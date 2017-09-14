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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9872987398749875>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 08:31

  Успіх написав:
  sens написав:Коли людина ниє ,це є свідченням іншого.
Та то !!!
Давайте всіх, хто каже "чого ниєш?" з домашніх м'яких диванів - відправити вас всіх на фронт на 2,5роки, а тоді подивитись, чи не ниєте ви всі?

Не перестаю дивуватись!
Люди сидять на Марсі у в'язниці 2,5роки, а до їхніх заґратованих віконець, періодично підходять перехожі з пивком в руках і кричать їм: "чого ниєте там?"🤦🏻🤦‍♂️🤦


Хіба ревуть воли, як ясла повні?!"©


Тим паче, що зі Статуту вже давно прибрали "стойко переносить тяготы и лишения воинской службы".
Дуже давно прибрали.

А тут і овсі випадок: всл функції свої виконує? Виконує. То й слава йому та повага.
А жаліється він при цьому або щось не те гаслає, та то дрібниці і його справа, як йому легше.

*Сам обрав свій шлях" - це з серії "ми вас туди не посилали" з класики, "перед тим, як йти, треба було закон читати" від нардепа, "то короткозорі" від Пристайка.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 08:40

Про витоки двох(?) сотень тисяч сзч...:


Маруся Звіробій:

Які тепер думки перед виїздом в зону виконання.
"Я їду, якшо раптом загину, грошей мамі зкинуто, діти на осінь вдягнуті і взуті."
Емоцій нуль. Знову фонові роздуми - виживеш чи ні. І що у випадку раптом чого. Це стандартний набір думок, на який особливо уваги вже й не звертаєш, просто холоднокровно довертаєш справи під найгірші сценарії. Маст хев, як то кажуть.
Заходиш відволіктись в соцмережу, читаєш новини... і розумієш, що ти, дєвочка, можеш втратити життя, ЩОБ:
1. Якісь накачані бики вільно мутузили військових
2. Якісь свинячі рила в верховній раді вільно розкрадали мільярди
3. Якісь мущини разглагольствували про законність ухилянства, щоб потім спокійно повернутись до України, влитої нашою, таких же простих людей, кров'ю.
4. Винники могли грошиків заробити, відкупившись від служби волонтерством.
5. В цивільному одязі почуватись серед людей спокійніше, аніж у формі, бо тебе виставлять з ресторанів, щоб не смущав присутніх.
6. Якісь малолєтки знімали в тікток веселі танці біля меморіальних дошок загиблих українців
7. Судді продовжували ростити свою неприкасаєму касту і з важним виглядом хазяїна жизні судити нас.
...цей список загалом безкінечний і включає тисячі варіантів несправедливості по відношенню до мого життя і мого громадянського вибору. Благодатна база для роспропаганди, яка намагається збити українців зі шляху боротьби. Небезуспішно.
Коли дивишся новини, розумієш, що цей увесь безпрєдєл може собі себе дозволити, бо ми його захищаємо від фронту. Але вилка засади в тому, що один крок назад і не буде ні їх, ні нас. Так вибудували наш світ. Такий нам лишили вибір без вибору.
...



І це ж Звіробійка.
Медійна. Блогерка. Впізнавана.
Її ж не пошлють в якусь дупу в складі маленької групи, без підтримки, без укріплень і навіть можливості окопатись (бо дрони і обстріли). Бо всі про це дізнаються...

Отже стає цікаво -- чому військо й оборона були доведені до такого стану як нині бачимо біля Покровська?
Бліндажі там копались. Навіть надто часто (кожні пару сот метрів). Але за тиждень-місяць їх все одно втрачали... А на голих, неокопаних місцях, чи в котлах -- ще швидший буде відступ. Що і бачимо.


Довго так не буде.
Отже, кінець вже близько...
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 08:57

  Bobua написав:
Коли дивишся новини, розумієш, що цей увесь безпрєдєл може собі себе дозволити, бо ми його захищаємо від фронту. Але вилка засади в тому, що один крок назад і не буде ні їх, ні нас. Так вибудували наш світ. Такий нам лишили вибір без вибору.

Довго так не буде.
Отже, кінець вже близько...

Ключове ж.
Так хто вибудовував таку систему, такий світ? Хто творець: посадовець чи пересічний? До кого звертатися Зверобій і Ко треба?

Буде ще довгенько...
Бо система-то вибудована. Система.
І базується вона не на тому, що пересічні тилу "нетакі", а на тому, що фронтовики не в змозі впливати для зміни системи.

Несумнівно корінна зміна системи рано чи пізно відбудеться, бо ресурс та запас міцності системи вичерпуються.
Але поки повільно... Повільне вичерпування дозволяє існуючій системі модернізуватись. Але в тому ж самому векторі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 09:10

  Успіх написав:
  sens написав:Коли людина ниє ,це є свідченням іншого.
Та то !!!
Давайте всіх, хто каже "чого ниєш?" з домашніх м'яких диванів - відправити вас всіх на фронт на 2,5роки, а тоді подивитись, чи не ниєте ви всі?

Не перестаю дивуватись!
Люди сидять на Марсі у в'язниці 2,5роки, а до їхніх заґратованих віконець, періодично підходять перехожі з пивком в руках і кричать їм: "чого ниєте там?"🤦🏻🤦‍♂️🤦


Хіба ревуть воли, як ясла повні?!"©

тільки переважна частина обіженок не тільки сама вибрала свого баріна а ще й з трусів вискакувала, що який він кращ, а страдають усі
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 09:13

По полицях

"Росія їх постійно стримує через цю загрозу ширшої війни, на яку Росія не здатна. Незважаючи на те, що ми не змогли стримати російський напад у лютому 2022 року, росіяни стримали нас від допомоги Україні та ретельної систематичної стратегії, яка могла б привести цю війну у зовсім іншу точку, ніж зараз", – сказав він.
Болтон зауважив, що для війни проти НАТО у Росії просто немає вільних армійських підрозділів – якби такі були, то їх би кинули на фронт в Україні, де Росія протягом двох років демонструє "жалюгідні показники" територіального просування.

