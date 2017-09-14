доїбалися до нещасного флаймена
да я впевнений що англійську флаймен знає краще
А коли це стало генеральним критерієм?))
І якщо він і «нещасний» так це тому що він інакше не вміє. І чия це тоді проблема? 😅
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Додано: Суб 14 вер, 2024 23:40
fox767676
А коли це стало генеральним критерієм?))
І якщо він і «нещасний» так це тому що він інакше не вміє. І чия це тоді проблема? 😅
Додано: Нед 15 вер, 2024 00:56
В 90-е, по-моему, было больше "спортивных" и "ментовских" банд.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 15 вер, 2024 01:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 15 вер, 2024 01:08
1. Не понял связи между корейской и вьетнамской войнами и нашей.
2. То, что 2-й вариант Вы расцениваете настолько же нереальным, как и 1-й, я понял и из Вашего начального поста (viewtopic.php?p=5767058#p5767058).
Реальным Вы назвали только 3-й. Поэтому и задал вопрос.
Надо понимать, что на мой вопрос ответ - да?
Додано: Нед 15 вер, 2024 01:30
Всё это уже было здесь (по-моему, даже сегодня), только короче и суше, без таких эмоций.
Кстати, население Украины (УССР) по переписи 1926 года составляла 29 018 187 чел. - примерно столько же, сколько сегодня. При этом городское население было 5 373 553, а сельское - 14 094 592. Из них украинцев было - 23 218 860 (
Правда, рождаемость тогда была существенно выше.
Додано: Нед 15 вер, 2024 01:51
Не знаю, что это даст и что сделает другой (и никто не потрудился объяснить это), но спорить не буду.
Так, вроде, уже занимаются. В меру сил и возможностей.
Но ВПК это, в первую очередь, деньги. А их, вроде, маловато. Сейчас даже налоги повышают. Может, подскажете, где взять?
Что изменится за лет 15..20?
Через лет 15..20 у нас население будет вдвое больше, чем в РФ?
Или найдут что-то, что будет нам приносить вдвое больше средств, чем нефть-газ в России?
Или прилетят марсиане и дадут нам лучи смерти?
Это возможно. Хотя экстраполяция в таких вопросах работает не просто плохо, а очень плохо. Но, скорее, население настолько не уменьшится, хотя может сильно измениться национальный состав.
И не надо представлять.
Сегодня все эти представления не больше, чем гадание на кофейной гуще.
Додано: Нед 15 вер, 2024 02:35
В следующий раз, когда шутите, хоть намекните на это. Хотя бы, как сейчас, смайликом.
Потому что выглядело вполне серьёзно.
"У вас всё дискретно".
Не или-или, а и-и.
Когда говорится "мы", то понятно, что речь идёт не о конкретном человек, о обществе/государстве.
Отдельный человек при выезде, вполне возможно, выиграет. Общество/государство однозначно проиграет.
Каким образом, по-вашему, если даже "государство для человека", государство выиграет от выезда миллионов граждан?
Я как-то не слышал о методах стимулирования рабочих путём применения телесных наказаний не только на заводах Форда, но и задолго до того - в 19 и даже в 18 веке. Вооюще-то, капитализм и отличается от предыдущих формаций применением экономических методов принуждения вместо внеэкономических (телесных наказаний).
Ускорение технического прогресса началось гораздо раньше "2й половины 20в" и изобретение паровой машины для своего времени значило намного больше, чем изобретение холодильника (не помню точно, какие примеры прогресса вы приводили, а ваш начальный пост почему-то удалён).
Додано: Нед 15 вер, 2024 06:40
Якщо є підстави . Коли людина ниє ,це є свідченням іншого. Я не за гроші ,я проти порушення Закону.
Додано: Нед 15 вер, 2024 07:09
мне ж тоже должно быть смешно, что кто-то повёлся)
прямо так однозначно? если общество не может обеспечить этого человека работой (только самой примитивной типа торговли на базаре), медициной (особенно при хронических заболеваниях), правозащитой то в чём его проигрыш? Допустим у вас 10 детей, но прокормить вы можете только 6, что для вас лучше отдать остальных 4 на работу на базар или в богатую семью? Говорю ж если вы рассматриваете детей как рабов, лучше базар. А если желаете им добра лучше подобрать состоятельную семью, а самому приходить в гости на именины.
я не могу цитировать всё что когда то читал, вот первая же книга из гугла
как раз с началом 20 века начался активный запрет телесных наказаний на производствах, но полностью их искоренить получилось примерно через 50 лет. В мелких хозяйствах такие наказания сохранялись, о чём мне лично рассказывал свидетель тех событий. Телесные наказания в семье начали запрещать и преследовать законом после 50х. Что чудом совпало с началом активного технического прогресса, массового жилого строительства, переездом людей в города, развитием доступной каждому культуры (в частности кино и оркестровые концерты). После отмены наказаний люди почувствовали себя не животными в стаде, а людьми. Для меня связь очевидна. Страны где до сих пор телесные наказания присутствуют существенно отстают в культурном и технологическом развитии.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 15 вер, 2024 08:07, всього редагувалось 6 разів.
Додано: Нед 15 вер, 2024 07:28
Цинічний світ!
Та то !!!
Давайте всіх, хто каже "чого ниєш?" з домашніх м'яких диванів - відправити вас всіх на фронт на 2,5роки, а тоді подивитись, чи не ниєте ви всі?
Не перестаю дивуватись!
Люди сидять на Марсі у в'язниці 2,5роки, а до їхніх заґратованих віконець, періодично підходять перехожі з пивком в руках і кричать їм: "чого ниєте там?"🤦🏻🤦♂️🤦
Хіба ревуть воли, як ясла повні?!"©
Додано: Нед 15 вер, 2024 08:00
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Єдина користь тутешніх дискусій, це розширення словникового запасу. Віл (не плутати з ВІЛ) -
Я з перших днів великої війни був в шоці від безперервних колон, що рухались з України і вбачав величезну в цьому загрозу на найближчу вже перспективу. А ситуація в цьому ракурсі не покращується. Є в мене друзі ще з дитинства та родичі на суддівських і прокурорських не рядових посадах, так їхні дорослі діти сини-зяті вже тепер в якісь повиїжджали з України в якби легальний, полишавши тут непогану нерухомість. Вони (діти) до речі з європейськими дипломами нормально пооблаштовувались і пасуться не гірше як тут, а предкам хтось має насипати ще кращої пашниці ніж будь де інде.
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