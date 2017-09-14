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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9877987898799880

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 14:40

  Banderlog написав:Взяв бутилку коняки і по шокололадці роздав, то провожали як рідного, плачучи)
я работал в женском коллективе. Каждая себя считает звездой и требует внимания. Те шо понаглее требуют много внимания, в 10 раз больше, чем того требует работа. Потом начинаются склоки, сплетни. Каждый день вам рассказывают свежую сплетню кто чем болеет, с кем спит и где берёт деньги. Это их круг интересов, за спиной вам тоже косточки перемоют. Вы видели шоб мужики обсуждали трусы и помады? Короче через неделю от этих разговоров начинает тошнить не меньше, чем от немытых матюкливых обизян. А так на 20 минут с тортиком в пикселе зайти, ну да отношение как генералу будет.
Wirująświatła
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  #<1 ... 9877987898799880
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