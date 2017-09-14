flyman написав:........... про корівок на чужині та європейські цінності [youtube]tgOS7pjfBnA...
Не очень умное видео. И поведение женщин не свидетельствует об их развращённости, отсутствии самоуважения или деградации общечеловеческих ценностей. Это просто пережитки патриархального общества. В больших семьях, естественно, мужчина работал и зарабатывал, а женщина занималась домашним хозяйством. Попробуйте накормить и обстирать большую семью. Тот ещё труд. Соответственно, у женщины "своих" денег не было. Отсюда и оплата ресторана мужчиной. И ещё это доказательство его "платежеспособности" - возможности прокормить в будущем семью. Идо сих пор оплата труда женщин ниже, чем у мужчин. И чем менее развитая страна, тем разница больше. Можно продолжить, но не буду, надеюсь, мысль понятна. Отсюда - мужчина должен работать и зарабатывать, женщина должна сидеть дома. В Союзе это постепенно исчезало, после развала почему-то пошёл сильный откат и "возврат к традициям". Знаю достаточно небогатые семьи, в которых муж убеждён, что он обязан заработать, а жена должна сидеть дома. И если не очень выходит, то он чувствует себя чуть не неполноценным. Кстати, на Западе обычай "каждый платит за себя" появился тоже относительно недавно. Сейчас идёт борьба за то, чтобы в декретный отпуск мог идти муж, а не жена. Для нас это пока диковато. Почему-то автор видео понимает, что у "арабофранцузов" такое отношение к женщинам заложено в менталитете, но насчёт нашего менталитета он почему-то не задумывается.
Wirująświatła написав:Попадаешь в такой коллектив и ниче сделать не можешь, потому что давят по гендерному признаку.
Як ж так? Ладно, в школу опасно, за совращєніє не совєршеннолітніх можуть посадити. А приміром в бухгалтерію? Там такі пухлі, томниє жєнщіни, вздихають на мягкіх кріслах, а якщо не мягке то обовязково подушкою, зябко кутаються в теплі вєщі, вазони виращують. Зайдеш туди з морозу, не бритий з перегаріщем а всі хіхікають,чай з печеньками прєдлагають, кусочки тортиків принесені з дому. Ощущєнія як в лиса в курятнику... ссука... нема в світі справедливості. Знали б ви як мене тут всі бісять, не миті, не стірані, матюкливі абізяни ... к хєрям ту колумбію зара б хоть на тиждень бухгалтером,або навіть в цнап...
Hotab написав:Прочитал лишь эту крайнюю страницу) Хоть Александр поставил в коленнолектевую позу ухылянтскую публику)) . Менее всего страдающую от войны, но готовую отдать все что попросят, лишь бы их как и ранее ничего не зацепило. Чтоб жись была и далее лайтовая. А у выехавших комплекс крымчака. Я его достаточно описывал ранее: «надо чтобы этой страны не стало, чтобы мне не было стыдно за предательство. Нет страны - нет предательства. Чем хуже - тем лучше» По этой причине от (например) Хантера лишь негативная инфо о событиях в стране. Она ведь есть разная. Но подобного рода персонажи педалируют лишь такую.
Проблема значно ширша Навіть у тих, хто тільки планує виїхати, але ще все не розпродав, вже синдром кримчака в усій красі
Жодного позитиву, один негатив пишуть Ніби, намагаючись себе переконати, що рішення виїхати - то є правильне рішення, бо тут все погане
Wirująświatła написав:помойте их, причешите. Скажите чтобы больше не матюкались и не курили.
нічого не вийде. Даж он примітивно в ліфт зайти. Якщо з чоловіками лють бере, а з жінками ніби й нічого) особливо якщо вони на тебе тиснуть, чимсь мягким. Ви в якомусь не правильному світі живете. Я б і на тиловий командний пункт зїздив там є жінки діловоди. Просто так. Бо приємно даж лиш дивитися. Помню, був трохи в рао. минулого року в кінці зими їздив на арсенал за різним залізом. Там теж жінки. Взяв бутилку коняки і по шокололадці роздав, то провожали як рідного, плачучи)