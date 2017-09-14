detroytred написав:

"Росія їх постійно стримує через цю загрозу ширшої війни, на яку Росія не здатна. Незважаючи на те, що ми не змогли стримати російський напад у лютому 2022 року, росіяни стримали нас від допомоги Україні та ретельної систематичної стратегії, яка могла б привести цю війну у зовсім іншу точку, ніж зараз", – сказав він.Болтон зауважив, що для війни проти НАТО у Росії просто немає вільних армійських підрозділів – якби такі були, то їх би кинули на фронт в Україні, де Росія протягом двох років демонструє "жалюгідні показники" територіального просування.Що ж до загрози потенційного використання ядерної зброї, то, за словами Болтона, американська розвідка засвідчила, що Росія жодного разу не приводила у боєготовність свої ядерні сили у ті моменти, коли Путін вчергове починав лякати світ ядерним апокаліпсисом."На мою думку, щодо ядерної зброї – повідомити йому приватно та публічно, що у разі застосування Росією ядерної зброї в Україні Володимир Путін підпише власний смертний вирок", – заявив він.Цей Болтон проізньос ключове слово -- "публічно". Повідомити публічно...Це ключове.Публічно партнерам треба було ще про багато що повідомляти...Ну і якщо прибрати штукатурку з оцього нарису Болтона, то видно -- саме отакий хід подій повністю влаштовував! і влаштовує партнерів.Ну а Україна в позиції .... такій же, як ото вище означила Зверобій для іншого випадку. Тобто без вибору. В системі без вибору. Побудованій партнерами.Партнери побудували систему для України.Можновладці в Україні побудували систему для українців.Систему, коли немає вибору.