ЛАД написав:Вот только не понял, кто такие волы и что им может перепасть.
Єдина користь тутешніх дискусій, це розширення словникового запасу. Віл (не плутати з ВІЛ) - https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%92%D1%96%D0%BB в моєму контексті це екс-бик, якого цікавить, щоб були повні ясла, а корова вже йому якби і ні до чого. Те ж саме і щодо ялівки. Я з перших днів великої війни був в шоці від безперервних колон, що рухались з України і вбачав величезну в цьому загрозу на найближчу вже перспективу. А ситуація в цьому ракурсі не покращується. Є в мене друзі ще з дитинства та родичі на суддівських і прокурорських не рядових посадах, так їхні дорослі діти сини-зяті вже тепер в якісь повиїжджали з України в якби легальний, полишавши тут непогану нерухомість. Вони (діти) до речі з європейськими дипломами нормально пооблаштовувались і пасуться не гірше як тут, а предкам хтось має насипати ще кращої пашниці ніж будь де інде.
на 9й минуте про ресторан... напомнило видос одного белоруса, который уехал в Польшу, чувак молодой все дела, давай кадрить полячку. Пригласил ее в ресторан и в конце широким жестом типа "я за всё плачу". А полячка ему нифига, своё оплачиваю сама. Чувак конечно прифигел, на постсовке обычно платит мужчина. Есть даже выражение кто платит тот девочку и танцует.
Эта дистанция есть самоуважение. Приглашаться в ресторан, чтобы за тебя заплатили - уровень бомжихи. Во первых, это обязывает. Во вторых может сложится впечатление, что тебя приглашали приятно поговорить, а ты пришла беспатно покушать. Или еще хуже за приятный разговор рассчитались ужином, купля-продажа. Это всё деградация общечеловеческих ценностей. Продать себя подороже за ужин в ресторане, красивое авто, квартиру и прочие плюшки.
Некоторые женщины с одной стороны требуют равноправия, с другой хотят чтобы счета оплачивали мужчины. сюр.
Чувак не сказал ничего нового. Деградируют прежде всего общечеловеческие ценности. Видеть в мужчине банкомат и больше ничего.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 15 вер, 2024 10:39, всього редагувалось 4 разів.
Коли дивишся новини, розумієш, що цей увесь безпрєдєл може собі себе дозволити, бо ми його захищаємо від фронту. Але вилка засади в тому, що один крок назад і не буде ні їх, ні нас. Так вибудували наш світ. Такий нам лишили вибір без вибору.
Довго так не буде. Отже, кінець вже близько...
Ключове ж. Так хто вибудовував таку систему, такий світ? Хто творець: посадовець чи пересічний? До кого звертатися Зверобій і Ко треба?
Буде ще довгенько... Бо система-то вибудована. Система. І базується вона не на тому, що пересічні тилу "нетакі", а на тому, що фронтовики не в змозі впливати для зміни системи.
Несумнівно корінна зміна системи рано чи пізно відбудеться, бо ресурс та запас міцності системи вичерпуються. Але поки повільно... Повільне вичерпування дозволяє існуючій системі модернізуватись. Але в тому ж самому векторі.
А десь дві сотні тисяч сзч -- це не вплив? 😳 Це ж вже огого який “прайд”!
А якщо система докорінно елойська, якщо вона цим дедалі показовіше хизуватиметься і її за це “нічого не буде” -- то і фронт може пройнятись такими ідеями. Якщо не соромно і навіть безпечно бути шумним ухилянтом, якщо таких люблять і жаліють та лайкають їм відосики -- то не соромно ж і сезечешником, дезертиром. Теж будуть лайкати і збиратись у натовпи проти тцк/поліції?
Єдине питання -- як тримати на відстані москвинську сволоту з автоматами. Бо ті без тіні сумнівів стрілятимуть і гвалтуватимуть будь-які натовпи. Але може по Дніпру буде легко? Цікаво, скільки зусиль на це йде біля Херсону? Яка ширина річки після зливу водосховища? Немала, мабуть. Навіть у Києві велика.
Bobua написав:Якщо не соромно і навіть безпечно бути шумним ухилянтом, якщо таких люблять і жаліють та лайкають їм відосики -- то не соромно ж і сезечешником, дезертиром. Теж будуть лайкати і збиратись у натовпи проти тцк/поліції?
