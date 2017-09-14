На своїй сторінці у Фейсбуці Дмитро Литвин сказав, що стаття Bild, в якій йдеться про припинення вогню та вимоги щодо дозволу на удари західною далекобійною зброєю по території Росії, не відповідає дійсності. За його словами, жоден із тих, хто залучений до підготовки “плану перемоги”, не спілкувався з представниками Bild.
“Bild поширив фейк. План перемоги Більд не бачив, і з тих кількох людей, які на сьогодні залучені президентом в підготовку Плану перемоги, ніхто з Bild не говорив. Мінськ-3 або будь-який інший формат ніхто росіянам не подарує. Україна проти будь-якої заморозки війни, і на всіх рівнях влада України про це говорить. І для нас важливо, щоб Сполучені Штати підтримали саме План перемоги України, а не капітуляції чи заморозки”, – повідомив Дмитро Литвин.
Радник також наголосив, що “план перемоги” спочатку буде представлений Сполученим Штатам, оскільки вони здатні забезпечити його реалізацію.
Він заявив, що Україна очікує підтримки від США саме “плану перемоги”, а не будь-якого варіанту, який би передбачав капітуляцію чи замороження конфлікту.
А якщо не підтримають Штати?