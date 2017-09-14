Додано: Нед 15 вер, 2024 17:24

Прохожий написав: Wirująświatła написав: женщины-учительницы практически полностью вытеснили мужчин-учителей из школ. Или в комиссиях по делам несовершеннолетних одни женщины. Попадаешь в такой коллектив и ниче сделать не можешь, потому что давят по гендерному признаку. женщины-учительницы практически полностью вытеснили мужчин-учителей из школ. Или в комиссиях по делам несовершеннолетних одни женщины. Попадаешь в такой коллектив и ниче сделать не можешь, потому что давят по гендерному признаку.

та хватит уже плакать что тебя после платного обучения в педе не взяли на работу в школу психологом та хватит уже плакать что тебя после платного обучения в педе не взяли на работу в школу психологом

Вообще не хочу обсуждать личности ... НО ...В моем городе было и есть два ВУЗа - пед и политех. Да, да, сейчас это называется по-другому, но на момент моего поступления названия были такиеВозьму такой факт, как общежития.В политехе было 5-этажное общежитие, повышеного комфорта, рядом с политехом.И 5-этажное здание рядом с Валом, которое называлось ссыльноеПо количеству мест, на всех всегда и катастрофически не хваталоПед.6(шесть) 9-этажных общаг(!)То есть, в пед всегда набирали многоНе берём физ-мат и ист.фак в педе, там всегда была своя атмосфера.Но это же какими когнитивными способностями нужно обладать, чтобы даже в пед поступить на платное, при условии, что в пед брали всех подряд даже на бюджет