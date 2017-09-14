

Маруся Звіробій:



Які тепер думки перед виїздом в зону виконання.

"Я їду, якшо раптом загину, грошей мамі зкинуто, діти на осінь вдягнуті і взуті."

Емоцій нуль. Знову фонові роздуми - виживеш чи ні. І що у випадку раптом чого. Це стандартний набір думок, на який особливо уваги вже й не звертаєш, просто холоднокровно довертаєш справи під найгірші сценарії. Маст хев, як то кажуть.

Заходиш відволіктись в соцмережу, читаєш новини... і розумієш, що ти, дєвочка, можеш втратити життя, ЩОБ:

1. Якісь накачані бики вільно мутузили військових

2. Якісь свинячі рила в верховній раді вільно розкрадали мільярди

3. Якісь мущини разглагольствували про законність ухилянства, щоб потім спокійно повернутись до України, влитої нашою, таких же простих людей, кров'ю.

4. Винники могли грошиків заробити, відкупившись від служби волонтерством.

5. В цивільному одязі почуватись серед людей спокійніше, аніж у формі, бо тебе виставлять з ресторанів, щоб не смущав присутніх.

6. Якісь малолєтки знімали в тікток веселі танці біля меморіальних дошок загиблих українців

7. Судді продовжували ростити свою неприкасаєму касту і з важним виглядом хазяїна жизні судити нас.

...цей список загалом безкінечний і включає тисячі варіантів несправедливості по відношенню до мого життя і мого громадянського вибору . Благодатна база для роспропаганди, яка намагається збити українців зі шляху боротьби. Небезуспішно.

Коли дивишся новини, розумієш, що цей увесь безпрєдєл може собі себе дозволити, бо ми його захищаємо від фронту. Але вилка засади в тому, що один крок назад і не буде ні їх, ні нас. Так вибудували наш світ. Такий нам лишили вибір без вибору.

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