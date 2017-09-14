Banderlog написав:
Взяв бутилку коняки і по шокололадці роздав, то провожали як рідного, плачучи)
я работал в женском коллективе. Каждая себя считает звездой и требует внимания. Те шо понаглее требуют много внимания, в 10 раз больше, чем того требует работа. Потом начинаются склоки, сплетни. Каждый день вам рассказывают свежую сплетню кто чем болеет, с кем спит и где берёт деньги. Это их круг интересов, за спиной вам тоже косточки перемоют. Вы видели шоб мужики обсуждали трусы и помады? Короче через неделю от этих разговоров начинает тошнить не меньше, чем от немытых матюкливых обизян. А так на 20 минут с тортиком в пикселе зайти, ну да отношение как генералу будет.