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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 15 вер, 2024 11:05
Wirująświatła
А полячка ему нифига, своё оплачиваю сама. Чувак конечно прифигел, на постсовке обычно платит мужчина. Есть даже выражение кто платит тот девочку и танцует.
Это выражение (я про крайнюю фразу) характерно для умственно недоразвитых. Там еще про «курочку кушали? Надо рассчитаться» кто-то тоже лепетал тут..
Твой личный опыт тоже такой, «постсовковый»?? Или ты «где-то читал просто»?? А сам не имел как ты любишь это слово «кейса» уже давно?
У меня в 80+% случаев в конце вечера всегда звучало (непринятое мной) предложение разделить счет. В Украине, и особенно Киеве , барышни давно европейки, Виталик. При чем зависимости чем закончится вечер от того, кто оплачивал счет, тоже не прослеживается..
это просто у тебя последний «кейс» был лет 30 назад. ))
Ну или, как вариант, твои свежие «кейсы» были с «не теми людьми». Они всегда есть где-то рядом. Но это ты выбираешь, идти с ними ужинать или с «европейками»
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Додано: Нед 15 вер, 2024 11:07
detroytred написав:
.............
Ну і якщо прибрати штукатурку з оцього нарису Болтона, то видно -- саме отакий хід подій повністю влаштовував! і влаштовує партнерів.
Ну а Україна в позиції .... такій же, як ото вище означила Зверобій для іншого випадку. Тобто без вибору. В системі без вибору. Побудованій партнерами.
Партнери побудували систему для України.
Можновладці в Україні побудували систему для українців.
Систему, коли немає вибору.
З уточненням - у побудові цієї системи ми і самі приймали участь.
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Додано: Нед 15 вер, 2024 11:07
Hotab написав:Wirująświatła
А полячка ему нифига, своё оплачиваю сама. Чувак конечно прифигел, на постсовке обычно платит мужчина. Есть даже выражение кто платит тот девочку и танцует.
Это выражение (я про крайнюю фразу) характерно для умственно недоразвитых. Там еще про «курочку кушали? Надо рассчитаться» кто-то тоже лепетал тут..
Твой личный опыт тоже такой, «постсовковый»?? Или ты «где-то читал просто»?? А сам не имел как ты любишь это слово «кейса» уже давно?
У меня в 80+% случаев в конце вечера всегда звучало (непринятое мной) предложение разделить счет. В Украине, и особенно Киеве , барышни давно европейки, Виталик. При чем зависимости чем закончится вечер от того, кто оплачивал счет, тоже не прослеживается..
это просто у тебя последний «кейс» был лет 30 назад. ))
Ну или, как вариант, твои свежие «кейсы» были с «не теми людьми». Они всегда есть где-то рядом. Но это ты выбираешь, идти с ними ужинать или с «европейками»
Успіх написав:
Навіщо стільки тексту?
Якщо можна було просто написати коротко, що все схиляється до "окулярів пА350 ойро"!
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flyman
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Додано: Нед 15 вер, 2024 11:07
Bobua написав:
Єдине питання -- як тримати на відстані москвинську сволоту з автоматами.
В сенсі як?
Як і зараз --- сили Оборони тримають. "Усьо в порядку, шеф".
Мова про те, що будуть робити посадовці-можновладці. Як вони будуть кардинально змінювати систему, коли стримувати більше не можна буде за умов навіть модернізації цієї старої системи.
А поки класичне "Грошей (в нашому випадку - змін) нема, але ви тримайтесь".
В тому і проблеми в наших можновладців, що працюють вони по мінімуму. А наперед робити - це вже вище мінімуму!!! Це вже по-середньому.
На велику позитивну перспективу - це по максимуму.
Наші ж з мінімуму ніяк не можуть зійти. Тільки рефлексія, коли вже припекло...
Для мирного часу прокатувало.
При форс-мажорах розрахунок -- велика ціна. І сплачують її пересічні.
Поки герої...
Поки така система. Героїв та вихоплення частки обивателів вистачає.
Поки вони стримують.
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detroytred
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Додано: Нед 15 вер, 2024 11:11
flyman написав: detroytred написав:
Президента та нардепів обрав український народ.
