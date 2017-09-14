Wirująświatła написав:женщины-учительницы практически полностью вытеснили мужчин-учителей из школ. Или в комиссиях по делам несовершеннолетних одни женщины. Попадаешь в такой коллектив и ниче сделать не можешь, потому что давят по гендерному признаку.
та хватит уже плакать что тебя после платного обучения в педе не взяли на работу в школу психологом
Вообще не хочу обсуждать личности ... НО ...
В моем городе было и есть два ВУЗа - пед и политех. Да, да, сейчас это называется по-другому, но на момент моего поступления названия были такие
Возьму такой факт, как общежития. В политехе было 5-этажное общежитие, повышеного комфорта, рядом с политехом. И 5-этажное здание рядом с Валом, которое называлось ссыльное По количеству мест, на всех всегда и катастрофически не хватало
Пед. 6(шесть) 9-этажных общаг(!)
То есть, в пед всегда набирали много
Не берём физ-мат и ист.фак в педе, там всегда была своя атмосфера. Но это же какими когнитивными способностями нужно обладать, чтобы даже в пед поступить на платное, при условии, что в пед брали всех подряд даже на бюджет
1. Вбити Хуйло. Максимально швидке вирішення проблеми і максимально ефективне, але і максимально нереальне.
Годний пункт
lapay написав:2. Замінити Зе на адекватного. Не так швидко і ефективно, але так само нереально.
А на кого замінити ? Щоби що ? Щоби для чого ?
Ну замінили, а далі що ? Перемовини ? З ким ? Про що ? З Путіним, якого ти в п.1 пропонуєшь вбити ? Якось воно не стикується
Розпиши варіанти Запитую, запитую - мовчання, окрім, офісу простих рішень
lapay написав:3. Все просрати. Не швидко, але цілком реально.
О-о-о, оце вже ближче, що ти пропонуєшь - все просрати
п.2 на мураева) угорцы спят и видят как Украина капитулирует сублимируя на то что орбан с хуйлом "порешал" за закарпатье(отойдет к угорщыне)...
А кто сказал, что Путин отдаст Закарпатье Орбану ? Это какие-то влажные фантазии
Путин хочет восстановить СССР в границах 1991 года (вот откуда у наших зрадоносців этот фетиш) А Закарпатье в СССР, после 1939 года, Венгрии не принадлежало
Не дай Боже, если Украину капитулирует, то Путин скажет Орбану: - Витя, вот тебе нефть, а Закарпатье тебе - хрен. Не хочешь брать нефть, то и нефти не будет. И тебе на личные счета капать тоже не будет
pesikot написав:А кто сказал, что Путин отдаст Закарпатье Орбану ? Это какие-то влажные фантазии
но угорцы лапай@Со кампают именно на это...
Ну так у угорцив получится, как в анекдоте
В русскую деревню пришли немцы. Всех выгнали на улицу и говорят:"Кто покажет где прячутся партизаны, тому дадим корову". Все молчат. Выходит один дедок и говорит, мол, я покажу. Привел немцев в лес, показал где партизаны. Туда взвод карателей-всех партизан перестреляли и повесили. Дед подходит к офицеру и спрашивает, мол, где корова-то обещанная?. Деда избили и послали подальше. Дед идет по лесу и думает:"Ну вот, и корову не дали, и с ребятами как-то некрасиво получилось..."
"Я підготував декілька пунктів. Чотири з них – основні пункти. Плюс один, який нам потрібен після війни. Отже, я поділюся з Байденом. Мова про безпеку, мова про геополітичне місце України, мова про дуже сильну військову підтримку, яка має бути доступною для нас. І про те, що ми маємо вільно вирішувати, як використовувати ту чи іншу річ. Йдеться про рішення щодо економічної підтримки, але які, гадаю, будуть цікавими. Але я думаю, що це головне. Ми готові", - розповів Зеленський.
схоже потужний не винирнув з теплої ванни щодо плану Б, єдиним "цікавим" рішенням є щось типу "байден, дай нам ще багато млрд. щоб ми їх освоїли". імхо черговий провал, вплоть до того що зустріч взагалі відмінять як беззмістовну.
Строки служби хвилюють хіба що самих військових та членів їхніх сімей. У найзагальніших рисах – йдеться про чотири мільйони людей, 10–15% від населення країни. Для всіх інших ця тема є небажаною, тому що демобілізація одних означатиме зустрічну мобілізацію інших. Складно запідозрити сотні тисяч наших співгромадян у готовності змінювати свій налагоджений побут, а тому ця тема перетворюється на явно непопулярну для політиків.
4млн -- це якось надто оптимістично.
І якщо у війську 1млн -- то 9/10 не на нулі. І не близько. І навіть фронтові командири сидять в безпеці, царюють над кріпаками, і коли хочуть -- у численних відпустках. Чи хочуть вони в цивіл.життя де були ніким і будуть ніким? І дуже вже тиловим щурам (напр., закарпатський котел) взагалі ніби й нічого метушитись. Зарплати, вислуги, корупції...
І плюс до того були новини, що німці і Штати вже не планують виділяти грошву-зброю. Якщо це станеться -- швидкість руху фронту на захід суттєво зросте, мабуть.
От мене не надто вразило цього літа, що чувак втік у сзч від копання (~2км від нуля), бо там таки прилітає і від міном., і від танків. І просто тупо прилітає якась бридота пропелерна. Боязким людям непереливки... Але таки здивувало коли з тил.забезпечення було сзч. З якихось дивних причин (влк обмежених перестала давати чи щось таке...) А без грошей, хаймарсів і т.п.?
Нині Захід ще платить за нашу війну й дає зброю. І навіть так -- некомпетентність повсюди...: і держ.влада (нема плану дій вже аж за 30міс повномасштабки, а лише страх перед виборами), і військ.влада (досі не вчать солдатів як не видати себе дронам...), і майже всі тилові елої та тилові “військові” (їм і так “добре”).
Слово і Діло https://www.slovoidilo.ua › suspilstvo Генштаб ЗСУ назвав довжину лінії активних бойових дій 17 лип. 2024 р. — Протяжність усієї лінії фронту в Україні зараз понад 3000 кілометрів. Лінія активних бойових дій – третина цієї відстані
Для 1000км у нас, де факто, вже нема людей. Довжина Дніпра в Україні -- 981км. Чи ж для фронту по Дніпру вистачить? 🤔