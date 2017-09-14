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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 15 вер, 2024 14:40
Banderlog написав:
Взяв бутилку коняки і по шокололадці роздав, то провожали як рідного, плачучи)
я работал в женском коллективе. Каждая себя считает звездой и требует внимания. Те шо понаглее требуют много внимания, в 10 раз больше, чем того требует работа. Потом начинаются склоки, сплетни. Каждый день вам рассказывают свежую сплетню кто чем болеет, с кем спит и где берёт деньги. Это их круг интересов, за спиной вам тоже косточки перемоют. Вы видели шоб мужики обсуждали трусы и помады? Короче через неделю от этих разговоров начинает тошнить не меньше, чем от немытых матюкливых обизян. А так на 20 минут с тортиком в пикселе зайти, ну да отношение как генералу будет.
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Wirująświatła
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Додано: Нед 15 вер, 2024 15:44
detroytred написав:
В орків в курській області намічається цікавий експеримент -- якесь народне ополчення... З перспективою на весь оркостан.
З можливістю обрати посаду і уйти в будь-який час.
Цікавий чим?
1. Може місцеві князьки побудують в себе дружини, та скинуть центральну владу.
2. Може закінчиться класичним найопом -- в ополчення зайшов, а опинився під Бахмутом і без виходу.
3. А може й спрацює... тоді треба буде вже нам переймати досвід --- і це буде відповіддю на питання Бобуа (як стримати?).
Поки факт: в орків відбуваються, як мінімум, намагання змін...
в нас таке було. ТРО.
перший час добровольці були - а потім скінчилися.
думаю і там так буде. перший час підуть по типу вдома захищати але теж бажаючі потім скінчаться.
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tester7336
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Додано: Нед 15 вер, 2024 15:52
tester7336 написав: detroytred написав:
В орків в курській області намічається цікавий експеримент -- якесь народне ополчення... З перспективою на весь оркостан.
З можливістю обрати посаду і уйти в будь-який час.
Цікавий чим?
1. Може місцеві князьки побудують в себе дружини, та скинуть центральну владу.
2. Може закінчиться класичним найопом -- в ополчення зайшов, а опинився під Бахмутом і без виходу.
3. А може й спрацює... тоді треба буде вже нам переймати досвід --- і це буде відповіддю на питання Бобуа (як стримати?).
Поки факт: в орків відбуваються, як мінімум, намагання змін...
в нас таке було. ТРО.
перший час добровольці були - а потім скінчилися.
думаю і там так буде. перший час підуть по типу вдома захищати але теж бажаючі потім скінчаться.
Коли в нас за підписання контракту даватимуть 20Куе, хоча б в Київі?
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flyman
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Додано: Нед 15 вер, 2024 16:00
flyman написав: tester7336 написав: detroytred написав:
В орків в курській області намічається цікавий експеримент -- якесь народне ополчення... З перспективою на весь оркостан.
З можливістю обрати посаду і уйти в будь-який час.
Цікавий чим?
1. Може місцеві князьки побудують в себе дружини, та скинуть центральну владу.
2. Може закінчиться класичним найопом -- в ополчення зайшов, а опинився під Бахмутом і без виходу.
3. А може й спрацює... тоді треба буде вже нам переймати досвід --- і це буде відповіддю на питання Бобуа (як стримати?).
Поки факт: в орків відбуваються, як мінімум, намагання змін...
в нас таке було. ТРО.
перший час добровольці були - а потім скінчилися.
думаю і там так буде. перший час підуть по типу вдома захищати але теж бажаючі потім скінчаться.
Коли в нас за підписання контракту даватимуть 20Куе, хоча б в Київі?
наповнювачі бюджетних цицьок шось геть ослабли/розлінилися, щоб так оплачувати.
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Додано: Нед 15 вер, 2024 16:02
tester7336 написав: detroytred написав:
В орків в курській області намічається цікавий експеримент -- якесь народне ополчення... З перспективою на весь оркостан.
З можливістю обрати посаду і уйти в будь-який час.
Цікавий чим?
1. Може місцеві князьки побудують в себе дружини, та скинуть центральну владу.
2. Може закінчиться класичним найопом -- в ополчення зайшов, а опинився під Бахмутом і без виходу.
3. А може й спрацює... тоді треба буде вже нам переймати досвід --- і це буде відповіддю на питання Бобуа (як стримати?).
Поки факт: в орків відбуваються, як мінімум, намагання змін...
