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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 98759876987798789879>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 11:30

холява
Успіх , як ти не дурак , закінчивай про окуляри . Ти вже поднадоїв .


Дурак він чи не дурак не має жодного значення.
Успіх характерний типаж, якого для свідомості треба регулярно пороти. Ні, не всюди. Є речі які він свідомо робить правильно. Включно по службі. А от що він по своєму недалекому розумовому розвитку лопоче - це із серії «трахай його гарно і регулярно - і буде нормальна людина». Або як кажуть філософи «бітіє опредєляєт сознаніє». Але пиздити треба гарно, без прогулів. Щоб не виникла ілюзія безнаказаності. :D
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 15 вер, 2024 11:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 11:32

  Banderlog написав:Банкомат це якби одна з основних функцій чоловіка). Це нормально.
и при этом равноправие? ух вам засрали мозги. Не может быть равноправия когда башляет кто то один. Кто из современных женщин ищет одного и навсегда?
  Banderlog написав:я теж скупий і не люблю лишніх трат.
дело не в скупости а за что платить. Один продавец продает гнилой ланос, другой новенькую теслу. Цену теслы я понимаю, а гнилого ланоса нет, даже бесплатно такое добро не нужно. Но продавец ланоса подумает что вы скупердяй и жадина, пожалели 1куе за его лялечку.
  Banderlog написав:но чубурек і банку бренді коли дамі сєрдца можно й купити щоб розположити її к любовним утєхам?
если вы ей не интересны, зачем? пусть идёт работает и сама себе всё покупает. Лучше помогать тем, кто не может работать, сироты и проч.

Я против продажи моральных ценностей. Если уже сложились какие то отношения, можно купить че нибудь и не только беляш. Он флайман 3 кавалирки невестам приготовил.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 15 вер, 2024 11:44, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 11:38

Wirująświatła
Мммммм, то есть за «Теслу» в ресторане ты заплатить готов, а за «гнилой Ланос» - нет. Пон)
А зачем ты Ланосы за стол приглашаешь? Совсем в «машинах» не разбираешься? :mrgreen:




Лучше помогать тем, кто не может работать, сироты и проч.



Классно звучит в теории. Когда будет первая гривна, которую ты задонатишь на ЗСУ? Тестер просил тебя не нагибать за неуплату налогов, но за донаты он ничего не говорил. :mrgreen:
Он флайман 3 кавалирки невестам приготовил.


Не соглашайся пока что. Ты пока еще имеешь шансы и лучше себя пристроить


Самое ценное от ангела - это прочитать его изначальный пост. Это конечно удается редко, мало кто безработный сидит в компе 24/7. Но просто потом он начинает понимать, что написал чушь, правит, оправдывается, добавляет, и уже не тот цимус :D
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 15 вер, 2024 11:58, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 11:44

  холява написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:Навіщо стільки тексту?
Якщо можна було просто написати коротко, що все схиляється до "окулярів пА350 ойро"! :mrgreen:

а холява каже що тобі треба до психолога, та ти сам ліпше поясниш краще будь-якого невдахи шкільного психологоа


Флай , ви спотворюєте кожну фразу і слово . Хоча , це ваше кредо , яке каже про ваші здібності характеру . Ви ж не "скандалюга " , ви ж за спокій ...... під диваном .

Я казав до псіхіатра .

Успіх , як ти не дурак , закінчивай про окуляри . Ти вже поднадоїв .

не всі розуміють різницю між психологом та психіатром. що перші допомагають здоровим людям, а другі - хворим.

про окуляри, підтримую. Успіх, покажи, що ти чоловік ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 12:03

Shaman
що перші допомагають здоровим людям

Формально кажучи «здоровим» людям допомога взагалі не потрібна. Все ж таки якщо йдуть за допомогою, то повного психічного здоровʼя нема (якщо воно взагалі в наш час існує.

Баріста передаючи стаканчик кави:
- обережно, кришечка погано тримається
- я знаю дорогенький, зараз у всіх так. :mrgreen:

Життя це біль.

Сказав Флайман змащуючи щось собі перед виходом на платформу ШРТ, де шниряють ТЦК..
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 15 вер, 2024 12:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 12:05

  Wirująświatła написав:flyman никуянепонял.

це поезія,
до того ж в самурайськом стилі,
не всім дано,
бо не той IQ і EQ,
але не переживай,
хотаб теж не поняв,
а якщо і поняв, то не так
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 12:06

  flyman написав:
  Hotab написав: «Аналгел»

'Віделька', 'тарєлька' пішем без мязкого знака, а 'гєл' с нім

Де ти в англійських транскрипціях бачив мʼякий знак. Тут треба з досвіду розуміти самому, гель це помʼякшує, чи навпаки хардкор 😅
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 12:07

  sashaqbl написав:
  yama написав:Місяць не заходив на форум чи два , зайшов і зрозумів що більше не варто сюди заходити. Бо такий високий рівень дискусії для мене не зрозумілий. Піду ще рости , може коли почну розуміти то повернусь.

Вибачте, складно підтримувати хоч якийсь рівень дискусії представникам різних світів.
Часом хочеться просто коліна стріляти.
Поминаю розуміти причини появи ветеранських банд у 90их.

В годы более мирные и молодые приходилось хоть раз проходить стадию "простреливания колен" не особо приятным оппонентам?
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 12:12

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:flyman никуянепонял.

це поезія,
до того ж в самурайськом стилі,
не всім дано,
бо не той IQ і EQ,
але не переживай,
хотаб теж не поняв,
а якщо і поняв, то не так


А ще дієву частину надає " смелая вода " -чемергес , душераздірайка .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 12:17

  барабашов написав:
  sashaqbl написав:
  yama написав:Місяць не заходив на форум чи два , зайшов і зрозумів що більше не варто сюди заходити. Бо такий високий рівень дискусії для мене не зрозумілий. Піду ще рости , може коли почну розуміти то повернусь.

Вибачте, складно підтримувати хоч якийсь рівень дискусії представникам різних світів.
Часом хочеться просто коліна стріляти.
Поминаю розуміти причини появи ветеранських банд у 90их.

В годы более мирные и молодые приходилось хоть раз проходить стадию "простреливания колен" не особо приятным оппонентам?

В те годы вполне могло получиться как в том анекдоте "а нам то за что?!?" :lol:
А сейчас с такой-то поддержкой -- "э-ге-гей!"
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