а если не стыдно продавать бронь, брать мзду с ухылянтов за отсрочку, пилить бюджетные деньги, в т.ч. с обеспечения армии то это в твоей матрице куда? Или одним всё можно, а другим стыд и строго закон.
Bobua написав:Єдине питання -- як тримати на відстані москвинську сволоту з автоматами. Бо ті без тіні сумнівів стрілятимуть і гвалтуватимуть будь-які натовпи.
если воровать и брать взятки русские не тронут. Русские только честных людей обижают.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 15 вер, 2024 10:51, всього редагувалось 2 разів.
Bobua написав:Про витоки двох(?) сотень тисяч сзч...:
Маруся Звіробій:
Які тепер думки перед виїздом в зону виконання. "Я їду, якшо раптом загину, грошей мамі зкинуто, діти на осінь вдягнуті і взуті." Емоцій нуль. Знову фонові роздуми - виживеш чи ні. І що у випадку раптом чого. Це стандартний набір думок, на який особливо уваги вже й не звертаєш, просто холоднокровно довертаєш справи під найгірші сценарії. Маст хев, як то кажуть. Заходиш відволіктись в соцмережу, читаєш новини... і розумієш, що ти, дєвочка, можеш втратити життя, ЩОБ: 1. Якісь накачані бики вільно мутузили військових 2. Якісь свинячі рила в верховній раді вільно розкрадали мільярди 3. Якісь мущини разглагольствували про законність ухилянства, щоб потім спокійно повернутись до України, влитої нашою, таких же простих людей, кров'ю. 4. Винники могли грошиків заробити, відкупившись від служби волонтерством. 5. В цивільному одязі почуватись серед людей спокійніше, аніж у формі, бо тебе виставлять з ресторанів, щоб не смущав присутніх. 6. Якісь малолєтки знімали в тікток веселі танці біля меморіальних дошок загиблих українців 7. Судді продовжували ростити свою неприкасаєму касту і з важним виглядом хазяїна жизні судити нас. ...цей список загалом безкінечний і включає тисячі варіантів несправедливості по відношенню до мого життя і мого громадянського вибору. Благодатна база для роспропаганди, яка намагається збити українців зі шляху боротьби. Небезуспішно. Коли дивишся новини, розумієш, що цей увесь безпрєдєл може собі себе дозволити, бо ми його захищаємо від фронту. Але вилка засади в тому, що один крок назад і не буде ні їх, ні нас. Так вибудували наш світ. Такий нам лишили вибір без вибору. ...
І це ж Звіробійка. Медійна. Блогерка. Впізнавана. Її ж не пошлють в якусь дупу в складі маленької групи, без підтримки, без укріплень і навіть можливості окопатись (бо дрони і обстріли). Бо всі про це дізнаються...
Отже стає цікаво -- чому військо й оборона були доведені до такого стану як нині бачимо біля Покровська? Бліндажі там копались. Навіть надто часто (кожні пару сот метрів). Але за тиждень-місяць їх все одно втрачали... А на голих, неокопаних місцях, чи в котлах -- ще швидший буде відступ. Що і бачимо.
Довго так не буде. Отже, кінець вже близько...
Я виділив☝️ - може ще хоч так хтось та й прочитає це і хоч на мить замислиться?
Замислиться може хоч над тим, що мій молодший синочок, коли я телефоную по відеозв'язку - обіймає телефон!!! Та й коли я просто телефоную - безмежно радіє моєму голосу!!!
Bobua написав: Коли дивишся новини, розумієш, що цей увесь безпрєдєл може собі себе дозволити, бо ми його захищаємо від фронту. Але вилка засади в тому, що один крок назад і не буде ні їх, ні нас. Так вибудували наш світ. Такий нам лишили вибір без вибору.
Довго так не буде. Отже, кінець вже близько...
Ключове ж. Так хто вибудовував таку систему, такий світ? Хто творець: посадовець чи пересічний? До кого звертатися Зверобій і Ко треба?
Буде ще довгенько... Бо система-то вибудована. Система. І базується вона не на тому, що пересічні тилу "нетакі", а на тому, що фронтовики не в змозі впливати для зміни системи.
Несумнівно корінна зміна системи рано чи пізно відбудеться, бо ресурс та запас міцності системи вичерпуються. Але поки повільно... Повільне вичерпування дозволяє існуючій системі модернізуватись. Але в тому ж самому векторі.
