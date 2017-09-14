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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9874987598769877

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 11:26

  flyman написав:Проблема вирішується рівнем вище того де вона виникла,
іншими словами можновладці не барон Мюнхаузен щоб витягнути себе з трясини за волосся.
А Звіробій як дівчинка з ясельної групи, що пасіонарно-стерильні воли-ялівки потягнуть, а не Котигорошки.

На рівні партнерів?
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 11:28

  холява написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:Навіщо стільки тексту?
Якщо можна було просто написати коротко, що все схиляється до "окулярів пА350 ойро"! :mrgreen:

а холява каже що тобі треба до психолога, та ти сам ліпше поясниш краще будь-якого невдахи шкільного психологоа


Флай , ви спотворюєте кожну фразу і слово . Хоча , це ваше кредо , яке каже про ваші здібності характеру . Ви ж не "скандалюга " , ви ж за спокій ...... під диваном .

Я казав до псіхіатра .

Успіх , як ти не дурак , закінчивай про окуляри . Ти вже поднадоїв .

по легенді я тупий ітішник з підвалу, що бомжує на $150 в місяць, тому щоб не спалитися потрібно дотримуватися легенди, що психолог, що псіхіатр, що психопатолог - "да какая разніца в Пєнзє"
Востаннє редагувалось flyman в Нед 15 вер, 2024 11:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 11:30

  Wirująświatła написав: Видеть в мужчине банкомат и больше ничего.

Банкомат це якби одна з основних функцій чоловіка). Це нормально.
Хтось рожальник хтось годувальник.
І взагалі... тут вродь фінансовий форум, смію висловити здогадки, що й у Вас є горщик з золотом.
Вам надо треба так нить-
Молодьож нончє вєтрєнна пішла, не ведеться на нас степенних товстопузих багачів в полном расцвєтє сіл, їм подавай молодих накачаних поциків на моциках... ну ладно, я теж скупий і не люблю лишніх трат.
ресторан то дорого, но чубурек і банку бренді коли дамі сєрдца можно й купити щоб розположити її к любовним утєхам?
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 11:30

холява
Успіх , як ти не дурак , закінчивай про окуляри . Ти вже поднадоїв .


Дурак він чи не дурак не має жодного значення.
Успіх характерний типаж, якого для свідомості треба регулярно пороти. Ні, не всюди. Є речі які він свідомо робить правильно. Включно по службі. А от що він по своєму недалекому розумовому розвитку лопоче - це із серії «трахай його гарно і регулярно - і буде нормальна людина». Або як кажуть філософи «бітіє опредєляєт сознаніє». Але пиздити треба гарно, без прогулів. Щоб не виникла ілюзія безнаказаності. :D
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 15 вер, 2024 11:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 11:32

  Banderlog написав:Банкомат це якби одна з основних функцій чоловіка). Це нормально.
и при этом равноправие? ух вам засрали мозги. Не может быть равноправия когда башляет кто то один. Кто из современных женщин ищет одного и навсегда?
  Banderlog написав:я теж скупий і не люблю лишніх трат.
дело не в скупости а за что платить. Один продавец продает гнилой ланос, другой новенькую теслу. Цену теслы я понимаю, а гнилого ланоса нет, даже бесплатно такое добро не нужно. Но продавец ланоса подумает что вы скупердяй и жадина, пожалели 1куе за его лялечку.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 15 вер, 2024 11:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 11:38

Wirująświatła
Мммммм, то есть за «Теслу» в ресторане ты заплатить готов, а за «гнилой Ланос» - нет. Пон)
А зачем ты Ланосы за стол приглашаешь? Совсем в «машинах» не разбираешься? :mrgreen:
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  #<1 ... 9874987598769877
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