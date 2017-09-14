Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин спростував інформацію, опубліковану німецьким таблоїдом Bild, що Володимир Зеленський нібито планує припинення вогню на окремих ділянках фронту в межах “плану перемоги України”. У неділю, 15 вересня, Литвин заявив, що публікація таблоїда, яку поширили низка ЗМІ, є фейковою.
На своїй сторінці у Фейсбуці Дмитро Литвин сказав, що стаття Bild, в якій йдеться про припинення вогню та вимоги щодо дозволу на удари західною далекобійною зброєю по території Росії, не відповідає дійсності. За його словами, жоден із тих, хто залучений до підготовки “плану перемоги”, не спілкувався з представниками Bild.
“Bild поширив фейк. План перемоги Більд не бачив, і з тих кількох людей, які на сьогодні залучені президентом в підготовку Плану перемоги, ніхто з Bild не говорив. Мінськ-3 або будь-який інший формат ніхто росіянам не подарує. Україна проти будь-якої заморозки війни, і на всіх рівнях влада України про це говорить. І для нас важливо, щоб Сполучені Штати підтримали саме План перемоги України, а не капітуляції чи заморозки”, – повідомив Дмитро Литвин.
Радник також наголосив, що “план перемоги” спочатку буде представлений Сполученим Штатам, оскільки вони здатні забезпечити його реалізацію. Він заявив, що Україна очікує підтримки від США саме “плану перемоги”, а не будь-якого варіанту, який би передбачав капітуляцію чи замороження конфлікту. https://bukvy.org/v-ofisi-prezydenta-sp ... -peremogy/ А якщо не підтримають Штати?
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 15 вер, 2024 19:37, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:женщины-учительницы практически полностью вытеснили мужчин-учителей из школ. Или в комиссиях по делам несовершеннолетних одни женщины. Попадаешь в такой коллектив и ниче сделать не можешь, потому что давят по гендерному признаку.
та хватит уже плакать что тебя после платного обучения в педе не взяли на работу в школу психологом
Жесткий биографический факап))
Уже и пробовал «объяснить» что не школа, что не государственная.. но настолько детально и ранимо объяснил свое уклонение от налогов, что отмазки уже не вкатывают))
"С 19 мая по 1 сентября составлено 2190 протоколов для привлечения к административной ответственности по статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Нарушения военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе». В результате уплаты штрафов в государственный бюджет поступило почти 3 млн гривен", – отметил Роман Истомин.
это что получается? - 9 из 10 протоколов отправляются в мусорку? 🤔
Путин ездил в Монголию к шаманам спрашивать разрешение на применение ядерного оружия, - Der Spiegel
"Сейчас в Москве ходят слухи, что Путину необходимо благословение шаманов, чтобы применить ядерное оружие. Без их одобрения он не мог пойти на такой серьезный шаг, боясь разгневать духов.
И он якобы вернулся из Монголии довольным. Однако эта версия звучит как большая фантазия. Ни один из моих источников не может её подтвердить. Однако встреча с монгольскими шаманами вроде бы имела место быть", - пишет журналист Михаил Зыгарь.
По его словам, Монголия и Тува, где недавно побывал рашистский диктатор, считаются родиной самых могущественных шаманов мира.
"путин уже давно известен своим особым отношением к мистицизму. И, по-видимому, он сочетает свой интерес к ортодоксальной мистике с языческими традициями", - говорится в публикации.
Зыгарь также утверждает, что до начала российского вторжения в Украину, путин много консультировался с мистиками. Они якобы заверили его в военной победе.