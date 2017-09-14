Хантер, як там ситуація з «тиловими посадами» на Ворк.юа? Нагадаю, ви обіцяли моніторити!! Копайлоти ще вакантні? Там їх 2 чи 3 постійно висить. Є? А що там по операторам БПЛА? Розгрібають «як гарячі пиріжки»? Чи висять постійно? Чекаю доповідь тижневу . Прогули не пробачаю!
Banderlog написав:Банкомат це якби одна з основних функцій чоловіка). Це нормально.
и при этом равноправие? ух вам засрали мозги. Не может быть равноправия когда башляет кто то один. Кто из современных женщин ищет одного и навсегда?
Banderlog написав:я теж скупий і не люблю лишніх трат.
дело не в скупости а за что платить. Один продавец продает гнилой ланос, другой новенькую теслу. Цену теслы я понимаю, а гнилого ланоса нет, даже бесплатно такое добро не нужно. Но продавец ланоса подумает что вы скупердяй и жадина, пожалели 1куе за его лялечку.
от общаємся общаємся а все як горохом об стіну. В самого в вас кака в мозгах) Я проти рівноправя. Нєльзя запрячь в одну упряжку слоня і трєпєтную лань) Якщо б Ви мали дочку . З ким би радили їй зустрічатись? Наявність грошей і готовність їх тратити на жінку це плюс чи мінус? З ким ввечері одпустите? З тим хто здатен захистити? Чи з тим кому раз його не гвалтують то й норм? Чи мож Вам на теслу грошей шкода а на ланоси ціна завелика? з тим ніц не вдієш, європейський ринок. Треба їхать в африку, там ми будем плейбоями меценатами і колекціонерами, женщини будуть без ума від нашої елегантності і нєвіданой щедрості. хотя схоже, що там люди не такі й бідні, найомників за нас з африки нема, колумбійці є. Поїдем в колумбію.
wild.tomcat написав:........... не бачу сенсу в "прозвучанії" цього самого "мнєнія", оскільки воно всеодно не буде реалізоване нізаяких обставин, бо не вписується в концепцію "генеральної лінії партії", вірніше самої хитрозробленої частини цієї самої "генерально лінії".
Когда человек высказывает мнение, он в общем-то, не думает, что его мнение будет тут же реализовано на практике. Вы моё спросили - я высказался. Совсем не уверен ( ), что под влиянием моего мнения наши руководители тут же побегут на переговоры. Но когда "идеи овладевают массами", они становятся силой. Год назад посты о перемирии удалялись беспощадно, да ещё и с баном. Вы выскажитесь, а там будет видно.
так і я вам своє виказав, приблизно так само "розлого" як і ви . ви запитали і я відповів, вважаю, що цілком достатньо, на ваше запитання. чого ж вам ще потрібно то?
Треба їхать в африку, там ми будем плейбоями меценатами і колекціонерами, женщини будуть без ума від нашої елегантності і нєвіданой щедрості.
Пістьош! Вони в Африці бідні, але навіть флайманам нічого не світить. Бо мадами хочуть їсти. І саме от якраз в Африці доїти умовних Флайманів будуть по максимуму. Але ви йому поки що не кажіть. Він вірить в відосікі, де такі незаймані ніщебррди як він нарешті починають жити. Угу.
Треба їхать в африку, там ми будем плейбоями меценатами і колекціонерами, женщини будуть без ума від нашої елегантності і нєвіданой щедрості.
Пістьош! Вони в Африці бідні, але навіть флайманам нічого не світить. Бо мадами хочуть їсти. І саме от якраз в Африці доїти умовних Флайманів будуть по максимуму. Але ви йому поки що не кажіть. Він вірить в відосікі, де такі незаймані ніщебррди як він нарешті починають жити. Угу.
Щось не видно доярок ні з Африки ні з Філіпін? Коли введуть демографічну повинність? Готовий утримувати демографічну мобілізантку з окладом в $150 і ще стільки потім на приріст, плюс кавалірка КРЖН на повноліття.
Banderlog написав:Якщо б Ви мали дочку . З ким би радили їй зустрічатись? Наявність грошей і готовність їх тратити на жінку це плюс чи мінус?
советуем денежного. Свадьба гуляем общаемся с гостями по человечески (без мордобоя). Потом узнаю разбежались. Ашотакое. На момент свадьбы у жениха деньги были (родители например помогали или работа была денежная) но шото пошло не так (инфаркт/инсульт/начал хромать) и столько как раньше зарабатывать не может. А вокруг еще столько мужчин в расцвете сил и с деньгами, надо каждого хоть чуть чуть попробовать.
я бы советовал выбирать по морально-волевым качествам, деньги можно заработать или наоборот просрать, канешно безвольные алкаши-наркоманы не подходят и иждивенцы, отцы герои готовые воспитывать детей если жена будет достаточно зарабатывать. Такая схема тоже имеет право на жизнь, но должна оговариваться.
Banderlog написав:З ким ввечері одпустите? З тим хто здатен захистити? Чи з тим кому раз його не гвалтують то й норм?
с тем кто не будет водить ее вечером по сомнительным местам. Защитить звучит красиво, но на практике дочка может остаться вдовой. Кто не умеет плавать, тот и не тонет.
Banderlog написав:Я проти рівноправя. Нєльзя запрячь в одну упряжку слоня і трєпєтную лань)
вы своих дочек учите уважать будущего мужа? или само придёт. Равноправие откуда, от неуважения. Мужчины на женские профессии не претендуют, а женщины-учительницы практически полностью вытеснили мужчин-учителей из школ. Или в комиссиях по делам несовершеннолетних одни женщины. Попадаешь в такой коллектив и ниче сделать не можешь, потому что давят по гендерному признаку.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 15 вер, 2024 12:53, всього редагувалось 7 разів.