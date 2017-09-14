Додано: Нед 15 вер, 2024 07:09

ЛАД написав: Потому что выглядело вполне серьёзно. Потому что выглядело вполне серьёзно.

ЛАД написав: Отдельный человек при выезде, вполне возможно, выиграет. Общество/государство однозначно проиграет. Отдельный человек при выезде, вполне возможно, выиграет. Общество/государство однозначно проиграет.

ЛАД написав: Я как-то не слышал о методах стимулирования рабочих путём применения телесных наказаний не только на заводах Форда, но и задолго до того - в 19 и даже в 18 веке Я как-то не слышал о методах стимулирования рабочих путём применения телесных наказаний не только на заводах Форда, но и задолго до того - в 19 и даже в 18 веке





https://sites.google.com/site/ocerkipoi ... j-gubernii

В Смоленском обществе врачей на заседании 28 февраля 1895 года И.С. Грехов прочел доклад «О наказании розгами с медицинской точки зрения». В частности автор указал, «что наказания розгами до сих пор практикуются в отношении крестьян. Так, 1892 году волостные суды Тверской губернии постановили 879 приговоров о применении телесных наказаний. Из них не утверждено земскими начальниками 270 т.е. менее трети. Далее, продолжил докладчик, телесные наказания являются не только не безразличными, но и крайне вредными. Нанесенные розгами ранения – ссадины, царапины, кроме боли могут привести, при нечистоплотности нашего крестьянина к более серьезным заболеваниям.

ЛАД написав: . В первой половине 20 века скорость прогресса была вместе с разрешёнными телесными наказаниями. . В первой половине 20 века скорость прогресса была вместе с разрешёнными телесными наказаниями.

мне ж тоже должно быть смешно, что кто-то повёлся)прямо так однозначно? если общество не может обеспечить этого человека работой (только самой примитивной типа торговли на базаре), медициной (особенно при хронических заболеваниях), правозащитой то в чём его проигрыш? Допустим у вас 10 детей, но прокормить вы можете только 6, что для вас лучше отдать остальных 4 на работу на базар или в богатую семью? Говорю ж если вы рассматриваете детей как рабов, лучше базар. А если желаете им добра лучше подобрать состоятельную семью, а самому приходить в гости на именины.я не могу цитировать всё что когда то читал, вот первая же книга из гуглакак раз с началом 20 века начался активный запрет телесных наказаний на производствах, но полностью их искоренить получилось примерно через 50 лет. В мелких хозяйствах такие наказания сохранялись, о чём мне лично рассказывал свидетель тех событий. Телесные наказания в семье начали запрещать и преследовать законом после 50х. Что чудом совпало с началом активного технического прогресса, массового жилого строительства, переездом людей в города, развитием доступной каждому культуры (в частности кино и оркестровые концерты). После отмены наказаний люди почувствовали себя не животными в стаде, а людьми. Для меня связь очевидна. Страны где до сих пор телесные наказания присутствуют существенно отстают в культурном и технологическом развитии.