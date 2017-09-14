Додано: Нед 15 вер, 2024 13:17

flyman написав: ...........

про корівок на чужині та європейські цінності

[youtube]tgOS7pjfBnA... ...........про корівок на чужині та європейські цінності[youtube]tgOS7pjfBnA...

Не очень умное видео.И поведение женщин не свидетельствует об их развращённости, отсутствии самоуважения или деградации общечеловеческих ценностей.Это просто пережитки патриархального общества. В больших семьях, естественно, мужчина работал и зарабатывал, а женщина занималась домашним хозяйством. Попробуйте накормить и обстирать большую семью. Тот ещё труд. Соответственно, у женщины "своих" денег не было. Отсюда и оплата ресторана мужчиной. И ещё это доказательство его "платежеспособности" - возможности прокормить в будущем семью. Идо сих пор оплата труда женщин ниже, чем у мужчин. И чем менее развитая страна, тем разница больше. Можно продолжить, но не буду, надеюсь, мысль понятна.Отсюда - мужчина должен работать и зарабатывать, женщина должна сидеть дома. В Союзе это постепенно исчезало, после развала почему-то пошёл сильный откат и "возврат к традициям". Знаю достаточно небогатые семьи, в которыхубеждён, что он обязан заработать, а жена должна сидеть дома. И если не очень выходит, то он чувствует себя чуть не неполноценным.Кстати, на Западе обычай "каждый платит за себя" появился тоже относительно недавно.Сейчас идёт борьба за то, чтобы в декретный отпуск мог идти муж, а не жена. Для нас это пока диковато.Почему-то автор видео понимает, что у "арабофранцузов" такое отношение к женщинам заложено в менталитете, но насчёт нашего менталитета он почему-то не задумывается.