в нас таке було. ТРО.
перший час добровольці були - а потім скінчилися.
думаю і там так буде. перший час підуть по типу вдома захищати але теж бажаючі потім скінчаться.
тас же прямо во втором пункте и написанно про "але теж бажаючі"...
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Додано: Нед 15 вер, 2024 16:07
wild.tomcat написав:
наповнювачі бюджетних цицьок шось геть ослабли/розлінилися, щоб так оплачувати.
наповнювачі усвідомлюють можуть стати доярами, і до того ж преживають за ефективність а не ефектність
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Додано: Нед 15 вер, 2024 16:29
Wirująświatła написав:
женщины-учительницы практически полностью вытеснили мужчин-учителей из школ. Или в комиссиях по делам несовершеннолетних одни женщины. Попадаешь в такой коллектив и ниче сделать не можешь, потому что давят по гендерному признаку.
та хватит уже плакать что тебя после платного обучения в педе не взяли на работу в школу психологом
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Додано: Нед 15 вер, 2024 17:03
tester7336 написав: detroytred написав:
В орків в курській області намічається цікавий експеримент -- якесь народне ополчення... З перспективою на весь оркостан.
З можливістю обрати посаду і уйти в будь-який час.
Цікавий чим?
1. Може місцеві князьки побудують в себе дружини, та скинуть центральну владу.
2. Може закінчиться класичним найопом -- в ополчення зайшов, а опинився під Бахмутом і без виходу.
3. А може й спрацює... тоді треба буде вже нам переймати досвід --- і це буде відповіддю на питання Бобуа (як стримати?).
Поки факт: в орків відбуваються, як мінімум, намагання змін...
в нас таке було. ТРО.
перший час добровольці були - а потім скінчилися.
думаю і там так буде. перший час підуть по типу вдома захищати але теж бажаючі потім скінчаться.
З нашого ТРО можна було розвернутися та піти тільки, коли воно почало формуватися. Потім! Підвезли контракти і або підписуй, або йди.
А там начебто спробують, що можеш піти, коли схочеш. (Хоча оговорка, що з бою, операції ні, мабуть буде).
Тобто це логічно -- щоб стримувати особовий склад, треба буде піклуватися за нього і виконувати умови.
В прикордонні є чималий сенс мати отакі підрозділи.
Але це теорія...
На практиці скоріш за все сформують і мобілізують.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 15 вер, 2024 17:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 15 вер, 2024 17:07
lapay написав: sashaqbl написав:
ЩО ТРЕБА РОБИТИ НА ТВОЮ ДУМКУ?
1. Вбити Хуйло.
Максимально швидке вирішення проблеми і максимально ефективне, але і максимально нереальне.
Годний пункт
lapay написав:
2. Замінити Зе на адекватного.
Не так швидко і ефективно, але так само нереально.
А на кого замінити ? Щоби що ? Щоби для чого ?
Ну замінили, а далі що ? Перемовини ?
З ким ? Про що ?
З Путіним, якого ти в п.1 пропонуєшь вбити ?
Якось воно не стикується
Розпиши варіанти
Запитую, запитую - мовчання, окрім, офісу простих рішень
lapay написав:
3. Все просрати.
Не швидко, але цілком реально.
О-о-о, оце вже ближче, що ти пропонуєшь - все просрати
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Додано: Нед 15 вер, 2024 17:13
pesikot написав: lapay написав: sashaqbl написав:
ЩО ТРЕБА РОБИТИ НА ТВОЮ ДУМКУ?
1. Вбити Хуйло.
Максимально швидке вирішення проблеми і максимально ефективне, але і максимально нереальне.
Годний пункт
lapay написав:
2. Замінити Зе на адекватного.
Не так швидко і ефективно, але так само нереально.
А на кого замінити ? Щоби що ? Щоби для чого ?
Ну замінили, а далі що ? Перемовини ?
З ким ? Про що ?
З Путіним, якого ти в п.1 пропонуєшь вбити ?
Якось воно не стикується
Розпиши варіанти
Запитую, запитую - мовчання, окрім, офісу простих рішень
lapay написав:
3. Все просрати.
Не швидко, але цілком реально.
О-о-о, оце вже ближче, що ти пропонуєшь - все просрати
п.2 на мураева)
угорцы спят и видят как Украина капитулирует сублимируя на то что орбан с хуйлом "порешал" за закарпатье(отойдет к угорщыне)...
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