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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 15 вер, 2024 11:30
холява
Успіх , як ти не дурак , закінчивай про окуляри . Ти вже поднадоїв .
Дурак він чи не дурак не має жодного значення.
Успіх характерний типаж, якого для свідомості треба регулярно пороти. Ні, не всюди. Є речі які він свідомо робить правильно. Включно по службі. А от що він по своєму недалекому розумовому розвитку лопоче - це із серії «трахай його гарно і регулярно - і буде нормальна людина». Або як кажуть філософи «бітіє опредєляєт сознаніє». Але пиздити треба гарно, без прогулів. Щоб не виникла ілюзія безнаказаності.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 15 вер, 2024 11:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 15 вер, 2024 11:32
Banderlog написав:
Банкомат це якби одна з основних функцій чоловіка). Це нормально.
и при этом равноправие? ух вам засрали мозги. Не может быть равноправия когда башляет кто то один. Кто из современных женщин ищет одного и навсегда?
Banderlog написав:
я теж скупий і не люблю лишніх трат.
дело не в скупости а за что платить. Один продавец продает гнилой ланос, другой новенькую теслу. Цену теслы я понимаю, а гнилого ланоса нет, даже бесплатно такое добро не нужно. Но продавец ланоса подумает что вы скупердяй и жадина, пожалели 1куе за его лялечку.
Banderlog написав:
но чубурек і банку бренді коли дамі сєрдца можно й купити щоб розположити її к любовним утєхам?
если вы ей не интересны, зачем? пусть идёт работает и сама себе всё покупает. Лучше помогать тем, кто не может работать, сироты и проч.
Я против продажи моральных ценностей. Если уже сложились какие то отношения, можно купить че нибудь и не только беляш. Он флайман 3 кавалирки невестам приготовил.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 15 вер, 2024 11:44, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Нед 15 вер, 2024 11:38
Wirująświatła
Мммммм, то есть за «Теслу» в ресторане ты заплатить готов, а за «гнилой Ланос» - нет. Пон)
А зачем ты Ланосы за стол приглашаешь? Совсем в «машинах» не разбираешься?
Лучше помогать тем, кто не может работать, сироты и проч.
Классно звучит в теории. Когда будет первая гривна, которую ты задонатишь на ЗСУ? Тестер просил тебя не нагибать за неуплату налогов, но за донаты он ничего не говорил.
Он флайман 3 кавалирки невестам приготовил.
Не соглашайся пока что. Ты пока еще имеешь шансы и лучше себя пристроить
Самое ценное от ангела - это прочитать его изначальный пост. Это конечно удается редко, мало кто безработный сидит в компе 24/7. Но просто потом он начинает понимать, что написал чушь, правит, оправдывается, добавляет, и уже не тот цимус
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 15 вер, 2024 11:58, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 15 вер, 2024 11:44
холява написав: flyman написав: Успіх написав:
Навіщо стільки тексту?
Якщо можна було просто написати коротко, що все схиляється до "окулярів пА350 ойро"!
а холява каже що тобі треба до психолога
, та ти сам ліпше поясниш краще будь-якого невдахи шкільного психологоа
Флай , ви спотворюєте кожну фразу і слово . Хоча , це ваше кредо , яке каже про ваші здібності характеру . Ви ж не "скандалюга " , ви ж за спокій ...... під диваном .
Я казав до псіхіатра
.
Успіх , як ти не дурак , закінчивай про окуляри . Ти вже поднадоїв .
не всі розуміють різницю між психологом та психіатром. що перші допомагають здоровим людям, а другі - хворим.
про окуляри, підтримую. Успіх
, покажи, що ти чоловік
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Додано: Нед 15 вер, 2024 12:03
Shaman
що перші допомагають здоровим людям
Формально кажучи «здоровим» людям допомога взагалі не потрібна. Все ж таки якщо йдуть за допомогою, то повного психічного здоровʼя нема (якщо воно взагалі в наш час існує.
Баріста передаючи стаканчик кави:
- обережно, кришечка погано тримається
- я знаю дорогенький, зараз у всіх так.
Життя це біль.
Сказав Флайман змащуючи щось собі перед виходом на платформу ШРТ, де шниряють ТЦК..
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 15 вер, 2024 12:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 15 вер, 2024 12:05
Wirująświatła написав:flyman
никуянепонял.
це поезія,
до того ж в самурайськом стилі,
не всім дано,
бо не той IQ і EQ,
але не переживай,
хотаб теж не поняв,
а якщо і поняв, то не так
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Додано: Нед 15 вер, 2024 12:06
flyman написав: Hotab написав:
«Аналгел»
'Віделька', 'тарєлька' пішем без мязкого знака, а 'гєл' с нім
Де ти в англійських транскрипціях бачив мʼякий знак. Тут треба з досвіду розуміти самому, гель це помʼякшує, чи навпаки хардкор 😅
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Додано: Нед 15 вер, 2024 12:07
sashaqbl написав: yama написав:
Місяць не заходив на форум чи два , зайшов і зрозумів що більше не варто сюди заходити. Бо такий високий рівень дискусії для мене не зрозумілий. Піду ще рости , може коли почну розуміти то повернусь.
Вибачте, складно підтримувати хоч якийсь рівень дискусії представникам різних світів.
Часом хочеться просто коліна стріляти.
Поминаю розуміти причини появи ветеранських банд у 90их.
В годы более мирные и молодые приходилось хоть раз проходить стадию "простреливания колен" не особо приятным оппонентам?
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Додано: Нед 15 вер, 2024 12:12
flyman написав: Wirująświatła написав:flyman
никуянепонял.
це поезія,
до того ж в самурайськом стилі,
не всім дано,
бо не той IQ і EQ,
але не переживай,
хотаб теж не поняв,
а якщо і поняв, то не так
А ще дієву частину надає " смелая вода " -чемергес , душераздірайка .
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Додано: Нед 15 вер, 2024 12:17
барабашов написав: sashaqbl написав: yama написав:
Місяць не заходив на форум чи два , зайшов і зрозумів що більше не варто сюди заходити. Бо такий високий рівень дискусії для мене не зрозумілий. Піду ще рости , може коли почну розуміти то повернусь.
Вибачте, складно підтримувати хоч якийсь рівень дискусії представникам різних світів.
Часом хочеться просто коліна стріляти.
Поминаю розуміти причини появи ветеранських банд у 90их.
В годы более мирные и молодые приходилось хоть раз проходить стадию "простреливания колен" не особо приятным оппонентам?
В те годы вполне могло получиться как в том анекдоте "а нам то за что?!?"
А сейчас с такой-то поддержкой -- "э-ге-гей!"
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