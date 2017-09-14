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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9877987898799880>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 13:17

  flyman написав:...........
про корівок на чужині та європейські цінності
[youtube]tgOS7pjfBnA...

Не очень умное видео.
И поведение женщин не свидетельствует об их развращённости, отсутствии самоуважения или деградации общечеловеческих ценностей.
Это просто пережитки патриархального общества. В больших семьях, естественно, мужчина работал и зарабатывал, а женщина занималась домашним хозяйством. Попробуйте накормить и обстирать большую семью. Тот ещё труд. Соответственно, у женщины "своих" денег не было. Отсюда и оплата ресторана мужчиной. И ещё это доказательство его "платежеспособности" - возможности прокормить в будущем семью. Идо сих пор оплата труда женщин ниже, чем у мужчин. И чем менее развитая страна, тем разница больше. Можно продолжить, но не буду, надеюсь, мысль понятна.
Отсюда - мужчина должен работать и зарабатывать, женщина должна сидеть дома. В Союзе это постепенно исчезало, после развала почему-то пошёл сильный откат и "возврат к традициям". Знаю достаточно небогатые семьи, в которых муж убеждён, что он обязан заработать, а жена должна сидеть дома. И если не очень выходит, то он чувствует себя чуть не неполноценным.
Кстати, на Западе обычай "каждый платит за себя" появился тоже относительно недавно.
Сейчас идёт борьба за то, чтобы в декретный отпуск мог идти муж, а не жена. Для нас это пока диковато.
Почему-то автор видео понимает, что у "арабофранцузов" такое отношение к женщинам заложено в менталитете, но насчёт нашего менталитета он почему-то не задумывается.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 13:19

  Wirująświatła написав:........
если воровать и брать взятки русские не тронут. Русские только честных людей обижают.

Тоже шутка?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 13:20

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:........
если воровать и брать взятки русские не тронут. Русские только честных людей обижают.

Тоже шутка?

:D
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 13:21

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 13:38

  Wirująświatła написав:Попадаешь в такой коллектив и ниче сделать не можешь, потому что давят по гендерному признаку.

Як ж так?
Ладно, в школу опасно, за совращєніє не совєршеннолітніх можуть посадити.
А приміром в бухгалтерію? Там такі пухлі, томниє жєнщіни, вздихають на мягкіх кріслах,
а якщо не мягке то обовязково подушкою, зябко кутаються в теплі вєщі, вазони виращують.
Зайдеш туди з морозу, не бритий з перегаріщем а всі хіхікають,чай з печеньками прєдлагають, кусочки тортиків принесені з дому. Ощущєнія як в лиса в курятнику...
ссука... нема в світі справедливості. Знали б ви як мене тут всі бісять, не миті, не стірані, матюкливі абізяни ... к хєрям ту колумбію зара б хоть на тиждень бухгалтером,або навіть в цнап...
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 13:47

  Banderlog написав:А приміром в бухгалтерію? Там такі пухлі, томниє жєнщіни, вздихають на мягкіх кріслах,
я в школе не работал а друг одноклассник имел неосторожность пойти в педагоги. Таких историй понарасказывал из жизни учителей.

я вам (и всем кому интересно) дам ссылку на сериал, там школа без прикрас, правда русская, но суть та же. Будет минутка гляньте глубину этого днища https://www.youtube.com/watch?v=261xnwl ... xglfNNePqi (64 серии)

  Banderlog написав:Знали б ви як мене тут всі бісять, не миті, не стірані, матюкливі абізяни
помойте их, причешите. Скажите чтобы больше не матюкались и не курили.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 14:09

Wirująświatła


я в школе не работал а друг одноклассник имел неосторожность пойти в педагоги.


Ну у него вышло, а тебя не взяли. Это конкурс, малыш. Жизнь она такая.
Нужно как минимум соответствовать требованиям))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 14:27

  Hotab написав:Прочитал лишь эту крайнюю страницу)
Хоть Александр поставил в коленнолектевую позу ухылянтскую публику)) .
Менее всего страдающую от войны, но готовую отдать все что попросят, лишь бы их как и ранее ничего не зацепило. Чтоб жись была и далее лайтовая.
А у выехавших комплекс крымчака. Я его достаточно описывал ранее: «надо чтобы этой страны не стало, чтобы мне не было стыдно за предательство. Нет страны - нет предательства. Чем хуже - тем лучше»
По этой причине от (например) Хантера лишь негативная инфо о событиях в стране. Она ведь есть разная. Но подобного рода персонажи педалируют лишь такую.

Проблема значно ширша
Навіть у тих, хто тільки планує виїхати, але ще все не розпродав, вже синдром кримчака в усій красі

Жодного позитиву, один негатив пишуть
Ніби, намагаючись себе переконати, що рішення виїхати - то є правильне рішення, бо тут все погане
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 14:34

  Wirująświatła написав:помойте их, причешите. Скажите чтобы больше не матюкались и не курили.
нічого не вийде.
Даж он примітивно в ліфт зайти. Якщо з чоловіками лють бере,
а з жінками ніби й нічого) особливо якщо вони на тебе тиснуть, чимсь мягким.
Ви в якомусь не правильному світі живете.
Я б і на тиловий командний пункт зїздив там є жінки діловоди.
Просто так. Бо приємно даж лиш дивитися.
Помню, був трохи в рао. минулого року в кінці зими їздив на арсенал за різним залізом.
Там теж жінки.
Взяв бутилку коняки і по шокололадці роздав, то провожали як рідного, плачучи)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 14:35

  Wirująświatła написав:...........
я вам (и всем кому интересно) дам ссылку на сериал, там школа без прикрас, правда русская, но суть та же. Будет минутка гляньте глубину этого днища https://www.youtube.com/watch?v=261xnwl ... xglfNNePqi (64 серии)
...........

Хороша минутка - 64 серии. :)
ЛАД
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