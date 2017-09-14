"С 19 мая по 1 сентября составлено 2190 протоколов для привлечения к административной ответственности по статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Нарушения военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе». В результате уплаты штрафов в государственный бюджет поступило почти 3 млн гривен", – отметил Роман Истомин.
это что получается? - 9 из 10 протоколов отправляются в мусорку? 🤔
зато яка колосально робота, скільки людей держапарату задіяно, і це ще не дійшло до DDoS судів
GALeon написав:Путин ездил в Монголию к шаманам спрашивать разрешение на применение ядерного оружия, - Der Spiegel
"Сейчас в Москве ходят слухи, что Путину необходимо благословение шаманов, чтобы применить ядерное оружие. Без их одобрения он не мог пойти на такой серьезный шаг, боясь разгневать духов.
И он якобы вернулся из Монголии довольным. Однако эта версия звучит как большая фантазия. Ни один из моих источников не может её подтвердить. Однако встреча с монгольскими шаманами вроде бы имела место быть", - пишет журналист Михаил Зыгарь.
По его словам, Монголия и Тува, где недавно побывал рашистский диктатор, считаются родиной самых могущественных шаманов мира.
"путин уже давно известен своим особым отношением к мистицизму. И, по-видимому, он сочетает свой интерес к ортодоксальной мистике с языческими традициями", - говорится в публикации.
Зыгарь также утверждает, что до начала российского вторжения в Украину, путин много консультировался с мистиками. Они якобы заверили его в военной победе.
дуже надійне джерело дир-дир-шпігеля Сейчас в Москве ходят слухи що там ще бабки на лавочках під хрущами білокам"яної кажуть?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 15 вер, 2024 21:54, всього редагувалось 2 разів.
Похер всем санкции. Банки начали открывать отделения.
Росіяни почали відкривати відділення найбільших державних банків на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема йдеться про два найбільші державні банки Росії – «Сбербанк» і ВТБ. Про це повідомила «Економічна правда» з посиланням на Financial Times в неділю. У матеріалі зазначають, що «Сбербанк», який перебуває під санкціями Заходу з 2022 року, встиг відкрити 130 банкоматів і 48 відділень на сході та півдні України. «Сбербанк» також повернувся до Криму, де торік відкрив своє перше відділення після того, як припинив свою діяльність у 2014 році. «Серед нових відділень "Сбербанку" – пів дюжини "мобільних офісів" у Маріуполі. ВТБ, який також потрапив під санкції з 2022 року, оголосив, що почне обслуговувати клієнтів у стаціонарних офісах у Маріуполі до кінця року. Його голова Андрій Костін у липні перерізав стрічку на першому відділенні в окупованому Луганську», – повідомляють журналісти. Також ще один відомий у РФ «Промсвязьбанк» одним із перших зайшов на окуповані українські території й зараз налічує майже 400 відділень у Донецькій та Луганській областях. На окупованих територіях починають з'являтися й інші споживчі компанії, але, як зазначає FT, більшість російських роздрібних мереж і відомих брендів все ще остерігаються відкрито працювати на окупованих територіях. Разом з тим, у такий спосіб російські бренди намагаються продемонструвати свою патріотичність. До прикладу, мережа ресторанів Black Star Burger, співвласником якої є прокремлівський репер Тіматі, заявила в червні, що відкриє заклади в Маріуполі та на Херсонщині, пише видання. https://zaxid.net/rosiya_vidkrivaye_ban ... h_n1593749
detroytred написав:"Росія їх постійно стримує через цю загрозу ширшої війни, на яку Росія не здатна. Незважаючи на те, що ми не змогли стримати російський напад у лютому 2022 року, росіяни стримали нас від допомоги Україні та ретельної систематичної стратегії, яка могла б привести цю війну у зовсім іншу точку, ніж зараз", – сказав він. Болтон зауважив, що для війни проти НАТО у Росії просто немає вільних армійських підрозділів – якби такі були, то їх би кинули на фронт в Україні, де Росія протягом двох років демонструє "жалюгідні показники" територіального просування.
Що ж до загрози потенційного використання ядерної зброї, то, за словами Болтона, американська розвідка засвідчила, що Росія жодного разу не приводила у боєготовність свої ядерні сили у ті моменти, коли Путін вчергове починав лякати світ ядерним апокаліпсисом. "На мою думку, щодо ядерної зброї – повідомити йому приватно та публічно, що у разі застосування Росією ядерної зброї в Україні Володимир Путін підпише власний смертний вирок", – заявив він. https://www.unian.ua/world/dzhon-bolton ... 57314.html
Цей Болтон проізньос ключове слово -- "публічно". Повідомити публічно... Це ключове. Публічно партнерам треба було ще про багато що повідомляти...