Що ж до загрози потенційного використання ядерної зброї, то, за словами Болтона, американська розвідка засвідчила, що Росія жодного разу не приводила у боєготовність свої ядерні сили у ті моменти, коли Путін вчергове починав лякати світ ядерним апокаліпсисом.
"На мою думку, щодо ядерної зброї – повідомити йому приватно та публічно, що у разі застосування Росією ядерної зброї в Україні Володимир Путін підпише власний смертний вирок", – заявив він.
https://www.unian.ua/world/dzhon-bolton ... 57314.html

Цей Болтон проізньос ключове слово -- "публічно". Повідомити публічно...
Це ключове.
Публічно партнерам треба було ще про багато що повідомляти...

Ну і якщо прибрати штукатурку з оцього нарису Болтона, то видно -- саме отакий хід подій повністю влаштовував! і влаштовує партнерів.
Ну а Україна в позиції .... такій же, як ото вище означила Зверобій для іншого випадку. Тобто без вибору. В системі без вибору. Побудованій партнерами.
Партнери побудували систему для України.
Можновладці в Україні побудували систему для українців.
Систему, коли немає вибору.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 09:18

  detroytred написав:
  Bobua написав:
Коли дивишся новини, розумієш, що цей увесь безпрєдєл може собі себе дозволити, бо ми його захищаємо від фронту. Але вилка засади в тому, що один крок назад і не буде ні їх, ні нас. Так вибудували наш світ. Такий нам лишили вибір без вибору.

Довго так не буде.
Отже, кінець вже близько...

Ключове ж.
Так хто вибудовував таку систему, такий світ? Хто творець: посадовець чи пересічний? До кого звертатися Зверобій і Ко треба?

Буде ще довгенько...
Бо система-то вибудована. Система.
І базується вона не на тому, що пересічні тилу "нетакі", а на тому, що фронтовики не в змозі впливати для зміни системи.

Несумнівно корінна зміна системи рано чи пізно відбудеться, бо ресурс та запас міцності системи вичерпуються.
Але поки повільно... Повільне вичерпування дозволяє існуючій системі модернізуватись. Але в тому ж самому векторі.

А що вона би хотіла, щоб десь там серед волів та ялівок знайшлися пасіонарії, які "нагнуть владу і поставлять в правильну позу"? Це рівень школи, чи дитсадка. По моєму, половозрілі дівчата більш практичні, не зважаючи про мрії про принца на білій Теслі чи що там зараз трендово.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 15 вер, 2024 09:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 09:19

  flyman написав:
  Успіх написав:
  sens написав:Коли людина ниє ,це є свідченням іншого.
Та то !!!
Давайте всіх, хто каже "чого ниєш?" з домашніх м'яких диванів - відправити вас всіх на фронт на 2,5роки, а тоді подивитись, чи не ниєте ви всі?

Не перестаю дивуватись!
Люди сидять на Марсі у в'язниці 2,5роки, а до їхніх заґратованих віконець, періодично підходять перехожі з пивком в руках і кричать їм: "чого ниєте там?"🤦🏻🤦‍♂️🤦


Хіба ревуть воли, як ясла повні?!"©

тільки переважна частина обіженок не тільки сама вибрала свого баріна а ще й з трусів вискакувала, що який він кращ, а страдають усі

Президента та нардепів обрав український народ.
І головне в цьому - чому?

Привіт товаришу Порошенко і Ко))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 09:21

  detroytred написав:Президента та нардепів обрав український народ.
І головне в цьому - чому?

Привіт товаришу Порошенко і Ко))

Так як без нього, це він кожного ранку кладе купу під двері пересіченому і ссе в борщ.
Вже без знайомого присмаку вже і сніданок не той смак має.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 09:25

  flyman написав:
  detroytred написав:Президента та нардепів обрав український народ.
І головне в цьому - чому?

Привіт товаришу Порошенко і Ко))

Так як без нього, це він кожного ранку кладе купу під двері пересіченому і ссе в борщ.

Це відповідь з серії отих дівчаток))

А в серйозному світі навіть є -- доведення до самогубства.
Хоча наче ж людина сама зробила свій вибір...
І не стосовно вибору якогось посадовця, а стосовно ЖИТТЯ.

Ну а ви прикалуйтесь отими борщами та тим, що під під'їздом.
Гиги)))
Як оті дівчатка з Теслою.
Дуже смішно.
Самі-то від них недалеко пішли.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 09:34

  detroytred написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:Президента та нардепів обрав український народ.
І головне в цьому - чому?

Привіт товаришу Порошенко і Ко))

Так як без нього, це він кожного ранку кладе купу під двері пересіченому і ссе в борщ.

Це відповідь з серії отих дівчаток))

А в серйозному світі навіть є -- доведення до самогубства.
Хоча наче ж людина сама зробила свій вибір...
І не стосовно вибору якогось посадовця, а стосовно ЖИТТЯ.

Ну а ви прикалуйтесь отими борщами та тим, що під під'їздом.
Гиги)))
Як оті дівчатка з Теслою.
Дуже смішно.
Самі-то від них недалеко пішли.

куди мені до рожевощоких цмудильників мірного врємєні
flyman
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