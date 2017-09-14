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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9876987798789879>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 12:20

Хантер, як там ситуація з «тиловими посадами» на Ворк.юа?
Нагадаю, ви обіцяли моніторити!!
Копайлоти ще вакантні? Там їх 2 чи 3 постійно висить. Є?
А що там по операторам БПЛА?
Розгрібають «як гарячі пиріжки»? Чи висять постійно?
Чекаю доповідь тижневу . Прогули не пробачаю!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 12:21

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Банкомат це якби одна з основних функцій чоловіка). Це нормально.
и при этом равноправие? ух вам засрали мозги. Не может быть равноправия когда башляет кто то один. Кто из современных женщин ищет одного и навсегда?
  Banderlog написав:я теж скупий і не люблю лишніх трат.
дело не в скупости а за что платить. Один продавец продает гнилой ланос, другой новенькую теслу. Цену теслы я понимаю, а гнилого ланоса нет, даже бесплатно такое добро не нужно. Но продавец ланоса подумает что вы скупердяй и жадина, пожалели 1куе за его лялечку.
от общаємся общаємся а
все як горохом об стіну. В самого в вас кака в мозгах)
Я проти рівноправя.
Нєльзя запрячь в одну упряжку слоня і трєпєтную лань)
Якщо б Ви мали дочку . З ким би радили їй зустрічатись? Наявність грошей і готовність їх тратити на жінку це плюс чи мінус?
З ким ввечері одпустите? З тим хто здатен захистити? Чи з тим кому раз його не гвалтують то й норм?
Чи мож Вам на теслу грошей шкода а на ланоси ціна завелика? :lol:
з тим ніц не вдієш, європейський ринок. Треба їхать в африку, там ми будем плейбоями меценатами і колекціонерами, женщини будуть без ума від нашої елегантності і нєвіданой щедрості. :lol: хотя схоже, що там люди не такі й бідні, найомників за нас з африки нема, колумбійці є. Поїдем в колумбію.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 12:23

  ЛАД написав:
  wild.tomcat написав:...........
не бачу сенсу в "прозвучанії" цього самого "мнєнія", оскільки воно всеодно не буде реалізоване нізаяких обставин, бо не вписується в концепцію "генеральної лінії партії", вірніше самої хитрозробленої частини цієї самої "генерально лінії".

Когда человек высказывает мнение, он в общем-то, не думает, что его мнение будет тут же реализовано на практике. Вы моё спросили - я высказался. Совсем не уверен ( :) ), что под влиянием моего мнения наши руководители тут же побегут на переговоры.
Но когда "идеи овладевают массами", они становятся силой.
Год назад посты о перемирии удалялись беспощадно, да ещё и с баном.
Вы выскажитесь, а там будет видно.


так і я вам своє виказав, приблизно так само "розлого" як і ви :). ви запитали і я відповів, вважаю, що цілком достатньо, на ваше запитання. чого ж вам ще потрібно то? :)
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 12:27

  Banderlog написав:за нас з африки нема, колумбійці є.
Aфриці "за Пушкіна абідна"!
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 12:28

Banderlog
Треба їхать в африку, там ми будем плейбоями меценатами і колекціонерами, женщини будуть без ума від нашої елегантності і нєвіданой щедрості.


Пістьош! Вони в Африці бідні, але навіть флайманам нічого не світить. Бо мадами хочуть їсти. І саме от якраз в Африці доїти умовних Флайманів будуть по максимуму. Але ви йому поки що не кажіть. Він вірить в відосікі, де такі незаймані ніщебррди як він нарешті починають жити. Угу.


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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 12:35

  Hotab написав:Banderlog
Треба їхать в африку, там ми будем плейбоями меценатами і колекціонерами, женщини будуть без ума від нашої елегантності і нєвіданой щедрості.


Пістьош! Вони в Африці бідні, але навіть флайманам нічого не світить. Бо мадами хочуть їсти. І саме от якраз в Африці доїти умовних Флайманів будуть по максимуму. Але ви йому поки що не кажіть. Він вірить в відосікі, де такі незаймані ніщебррди як він нарешті починають жити. Угу.


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Щось не видно доярок ні з Африки ні з Філіпін? Коли введуть демографічну повинність? Готовий утримувати демографічну мобілізантку з окладом в $150 і ще стільки потім на приріст, плюс кавалірка КРЖН на повноліття.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 12:39

  Banderlog написав:Якщо б Ви мали дочку . З ким би радили їй зустрічатись? Наявність грошей і готовність їх тратити на жінку це плюс чи мінус?
советуем денежного. Свадьба гуляем общаемся с гостями по человечески (без мордобоя). Потом узнаю разбежались. Ашотакое. На момент свадьбы у жениха деньги были (родители например помогали или работа была денежная) но шото пошло не так (инфаркт/инсульт/начал хромать) и столько как раньше зарабатывать не может. А вокруг еще столько мужчин в расцвете сил и с деньгами, надо каждого хоть чуть чуть попробовать.

я бы советовал выбирать по морально-волевым качествам, деньги можно заработать или наоборот просрать, канешно безвольные алкаши-наркоманы не подходят и иждивенцы, отцы герои готовые воспитывать детей если жена будет достаточно зарабатывать. Такая схема тоже имеет право на жизнь, но должна оговариваться.
  Banderlog написав:З ким ввечері одпустите? З тим хто здатен захистити? Чи з тим кому раз його не гвалтують то й норм?
с тем кто не будет водить ее вечером по сомнительным местам. Защитить звучит красиво, но на практике дочка может остаться вдовой. Кто не умеет плавать, тот и не тонет.

  Banderlog написав:Я проти рівноправя.
Нєльзя запрячь в одну упряжку слоня і трєпєтную лань)
вы своих дочек учите уважать будущего мужа? или само придёт. Равноправие откуда, от неуважения. Мужчины на женские профессии не претендуют, а женщины-учительницы практически полностью вытеснили мужчин-учителей из школ. Или в комиссиях по делам несовершеннолетних одни женщины. Попадаешь в такой коллектив и ниче сделать не можешь, потому что давят по гендерному признаку.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 15 вер, 2024 12:53, всього редагувалось 7 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 12:39

flyman
Щось не видно доярок ні з Африки ні з Філіпін? Коли введуть демографічну повинність?


Настав час тобі дізнатись правду.
ЇХ НЕ БУДЕ!!
я знаю що це непросто прийняти тобі. Твої напружені долоні протестують, але це гірка правда!! Покращення для тебе на паузі! Не на часі!!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 12:56

  flyman написав:Готовий утримувати демографічну мобілізантку з окладом в $150
пенсионерку? идёшь в ЦНАП и выбираешь любую.. За это государство награждает тебя орденом тимуровца.
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 12:58

  Hotab написав:flyman
Щось не видно доярок ні з Африки ні з Філіпін? Коли введуть демографічну повинність?


Настав час тобі дізнатись правду.
ЇХ НЕ БУДЕ!!
я знаю що це непросто прийняти тобі. Твої напружені долоні протестують, але це гірка правда!! Покращення для тебе на паузі! Не на часі!!

правда ще гірша: бюджет клеєм ПВА не клеїться

Бізнес план А.
1. Виписати непалку з Непалу на $150 міс.
2. Трах-тібдох, як казав хотаб у фільмі висмикуючи волосину, і на 3 личинки по $150
3. Відстрочка за 4 * $150 * 12 = $600 * 12 = $7200 в рік.

Бізнес план Б.
Виїзна віза з білим квитком дешевше. Це вирок демографії.
flyman
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