На рівні партнерів?
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Додано: Нед 15 вер, 2024 11:26
Додано: Нед 15 вер, 2024 11:28
по легенді я тупий ітішник з підвалу, що бомжує на $150 в місяць, тому щоб не спалитися потрібно дотримуватися легенди, що психолог, що псіхіатр, що психопатолог - "да какая разніца в Пєнзє"
Востаннє редагувалось flyman в Нед 15 вер, 2024 11:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 15 вер, 2024 11:30
Банкомат це якби одна з основних функцій чоловіка). Це нормально.
Хтось рожальник хтось годувальник.
І взагалі... тут вродь фінансовий форум, смію висловити здогадки, що й у Вас є горщик з золотом.
Вам надо треба так нить-
Молодьож нончє вєтрєнна пішла, не ведеться на нас степенних товстопузих багачів в полном расцвєтє сіл, їм подавай молодих накачаних поциків на моциках... ну ладно, я теж скупий і не люблю лишніх трат.
ресторан то дорого, но чубурек і банку бренді коли дамі сєрдца можно й купити щоб розположити її к любовним утєхам?
Додано: Нед 15 вер, 2024 11:30
холява
Дурак він чи не дурак не має жодного значення.
Успіх характерний типаж, якого для свідомості треба регулярно пороти. Ні, не всюди. Є речі які він свідомо робить правильно. Включно по службі. А от що він по своєму недалекому розумовому розвитку лопоче - це із серії «трахай його гарно і регулярно - і буде нормальна людина». Або як кажуть філософи «бітіє опредєляєт сознаніє». Але пиздити треба гарно, без прогулів. Щоб не виникла ілюзія безнаказаності.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 15 вер, 2024 11:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 15 вер, 2024 11:32
и при этом равноправие? ух вам засрали мозги. Не может быть равноправия когда башляет кто то один. Кто из современных женщин ищет одного и навсегда?
дело не в скупости а за что платить. Один продавец продает гнилой ланос, другой новенькую теслу. Цену теслы я понимаю, а гнилого ланоса нет, даже бесплатно такое добро не нужно. Но продавец ланоса подумает что вы скупердяй и жадина, пожалели 1куе за его лялечку.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 15 вер, 2024 11:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 15 вер, 2024 11:38
Wirująświatła
Мммммм, то есть за «Теслу» в ресторане ты заплатить готов, а за «гнилой Ланос» - нет. Пон)
А зачем ты Ланосы за стол приглашаешь? Совсем в «машинах» не разбираешься?
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