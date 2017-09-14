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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 15 вер, 2024 21:47
Shaman написав: sergey_stasyuk555 написав: Bobua написав:
А без грошей, хаймарсів і т.п.?
кулеба завєщал лопатами воювати, але він напевно буде десь в швейцарському котлі.
й де ж він таке пропонував? чи для брехні підстави не потрібні?
https://suspilne.media/662166-navit-akso-u-nas-zakincitsa-zbroa-mi-budemo-borotisa-lopatami-kuleba-pro-zatrimku-dopomogi-vid-ssa/
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Додано: Нед 15 вер, 2024 21:48
_hunter написав:
потужная пэрэмога
"С 19 мая по 1 сентября составлено 2190 протоколов для привлечения к административной ответственности по статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Нарушения военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе». В результате уплаты штрафов в государственный бюджет поступило почти 3 млн гривен", – отметил Роман Истомин.
это что получается? - 9 из 10 протоколов отправляются в мусорку? 🤔
зато яка колосально робота, скільки людей держапарату задіяно, і це ще не дійшло до DDoS судів
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Додано: Нед 15 вер, 2024 21:50
GALeon написав:
Путин ездил в Монголию к шаманам спрашивать разрешение на применение ядерного оружия, - Der Spiegel
"Сейчас в Москве ходят слухи, что Путину необходимо благословение шаманов, чтобы применить ядерное оружие. Без их одобрения он не мог пойти на такой серьезный шаг, боясь разгневать духов.
И он якобы вернулся из Монголии довольным. Однако эта версия звучит как большая фантазия. Ни один из моих источников не может её подтвердить. Однако встреча с монгольскими шаманами вроде бы имела место быть", - пишет журналист Михаил Зыгарь.
По его словам, Монголия и Тува, где недавно побывал рашистский диктатор, считаются родиной самых могущественных шаманов мира.
"путин уже давно известен своим особым отношением к мистицизму. И, по-видимому, он сочетает свой интерес к ортодоксальной мистике с языческими традициями", - говорится в публикации.
Зыгарь также утверждает, что до начала российского вторжения в Украину, путин много консультировался с мистиками. Они якобы заверили его в военной победе.
дуже надійне джерело дир-дир-шпігеля Сейчас в Москве ходят слухи
що там ще бабки на лавочках під хрущами білокам"яної кажуть?
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 15 вер, 2024 21:54, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 15 вер, 2024 21:52
Shaman написав: sergey_stasyuk555 написав: Bobua написав:
А без грошей, хаймарсів і т.п.?
кулеба завєщал лопатами воювати, але він напевно буде десь в швейцарському котлі.
й де ж він таке пропонував? чи для брехні підстави не потрібні?
сколько платят нынче за каждый пост потужной пєрємоги?
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Додано: Нед 15 вер, 2024 21:58
Shaman написав: sergey_stasyuk555 написав: Bobua написав:
А без грошей, хаймарсів і т.п.?
кулеба завєщал лопатами воювати, але він напевно буде десь в швейцарському котлі.
й де ж він таке пропонував? чи для брехні підстави не потрібні?
не пропонував - завещал. Это разные глаголы
Прямая речь из интервью:
Даже если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами
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