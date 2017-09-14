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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9877987898799880

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 14:40

  Banderlog написав:Взяв бутилку коняки і по шокололадці роздав, то провожали як рідного, плачучи)
я работал в женском коллективе. Каждая себя считает звездой и требует внимания. Те шо понаглее требуют много внимания, в 10 раз больше, чем того требует работа. Потом начинаются склоки, сплетни. Каждый день вам рассказывают свежую сплетню кто чем болеет, с кем спит и где берёт деньги. Это их круг интересов, за спиной вам тоже косточки перемоют. Вы видели шоб мужики обсуждали трусы и помады? Короче через неделю от этих разговоров начинает тошнить не меньше, чем от немытых матюкливых обизян. А так на 20 минут с тортиком в пикселе зайти, ну да отношение как генералу будет.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 15:44

  detroytred написав:В орків в курській області намічається цікавий експеримент -- якесь народне ополчення... З перспективою на весь оркостан.
З можливістю обрати посаду і уйти в будь-який час.

Цікавий чим?
1. Може місцеві князьки побудують в себе дружини, та скинуть центральну владу.
2. Може закінчиться класичним найопом -- в ополчення зайшов, а опинився під Бахмутом і без виходу.
3. А може й спрацює... тоді треба буде вже нам переймати досвід --- і це буде відповіддю на питання Бобуа (як стримати?).

Поки факт: в орків відбуваються, як мінімум, намагання змін...


в нас таке було. ТРО.
перший час добровольці були - а потім скінчилися.
думаю і там так буде. перший час підуть по типу вдома захищати але теж бажаючі потім скінчаться.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 15:52

  tester7336 написав:
  detroytred написав:В орків в курській області намічається цікавий експеримент -- якесь народне ополчення... З перспективою на весь оркостан.
З можливістю обрати посаду і уйти в будь-який час.

Цікавий чим?
1. Може місцеві князьки побудують в себе дружини, та скинуть центральну владу.
2. Може закінчиться класичним найопом -- в ополчення зайшов, а опинився під Бахмутом і без виходу.
3. А може й спрацює... тоді треба буде вже нам переймати досвід --- і це буде відповіддю на питання Бобуа (як стримати?).

Поки факт: в орків відбуваються, як мінімум, намагання змін...


в нас таке було. ТРО.
перший час добровольці були - а потім скінчилися.
думаю і там так буде. перший час підуть по типу вдома захищати але теж бажаючі потім скінчаться.

Коли в нас за підписання контракту даватимуть 20Куе, хоча б в Київі?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 16:00

  flyman написав:
  tester7336 написав:
  detroytred написав:В орків в курській області намічається цікавий експеримент -- якесь народне ополчення... З перспективою на весь оркостан.
З можливістю обрати посаду і уйти в будь-який час.

Цікавий чим?
1. Може місцеві князьки побудують в себе дружини, та скинуть центральну владу.
2. Може закінчиться класичним найопом -- в ополчення зайшов, а опинився під Бахмутом і без виходу.
3. А може й спрацює... тоді треба буде вже нам переймати досвід --- і це буде відповіддю на питання Бобуа (як стримати?).

Поки факт: в орків відбуваються, як мінімум, намагання змін...


в нас таке було. ТРО.
перший час добровольці були - а потім скінчилися.
думаю і там так буде. перший час підуть по типу вдома захищати але теж бажаючі потім скінчаться.

Коли в нас за підписання контракту даватимуть 20Куе, хоча б в Київі?


наповнювачі бюджетних цицьок шось геть ослабли/розлінилися, щоб так оплачувати.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 16:02

  tester7336 написав:
  detroytred написав:В орків в курській області намічається цікавий експеримент -- якесь народне ополчення... З перспективою на весь оркостан.
З можливістю обрати посаду і уйти в будь-який час.

Цікавий чим?
1. Може місцеві князьки побудують в себе дружини, та скинуть центральну владу.
2. Може закінчиться класичним найопом -- в ополчення зайшов, а опинився під Бахмутом і без виходу.
3. А може й спрацює... тоді треба буде вже нам переймати досвід --- і це буде відповіддю на питання Бобуа (як стримати?).

Поки факт: в орків відбуваються, як мінімум, намагання змін...


в нас таке було. ТРО.
перший час добровольці були - а потім скінчилися.
думаю і там так буде. перший час підуть по типу вдома захищати але теж бажаючі потім скінчаться.

тас же прямо во втором пункте и написанно про "але теж бажаючі"...
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 16:07

  wild.tomcat написав:наповнювачі бюджетних цицьок шось геть ослабли/розлінилися, щоб так оплачувати.

наповнювачі усвідомлюють можуть стати доярами, і до того ж преживають за ефективність а не ефектність
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 16:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:женщины-учительницы практически полностью вытеснили мужчин-учителей из школ. Или в комиссиях по делам несовершеннолетних одни женщины. Попадаешь в такой коллектив и ниче сделать не можешь, потому что давят по гендерному признаку.

та хватит уже плакать что тебя после платного обучения в педе не взяли на работу в школу психологом :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 17:03

  tester7336 написав:
  detroytred написав:В орків в курській області намічається цікавий експеримент -- якесь народне ополчення... З перспективою на весь оркостан.
З можливістю обрати посаду і уйти в будь-який час.

Цікавий чим?
1. Може місцеві князьки побудують в себе дружини, та скинуть центральну владу.
2. Може закінчиться класичним найопом -- в ополчення зайшов, а опинився під Бахмутом і без виходу.
3. А може й спрацює... тоді треба буде вже нам переймати досвід --- і це буде відповіддю на питання Бобуа (як стримати?).

Поки факт: в орків відбуваються, як мінімум, намагання змін...


в нас таке було. ТРО.
перший час добровольці були - а потім скінчилися.
думаю і там так буде. перший час підуть по типу вдома захищати але теж бажаючі потім скінчаться.

З нашого ТРО можна було розвернутися та піти тільки, коли воно почало формуватися. Потім! Підвезли контракти і або підписуй, або йди.
А там начебто спробують, що можеш піти, коли схочеш. (Хоча оговорка, що з бою, операції ні, мабуть буде).
Тобто це логічно -- щоб стримувати особовий склад, треба буде піклуватися за нього і виконувати умови.

Але це теорія...
На практиці скоріш за все сформують і мобілізують.
detroytred
 
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