть воли, як ясла повні?!"©
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6825
З нами з: 18.03.21
Подякував: 229 раз.
Подякували: 947 раз.
 
Профіль
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 08:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вот только не понял, кто такие волы и что им может перепасть.

Єдина користь тутешніх дискусій, це розширення словникового запасу. Віл (не плутати з ВІЛ) - https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%92%D1%96%D0%BB в моєму контексті це екс-бик, якого цікавить, щоб були повні ясла, а корова вже йому якби і ні до чого. Те ж саме і щодо ялівки.
Я з перших днів великої війни був в шоці від безперервних колон, що рухались з України і вбачав величезну в цьому загрозу на найближчу вже перспективу. А ситуація в цьому ракурсі не покращується. Є в мене друзі ще з дитинства та родичі на суддівських і прокурорських не рядових посадах, так їхні дорослі діти сини-зяті вже тепер в якісь повиїжджали з України в якби легальний, полишавши тут непогану нерухомість. Вони (діти) до речі з європейськими дипломами нормально пооблаштовувались і пасуться не гірше як тут, а предкам хтось має насипати ще кращої пашниці ніж будь де інде.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6900
З нами з: 19.04.12
Подякував: 104 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 98719872987398749875>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
19 65958
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 вер, 2024 17:43
fler
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 227559
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 715612
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.