А десь дві сотні тисяч сзч -- це не вплив? 😳 Це ж вже огого який “прайд”!
Нет: это школьная физика - пока приток больше (или хотя бы равен) оттока - вообще проблем нет.
Прайд публично по площадям ходит, а не по подвалам ныкается
ЛАД написав:Вот только не понял, кто такие волы и что им может перепасть.
Єдина користь тутешніх дискусій, це розширення словникового запасу. Віл (не плутати з ВІЛ) - https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%92%D1%96%D0%BB в моєму контексті це екс-бик, якого цікавить, щоб були повні ясла, а корова вже йому якби і ні до чого. Те ж саме і щодо ялівки. Я з перших днів великої війни був в шоці від безперервних колон, що рухались з України і вбачав величезну в цьому загрозу на найближчу вже перспективу. А ситуація в цьому ракурсі не покращується. Є в мене друзі ще з дитинства та родичі на суддівських і прокурорських не рядових посадах, так їхні дорослі діти сини-зяті вже тепер в якісь повиїжджали з України в якби легальний, полишавши тут непогану нерухомість. Вони (діти) до речі з європейськими дипломами нормально пооблаштовувались і пасуться не гірше як тут, а предкам хтось має насипати ще кращої пашниці ніж будь де інде.
Что такое вол, я знаю. В общем-то, Ваш пост так и понял. Просто решил уточнить, т.к. всё же неточность. Вол это по Вашей ссылке: "Кастрований бик, якого використовують як тяглову силу". "Екс-бик" всё же немного другое. Но с Вами согласен.
Wirująświatła написав:flyman до 9й минуты нет смысла смотреть
на 9й минуте про ресторан... напомнило видос одного белоруса, который уехал в Польшу, чувак молодой все дела, давай кадрить полячку. Пригласил ее в ресторан и в конце широким жестом типа "я за всё плачу". А полячка ему нифига, своё оплачиваю сама. Чувак конечно прифигел, на постсовке обычно платит мужчина. Есть даже выражение кто платит тот девочку и танцует.
Эта дистанция есть самоуважение. Приглашаться в ресторан, чтобы за тебя заплатили - уровень бомжихи. Во первых, это обязывает. Во вторых может сложится впечатление, что тебя приглашали приятно поговорить, а ты пришла беспатно покушать. Или еще хуже за приятный разговор рассчитались ужином, купля-продажа. Это всё деградация общечеловеческих ценностей. Продать себя подороже за ужин в ресторане, красивое авто, квартиру и прочие плюшки.
Некоторые женщины с одной стороны требуют равноправия, с другой хотят чтобы счета оплачивали мужчины. сюр.
Чувак не сказал ничего нового. Деградируют прежде всего общечеловеческие ценности. Видеть в мужчине банкомат и больше ничего.
Навіщо стільки тексту? Якщо можна було просто написати коротко, що все схиляється до "окулярів пА350 ойро"!
Wirująświatła написав:flyman до 9й минуты нет смысла смотреть
на 9й минуте про ресторан... напомнило видос одного белоруса, который уехал в Польшу, чувак молодой все дела, давай кадрить полячку. Пригласил ее в ресторан и в конце широким жестом типа "я за всё плачу". А полячка ему нифига, своё оплачиваю сама. Чувак конечно прифигел, на постсовке обычно платит мужчина. Есть даже выражение кто платит тот девочку и танцует.
Эта дистанция есть самоуважение. Приглашаться в ресторан, чтобы за тебя заплатили - уровень бомжихи. Во первых, это обязывает. Во вторых может сложится впечатление, что тебя приглашали приятно поговорить, а ты пришла беспатно покушать. Или еще хуже за приятный разговор рассчитались ужином, купля-продажа. Это всё деградация общечеловеческих ценностей. Продать себя подороже за ужин в ресторане, красивое авто, квартиру и прочие плюшки.
Некоторые женщины с одной стороны требуют равноправия, с другой хотят чтобы счета оплачивали мужчины. сюр.
Чувак не сказал ничего нового. Деградируют прежде всего общечеловеческие ценности. Видеть в мужчине банкомат и больше ничего.
Навіщо стільки тексту? Якщо можна було просто написати коротко, що все схиляється до "окулярів пА350 ойро"!
а холява каже що тобі треба до психолога, та ти сам ліпше поясниш краще будь-якого невдахи шкільного психологоа