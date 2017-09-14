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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9876987798789879

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 13:01

  flyman написав:
  Hotab написав:flyman
Щось не видно доярок ні з Африки ні з Філіпін? Коли введуть демографічну повинність?


Настав час тобі дізнатись правду.
ЇХ НЕ БУДЕ!!
я знаю що це непросто прийняти тобі. Твої напружені долоні протестують, але це гірка правда!! Покращення для тебе на паузі! Не на часі!!

правда ще гірша: бюджет клеєм ПВА не клеїться

Бізнес план А.
1. Виписати непалку з Непалу на $150 міс.
2. Трах-тібдох, як казав хотаб у фільмі висмикуючи волосину, і на 3 личинки по $150
3. Відстрочка за 4 * $150 * 12 = $600 * 12 = $7200 в рік.

Бізнес план Б.
Виїзна віза з білим квитком дешевше. Це вирок демографії.
бери цыганку с личинками. Работы меньше а по фейсу от непалки не отличишь. Или мусульманку там хиджаб и фейс уже значения не имеет. Не дураки придумали! Идеальный вариант усыновить 3х мавп, денег и айфонов не просят, по салонам красоты не бегают, не бухают, любовь по интернету не крутят. Сидят дома, читают книги. Но за мавп отрочек не дают :(
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 15 вер, 2024 13:11, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 13:06

Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  Hotab написав:flyman
Щось не видно доярок ні з Африки ні з Філіпін? Коли введуть демографічну повинність?


Настав час тобі дізнатись правду.
ЇХ НЕ БУДЕ!!
я знаю що це непросто прийняти тобі. Твої напружені долоні протестують, але це гірка правда!! Покращення для тебе на паузі! Не на часі!!

правда ще гірша: бюджет клеєм ПВА не клеїться

Бізнес план А.
1. Виписати непалку з Непалу на $150 міс.
2. Трах-тібдох, як казав хотаб у фільмі висмикуючи волосину, і на 3 личинки по $150
3. Відстрочка за 4 * $150 * 12 = $600 * 12 = $7200 в рік.

Бізнес план Б.
Виїзна віза з білим квитком дешевше. Це вирок демографії.

Після 40 якість вихідного матеріалу для створення личинок, особливо при режимі життя і відповідно харчування на $150, може поставити хрест на всій операції.
Крім того, процес навіть за успішного сценарію займе не менше 3 років. Хіба буде двійня-трійня.

По плану Б - це хто вам сказав, що білий квиток зробити дешевше?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 13:10

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:
  Hotab написав:flyman
Настав час тобі дізнатись правду.
ЇХ НЕ БУДЕ!!
я знаю що це непросто прийняти тобі. Твої напружені долоні протестують, але це гірка правда!! Покращення для тебе на паузі! Не на часі!!

правда ще гірша: бюджет клеєм ПВА не клеїться

Бізнес план А.
1. Виписати непалку з Непалу на $150 міс.
2. Трах-тібдох, як казав хотаб у фільмі висмикуючи волосину, і на 3 личинки по $150
3. Відстрочка за 4 * $150 * 12 = $600 * 12 = $7200 в рік.

Бізнес план Б.
Виїзна віза з білим квитком дешевше. Це вирок демографії.
бери цыганку с личинками. Работы меньше а по фейсу от непалки не отличишь. Или мусульманку там хиджаб и фейс уже значения не имеет. Не дураки придумали! Идеальный вариант усыновить 3х мавп, денег и айфонов не просят, по салонам красоты не бегают, не бухают, с любовь по интернету не гоняют. Но за мавп отрочек не дают :(

в емігрантській зрадотемі пишуть, що Tesla (не бита, не фарбована, без скрученого пробігу) з казахського салону $100K,
це ж продати кавалірки, які би приносили $150 ..$200 щомісяця.
Бізнес план С, теж так собі.

З.І.
окуляри 350 євро в Парижі, то ще дешево
Востаннє редагувалось flyman в Нед 15 вер, 2024 13:22, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 13:13

flyman


1. Виписати непалку з Непалу на $150 міс.


Неробоча схема,
Повір моєму досвіду з десятка бідних країн.

І ще… як тобі взагалі , коли там все сухо, бо тебе юзають лише за гроші?? (Які ти ще і не готовий витрачати)
Тебе це не наламує? У тебе в 52 на це все взбучується?? Серйозно??


Но за мавп отрочек не дают :(


Проблема, которую Виталя пока не решил((
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 13:17

  flyman написав:...........
про корівок на чужині та європейські цінності
[youtube]tgOS7pjfBnA...

Не очень умное видео.
И поведение женщин не свидетельствует об их развращённости, отсутствии самоуважения или деградации общечеловеческих ценностей.
Это просто пережитки патриархального общества. В больших семьях, естественно, мужчина работал и зарабатывал, а женщина занималась домашним хозяйством. Попробуйте накормить и обстирать большую семью. Тот ещё труд. Соответственно, у женщины "своих" денег не было. Отсюда и оплата ресторана мужчиной. И ещё это доказательство его "платежеспособности" - возможности прокормить в будущем семью. Идо сих пор оплата труда женщин ниже, чем у мужчин. И чем менее развитая страна, тем разница больше. Можно продолжить, но не буду, надеюсь, мысль понятна.
Отсюда - мужчина должен работать и зарабатывать, женщина должна сидеть дома. В Союзе это постепенно исчезало, после развала почему-то пошёл сильный откат и "возврат к традициям". Знаю достаточно небогатые семьи, в которых муж убеждён, что он обязан заработать, а жена должна сидеть дома. И если не очень выходит, то он чувствует себя чуть не неполноценным.
Кстати, на Западе обычай "каждый платит за себя" появился тоже относительно недавно.
Сейчас идёт борьба за то, чтобы в декретный отпуск мог идти муж, а не жена. Для нас это пока диковато.
Почему-то автор видео понимает, что у "арабофранцузов" такое отношение к женщинам заложено в менталитете, но насчёт нашего менталитета он почему-то не задумывается.
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 13:19

  Wirująświatła написав:........
если воровать и брать взятки русские не тронут. Русские только честных людей обижают.

Тоже шутка?
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 13:20

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:........
если воровать и брать взятки русские не тронут. Русские только честных людей обижают.

Тоже шутка?

:D
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 13:21

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