І головне в цьому - чому?
Привіт товаришу Порошенко і Ко))
Так як без нього, це він кожного ранку кладе купу під двері пересіченому і ссе в борщ.
Вже без знайомого присмаку вже і сніданок не той смак має.
Ні, це нинішній особисто робить перед дверима вашого схрону. Чи у ваше взуття?
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Додано: Нед 15 вер, 2024 11:12
flyman не цитируй пожалуйста хотаба, уже кажется просил.
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Wirująświatła
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Додано: Нед 15 вер, 2024 11:15
Wirująświatła написав:flyman
не цитируй пожалуйста хотаба, уже кажется просил.
О, ты снова в образе «я его не читаю»?
Надолго ли?
Ты ж «подглядывать в щелочку» , приоткрывая скрытые, начинаешь где-то на третий день. А потом устаешь это делать и «вызволяешь» мужественно из ЧС. Не так ли?
А у Флаймана ничего тоже не меняется. «за миску риса» по-прежнему недоступна, дороже - это переплата, потому тема «им всем надо очки за 350» близка как никогда
Так д̶е̶в̶с̶т̶в̶е̶н̶н̶о̶с̶т̶ь̶ ̶н̶е̶ ̶у̶т̶р̶а̶т̶и̶ш̶ь̶ невесту не найти, Андрюха!
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 15 вер, 2024 11:24, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 15 вер, 2024 11:18
В орків в курській області намічається цікавий експеримент -- якесь народне ополчення... З перспективою на весь оркостан.
З можливістю обрати посаду і уйти в будь-який час.
Цікавий чим?
1. Може місцеві князьки побудують в себе дружини, та скинуть центральну владу.
2. Може закінчиться класичним найопом -- в ополчення зайшов, а опинився під Бахмутом і без виходу.
3. А може й спрацює... тоді треба буде вже нам переймати досвід --- і це буде відповіддю на питання Бобуа (як стримати?).
Поки факт: в орків відбуваються, як мінімум, намагання змін...
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detroytred
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Додано: Нед 15 вер, 2024 11:23
flyman написав: Успіх написав:
Навіщо стільки тексту?
Якщо можна було просто написати коротко, що все схиляється до "окулярів пА350 ойро"!
а холява каже що тобі треба до психолога, та ти сам ліпше поясниш краще будь-якого невдахи шкільного психологоа
Флай , ви спотворюєте кожну фразу і слово . Хоча , це ваше кредо , яке каже про ваші здібності характеру . Ви ж не "скандалюга " , ви ж за спокій ...... під диваном .
Я казав до псіхіатра .
Успіх , як ти не дурак , закінчивай про окуляри . Ти вже поднадоїв .
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Додано: Нед 15 вер, 2024 11:24
detroytred написав: Bobua написав:
Єдине питання -- як тримати на відстані москвинську сволоту з автоматами.
В сенсі як?
Як і зараз --- сили Оборони тримають. "Усьо в порядку, шеф".
Мова про те, що будуть робити посадовці-можновладці. Як вони будуть кардинально змінювати систему, коли стримувати більше не можна буде за умов навіть модернізації цієї старої системи.
А поки класичне "Грошей (в нашому випадку - змін) нема, але ви тримайтесь".
В тому і проблеми в наших можновладців, що працюють вони по мінімуму. А наперед робити - це вже вище мінімуму!!! Це вже по-середньому.
На велику позитивну перспективу - це по максимуму.
Наші ж з мінімуму ніяк не можуть зійти. Тільки рефлексія, коли вже припекло...
Для мирного часу прокатувало.
При форс-мажорах розрахунок -- велика ціна. І сплачують її пересічні.
Поки герої...
Поки така система. Героїв та вихоплення частки обивателів вистачає.
Поки вони стримують.
Проблема вирішується рівнем вище того де вона виникла,
іншими словами можновладці не барон Мюнхаузен щоб витягнути себе з трясини за волосся.
А Звіробій як дівчинка з ясельної групи, що пасіонарно-стерильні воли-ялівки потягнуть, а не Котигорошки.
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flyman
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