Додано: Нед 15 вер, 2024 18:52

Прохожий написав: https://www.pravda.com.ua/articles/2024/09/15/7474992/ https://www.pravda.com.ua/articles/2024/09/15/7474992/

Строки служби хвилюють хіба що самих військових та членів їхніх сімей. У найзагальніших рисах – йдеться про чотири мільйони людей, 10–15% від населення країни. Для всіх інших ця тема є небажаною, тому що демобілізація одних означатиме зустрічну мобілізацію інших. Складно запідозрити сотні тисяч наших співгромадян у готовності змінювати свій налагоджений побут, а тому ця тема перетворюється на явно непопулярну для політиків.





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Генштаб ЗСУ назвав довжину лінії активних бойових дій

17 лип. 2024 р. — Протяжність усієї лінії фронту в Україні зараз понад 3000 кілометрів. Лінія активних бойових дій – третина цієї відстані

Слово і Діло› suspilstvoГенштаб ЗСУ назвав довжину лінії активних бойових дій17 лип. 2024 р. — Протяжність усієї лінії фронту в Україні зараз понад 3000 кілометрів. Лінія активних бойових дій – третина цієї відстані

4млн -- це якось надто оптимістично.І якщо у війську 1млн -- то 9/10 не на нулі. І не близько.І навіть фронтові командири сидять в безпеці, царюють над кріпаками, і коли хочуть -- у численних відпустках. Чи хочуть вони в цивіл.життя де були ніким і будуть ніким?І дуже вже тиловим щурам (напр., закарпатський котел) взагалі ніби й нічого метушитись. Зарплати, вислуги, корупції...Разом з тим -- фронт сунеться на захід.Там можна дивитись і минулі дні.І плюс до того були новини, що німці і Штати вже не планують виділяти грошву-зброю.Якщо це станеться -- швидкість руху фронту на захід суттєво зросте, мабуть.От мене не надто вразило цього літа, що чувак втік у сзч від копання (~2км від нуля), бо там таки прилітає і від міном., і від танків. І просто тупо прилітає якась бридота пропелерна. Боязким людям непереливки...Але таки здивувало коли з тил.забезпечення було сзч. З якихось дивних причин (влк обмежених перестала давати чи щось таке...)А без грошей, хаймарсів і т.п.?Нині Захід ще платить за нашу війну й дає зброю.І навіть так -- некомпетентність повсюди...: і держ.влада (нема плану дій вже аж за 30міс повномасштабки, а лише страх перед виборами), і військ.влада (досі не вчать солдатів як не видати себе дронам...), і майже всі тилові елої та тилові “військові” (їм і так “добре”).Для 1000км у нас, де факто, вже нема людей.Довжина Дніпра в Україні -- 981км. Чи ж для фронту по Дніпру вистачить? 🤔