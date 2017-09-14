Wirująświatła написав:женщины-учительницы практически полностью вытеснили мужчин-учителей из школ. Или в комиссиях по делам несовершеннолетних одни женщины. Попадаешь в такой коллектив и ниче сделать не можешь, потому что давят по гендерному признаку.
та хватит уже плакать что тебя после платного обучения в педе не взяли на работу в школу психологом
Вообще не хочу обсуждать личности ... НО ...
В моем городе было и есть два ВУЗа - пед и политех. Да, да, сейчас это называется по-другому, но на момент моего поступления названия были такие
Возьму такой факт, как общежития. В политехе было 5-этажное общежитие, повышеного комфорта, рядом с политехом. И 5-этажное здание рядом с Валом, которое называлось ссыльное По количеству мест, на всех всегда и катастрофически не хватало
Пед. 6(шесть) 9-этажных общаг(!)
То есть, в пед всегда набирали много
Не берём физ-мат и ист.фак в педе, там всегда была своя атмосфера. Но это же какими когнитивными способностями нужно обладать, чтобы даже в пед поступить на платное, при условии, что в пед брали всех подряд даже на бюджет
1. Вбити Хуйло. Максимально швидке вирішення проблеми і максимально ефективне, але і максимально нереальне.
Годний пункт
lapay написав:2. Замінити Зе на адекватного. Не так швидко і ефективно, але так само нереально.
А на кого замінити ? Щоби що ? Щоби для чого ?
Ну замінили, а далі що ? Перемовини ? З ким ? Про що ? З Путіним, якого ти в п.1 пропонуєшь вбити ? Якось воно не стикується
Розпиши варіанти Запитую, запитую - мовчання, окрім, офісу простих рішень
lapay написав:3. Все просрати. Не швидко, але цілком реально.
О-о-о, оце вже ближче, що ти пропонуєшь - все просрати
п.2 на мураева) угорцы спят и видят как Украина капитулирует сублимируя на то что орбан с хуйлом "порешал" за закарпатье(отойдет к угорщыне)...
А кто сказал, что Путин отдаст Закарпатье Орбану ? Это какие-то влажные фантазии
Путин хочет восстановить СССР в границах 1991 года (вот откуда у наших зрадоносців этот фетиш) А Закарпатье в СССР, после 1939 года, Венгрии не принадлежало
Не дай Боже, если Украину капитулирует, то Путин скажет Орбану: - Витя, вот тебе нефть, а Закарпатье тебе - хрен. Не хочешь брать нефть, то и нефти не будет. И тебе на личные счета капать тоже не будет
pesikot написав:А кто сказал, что Путин отдаст Закарпатье Орбану ? Это какие-то влажные фантазии
но угорцы лапай@Со кампают именно на это...
Ну так у угорцив получится, как в анекдоте
В русскую деревню пришли немцы. Всех выгнали на улицу и говорят:"Кто покажет где прячутся партизаны, тому дадим корову". Все молчат. Выходит один дедок и говорит, мол, я покажу. Привел немцев в лес, показал где партизаны. Туда взвод карателей-всех партизан перестреляли и повесили. Дед подходит к офицеру и спрашивает, мол, где корова-то обещанная?. Деда избили и послали подальше. Дед идет по лесу и думает:"Ну вот, и корову не дали, и с ребятами как-то некрасиво получилось..."
"Я підготував декілька пунктів. Чотири з них – основні пункти. Плюс один, який нам потрібен після війни. Отже, я поділюся з Байденом. Мова про безпеку, мова про геополітичне місце України, мова про дуже сильну військову підтримку, яка має бути доступною для нас. І про те, що ми маємо вільно вирішувати, як використовувати ту чи іншу річ. Йдеться про рішення щодо економічної підтримки, але які, гадаю, будуть цікавими. Але я думаю, що це головне. Ми готові", - розповів Зеленський.
схоже потужний не винирнув з теплої ванни щодо плану Б, єдиним "цікавим" рішенням є щось типу "байден, дай нам ще багато млрд. щоб ми їх освоїли". імхо черговий провал, вплоть до того що зустріч взагалі відмінять як беззмістовну.