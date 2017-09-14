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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9878987998809881

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 17:14

https://www.pravda.com.ua/articles/2024/09/15/7474992/
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 17:24

  Прохожий написав:
  Wirująświatła написав:женщины-учительницы практически полностью вытеснили мужчин-учителей из школ. Или в комиссиях по делам несовершеннолетних одни женщины. Попадаешь в такой коллектив и ниче сделать не можешь, потому что давят по гендерному признаку.

та хватит уже плакать что тебя после платного обучения в педе не взяли на работу в школу психологом :mrgreen:

Вообще не хочу обсуждать личности ... НО ...

В моем городе было и есть два ВУЗа - пед и политех. Да, да, сейчас это называется по-другому, но на момент моего поступления названия были такие

Возьму такой факт, как общежития.
В политехе было 5-этажное общежитие, повышеного комфорта, рядом с политехом.
И 5-этажное здание рядом с Валом, которое называлось ссыльное
По количеству мест, на всех всегда и катастрофически не хватало

Пед.
6(шесть) 9-этажных общаг(!)

То есть, в пед всегда набирали много

Не берём физ-мат и ист.фак в педе, там всегда была своя атмосфера.
Но это же какими когнитивными способностями нужно обладать, чтобы даже в пед поступить на платное, при условии, что в пед брали всех подряд даже на бюджет
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 17:38

  Прохожий написав:
  pesikot написав:
  lapay написав:sashaqbl
  • ЩО ТРЕБА РОБИТИ НА ТВОЮ ДУМКУ?
1. Вбити Хуйло.
Максимально швидке вирішення проблеми і максимально ефективне, але і максимально нереальне.

Годний пункт
  lapay написав:2. Замінити Зе на адекватного.
Не так швидко і ефективно, але так само нереально.

А на кого замінити ? Щоби що ? Щоби для чого ?

Ну замінили, а далі що ? Перемовини ?
З ким ? Про що ?
З Путіним, якого ти в п.1 пропонуєшь вбити ?
Якось воно не стикується

Розпиши варіанти
Запитую, запитую - мовчання, окрім, офісу простих рішень
  lapay написав:3. Все просрати.
Не швидко, але цілком реально.

О-о-о, оце вже ближче, що ти пропонуєшь - все просрати

п.2 на мураева)
угорцы спят и видят как Украина капитулирует сублимируя на то что орбан с хуйлом "порешал" за закарпатье(отойдет к угорщыне)...

А кто сказал, что Путин отдаст Закарпатье Орбану ?
Это какие-то влажные фантазии

Путин хочет восстановить СССР в границах 1991 года (вот откуда у наших зрадоносців этот фетиш)
А Закарпатье в СССР, после 1939 года, Венгрии не принадлежало

Не дай Боже, если Украину капитулирует, то Путин скажет Орбану: - Витя, вот тебе нефть, а Закарпатье тебе - хрен. Не хочешь брать нефть, то и нефти не будет. И тебе на личные счета капать тоже не будет
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 17:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А кто сказал, что Путин отдаст Закарпатье Орбану ?
Это какие-то влажные фантазии

но угорцы лапай@Со кампают именно на это...
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 17:50

  Прохожий написав:
  pesikot написав:А кто сказал, что Путин отдаст Закарпатье Орбану ?
Это какие-то влажные фантазии

но угорцы лапай@Со кампают именно на это...

Ну так у угорцив получится, как в анекдоте

В русскую деревню пришли немцы.
Всех выгнали на улицу и говорят:"Кто покажет где прячутся партизаны, тому дадим корову".
Все молчат.
Выходит один дедок и говорит, мол, я покажу.
Привел немцев в лес, показал где партизаны.
Туда взвод карателей-всех партизан перестреляли и повесили.
Дед подходит к офицеру и спрашивает, мол, где корова-то обещанная?.
Деда избили и послали подальше.
Дед идет по лесу и думает:"Ну вот, и корову не дали, и с ребятами как-то некрасиво получилось..."
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 17:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росіяни вдарили по Харкову: горить багатоповерхівка, 35 людей травмовано – фото, відео
ДОПОВНЕНО О 15:55. Синєгубов повідомив, що кількість травмованих унаслідок російського удару зросла до 25. Серед поранених – троє дітей.

ДОПОВНЕНО О 16:05. Терехов заявив, що кількість травмованих зросла до 28 людей.

ДОПОВНЕНО О 16:20. Президент Володимир Зеленський повідомив, що відомо про майже 30 поранених, серед них діти.

"Триває рятувальна операція в Харкові. Російський удар авіабомбами. Пошкоджено звичайний житловий будинок, багатоповерхівку. Між 9-м та 12-м поверхами – пожежа й завали", – написав він.

Терехов уточнив, що кількість поранених зросла до 33 людей. За його даними, окупанти влучили в 10-й поверх.

ДОПОВНЕНО О 17:00. Кількість травмованих унаслідок російської атаки зросла до 35 людей, повідомив Терехов.
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 18:40

"Я підготував декілька пунктів. Чотири з них – основні пункти. Плюс один, який нам потрібен після війни. Отже, я поділюся з Байденом. Мова про безпеку, мова про геополітичне місце України, мова про дуже сильну військову підтримку, яка має бути доступною для нас. І про те, що ми маємо вільно вирішувати, як використовувати ту чи іншу річ. Йдеться про рішення щодо економічної підтримки, але які, гадаю, будуть цікавими. Але я думаю, що це головне. Ми готові", - розповів Зеленський.

схоже потужний не винирнув з теплої ванни щодо плану Б,
єдиним "цікавим" рішенням є щось типу "байден, дай нам ще багато млрд. щоб ми їх освоїли".
імхо черговий провал, вплоть до того що зустріч взагалі відмінять як беззмістовну.
sergey_stasyuk555
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