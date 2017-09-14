Додано: Нед 15 вер, 2024 21:46

Путин ездил в Монголию к шаманам спрашивать разрешение на применение ядерного оружия, - Der Spiegel



"Сейчас в Москве ходят слухи, что Путину необходимо благословение шаманов, чтобы применить ядерное оружие. Без их одобрения он не мог пойти на такой серьезный шаг, боясь разгневать духов.



И он якобы вернулся из Монголии довольным. Однако эта версия звучит как большая фантазия. Ни один из моих источников не может её подтвердить. Однако встреча с монгольскими шаманами вроде бы имела место быть", - пишет журналист Михаил Зыгарь.



По его словам, Монголия и Тува, где недавно побывал рашистский диктатор, считаются родиной самых могущественных шаманов мира.



"путин уже давно известен своим особым отношением к мистицизму. И, по-видимому, он сочетает свой интерес к ортодоксальной мистике с языческими традициями", - говорится в публикации.



Зыгарь также утверждает, что до начала российского вторжения в Украину, путин много консультировался с мистиками. Они якобы заверили его в военной победе.