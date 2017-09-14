Які тепер думки перед виїздом в зону виконання. "Я їду, якшо раптом загину, грошей мамі зкинуто, діти на осінь вдягнуті і взуті." Емоцій нуль. Знову фонові роздуми - виживеш чи ні. І що у випадку раптом чого. Це стандартний набір думок, на який особливо уваги вже й не звертаєш, просто холоднокровно довертаєш справи під найгірші сценарії. Маст хев, як то кажуть. Заходиш відволіктись в соцмережу, читаєш новини... і розумієш, що ти, дєвочка, можеш втратити життя, ЩОБ: 1. Якісь накачані бики вільно мутузили військових 2. Якісь свинячі рила в верховній раді вільно розкрадали мільярди 3. Якісь мущини разглагольствували про законність ухилянства, щоб потім спокійно повернутись до України, влитої нашою, таких же простих людей, кров'ю. 4. Винники могли грошиків заробити, відкупившись від служби волонтерством. 5. В цивільному одязі почуватись серед людей спокійніше, аніж у формі, бо тебе виставлять з ресторанів, щоб не смущав присутніх. 6. Якісь малолєтки знімали в тікток веселі танці біля меморіальних дошок загиблих українців 7. Судді продовжували ростити свою неприкасаєму касту і з важним виглядом хазяїна жизні судити нас. ...цей список загалом безкінечний і включає тисячі варіантів несправедливості по відношенню до мого життя і мого громадянського вибору. Благодатна база для роспропаганди, яка намагається збити українців зі шляху боротьби. Небезуспішно. Коли дивишся новини, розумієш, що цей увесь безпрєдєл може собі себе дозволити, бо ми його захищаємо від фронту. Але вилка засади в тому, що один крок назад і не буде ні їх, ні нас. Так вибудували наш світ. Такий нам лишили вибір без вибору. ...
І це ж Звіробійка. Медійна. Блогерка. Впізнавана. Її ж не пошлють в якусь дупу в складі маленької групи, без підтримки, без укріплень і навіть можливості окопатись (бо дрони і обстріли). Бо всі про це дізнаються...
Отже стає цікаво -- чому військо й оборона були доведені до такого стану як нині бачимо біля Покровська? Бліндажі там копались. Навіть надто часто (кожні пару сот метрів). Але за тиждень-місяць їх все одно втрачали... А на голих, неокопаних місцях, чи в котлах -- ще швидший буде відступ. Що і бачимо.
Коли дивишся новини, розумієш, що цей увесь безпрєдєл може собі себе дозволити, бо ми його захищаємо від фронту. Але вилка засади в тому, що один крок назад і не буде ні їх, ні нас. Так вибудували наш світ. Такий нам лишили вибір без вибору.
Довго так не буде. Отже, кінець вже близько...
Ключове ж. Так хто вибудовував таку систему, такий світ? Хто творець: посадовець чи пересічний? До кого звертатися Зверобій і Ко треба?
Буде ще довгенько... Бо система-то вибудована. Система. І базується вона не на тому, що пересічні тилу "нетакі", а на тому, що фронтовики не в змозі впливати для зміни системи.
Несумнівно корінна зміна системи рано чи пізно відбудеться, бо ресурс та запас міцності системи вичерпуються. Але поки повільно... Повільне вичерпування дозволяє існуючій системі модернізуватись. Але в тому ж самому векторі.
"Росія їх постійно стримує через цю загрозу ширшої війни, на яку Росія не здатна. Незважаючи на те, що ми не змогли стримати російський напад у лютому 2022 року, росіяни стримали нас від допомоги Україні та ретельної систематичної стратегії, яка могла б привести цю війну у зовсім іншу точку, ніж зараз", – сказав він. Болтон зауважив, що для війни проти НАТО у Росії просто немає вільних армійських підрозділів – якби такі були, то їх би кинули на фронт в Україні, де Росія протягом двох років демонструє "жалюгідні показники" територіального просування.
Що ж до загрози потенційного використання ядерної зброї, то, за словами Болтона, американська розвідка засвідчила, що Росія жодного разу не приводила у боєготовність свої ядерні сили у ті моменти, коли Путін вчергове починав лякати світ ядерним апокаліпсисом. "На мою думку, щодо ядерної зброї – повідомити йому приватно та публічно, що у разі застосування Росією ядерної зброї в Україні Володимир Путін підпише власний смертний вирок", – заявив він. https://www.unian.ua/world/dzhon-bolton ... 57314.html
Цей Болтон проізньос ключове слово -- "публічно". Повідомити публічно... Це ключове. Публічно партнерам треба було ще про багато що повідомляти...
Ну і якщо прибрати штукатурку з оцього нарису Болтона, то видно -- саме отакий хід подій повністю влаштовував! і влаштовує партнерів. Ну а Україна в позиції .... такій же, як ото вище означила Зверобій для іншого випадку. Тобто без вибору. В системі без вибору. Побудованій партнерами. Партнери побудували систему для України. Можновладці в Україні побудували систему для українців. Систему, коли немає вибору.
Коли дивишся новини, розумієш, що цей увесь безпрєдєл може собі себе дозволити, бо ми його захищаємо від фронту. Але вилка засади в тому, що один крок назад і не буде ні їх, ні нас. Так вибудували наш світ. Такий нам лишили вибір без вибору.
Довго так не буде. Отже, кінець вже близько...
Ключове ж. Так хто вибудовував таку систему, такий світ? Хто творець: посадовець чи пересічний? До кого звертатися Зверобій і Ко треба?
Буде ще довгенько... Бо система-то вибудована. Система. І базується вона не на тому, що пересічні тилу "нетакі", а на тому, що фронтовики не в змозі впливати для зміни системи.
Несумнівно корінна зміна системи рано чи пізно відбудеться, бо ресурс та запас міцності системи вичерпуються. Але поки повільно... Повільне вичерпування дозволяє існуючій системі модернізуватись. Але в тому ж самому векторі.
А що вона би хотіла, щоб десь там серед волів та ялівок знайшлися пасіонарії, які "нагнуть владу і поставлять в правильну позу"? Це рівень школи, чи дитсадка. По моєму, половозрілі дівчата більш практичні, не зважаючи про мрії про принца на білій Теслі чи що там зараз трендово.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 15 вер, 2024 09:19, всього редагувалось 1 раз.