Ну і якщо прибрати штукатурку з оцього нарису Болтона, то видно -- саме отакий хід подій повністю влаштовував! і влаштовує партнерів. Ну а Україна в позиції .... такій же, як ото вище означила Зверобій для іншого випадку. Тобто без вибору. В системі без вибору. Побудованій партнерами. Партнери побудували систему для України. Можновладці в Україні побудували систему для українців. Систему, коли немає вибору.
А я бачу ключове в іншому. Все що сказав Болтон виглядає логічно. І висновок що "саме отакий хід подій повністю влаштовує партнерів" також логічний.
Але! Як цей самий Болтон бачить закінчення війни? Чому він не сказав про це ні слова. Припустимо війна закінчиться на теперішній лінії вогню. І що виходить? РФ напала один раз віджали територію, потім напала другий раз - віджала територію. Напала на державу, яку підтримують США. А що США? США "обіцяли вічну допомогу" і ... фактично злили Україну тому що "отакий хід подій їх повністю влаштовує". Хтось після цього буде сприймати США і того ж Болтона як "миротворців", як "світового поліцейського"? Напевно ніхто.
США - звичайний агресор. Коли їх треба - вони воюють, коли ні - зливають. Хтось ще вірить що США захистить Тайвань?
ЛАД написав:Это просто пережитки патриархального общества. В больших семьях, естественно, мужчина работал и зарабатывал, а женщина занималась домашним хозяйством. Попробуйте накормить и обстирать большую семью. Тот ещё труд. Соответственно, у женщины "своих" денег не было. Отсюда и оплата ресторана мужчиной. И ещё это доказательство его "платежеспособности" - возможности прокормить в будущем семью. Идо сих пор оплата труда женщин ниже, чем у мужчин. И чем менее развитая страна, тем разница больше. Можно продолжить, но не буду, надеюсь, мысль понятна. Отсюда - мужчина должен работать и зарабатывать, женщина должна сидеть дома. В Союзе это постепенно исчезало, после развала почему-то пошёл сильный откат и "возврат к традициям". Знаю достаточно небогатые семьи, в которых муж убеждён, что он обязан заработать, а жена должна сидеть дома. И если не очень выходит, то он чувствует себя чуть не неполноценным. Кстати, на Западе обычай "каждый платит за себя" появился тоже относительно недавно. Сейчас идёт борьба за то, чтобы в декретный отпуск мог идти муж, а не жена. Для нас это пока диковато.
Все це якраз помінялось після 1СВ/2СВ. Чоловіків не вистачало і працювати пішли жінки. Цифри для США приблизно такі: до 1СВ працювали 15-20% жінок, після 2СВ - 60%. Цифри по-пам'яті. А після того як жінки пішли працювати - з'явилась "незалежність жінки", відразу після незалежності з'явилась "рівність". І пішло-поїхало до сьогодні.
Зачем с ручкой или гвоздём то? И на кого - на Золкина, которому пожизненное за трёх жмуров на 10тку заменили? Он их как каре ягнёнка приготовит Проще повторить путь шахида(по Аронычу) - заказать себе борщ со свиных рёбрешек, пару свиных эскалопов, пельменей со свининой "двЭ порцыы", и запив это графином водки(ну или стаканом хотя бы) отправляться в ад, то есть в Курскую область штурмовиком на М116.
Игорь Алексеевич написав:Похер всем санкции. Банки начали открывать отделения.
Росіяни почали відкривати відділення найбільших державних банків на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема йдеться про два найбільші державні банки Росії – «Сбербанк» і ВТБ. Про це повідомила «Економічна правда» з посиланням на Financial Times в неділю. У матеріалі зазначають, що «Сбербанк», який перебуває під санкціями Заходу з 2022 року, встиг відкрити 130 банкоматів і 48 відділень на сході та півдні України. «Сбербанк» також повернувся до Криму, де торік відкрив своє перше відділення після того, як припинив свою діяльність у 2014 році. «Серед нових відділень "Сбербанку" – пів дюжини "мобільних офісів" у Маріуполі. ВТБ, який також потрапив під санкції з 2022 року, оголосив, що почне обслуговувати клієнтів у стаціонарних офісах у Маріуполі до кінця року. Його голова Андрій Костін у липні перерізав стрічку на першому відділенні в окупованому Луганську», – повідомляють журналісти. Також ще один відомий у РФ «Промсвязьбанк» одним із перших зайшов на окуповані українські території й зараз налічує майже 400 відділень у Донецькій та Луганській областях. На окупованих територіях починають з'являтися й інші споживчі компанії, але, як зазначає FT, більшість російських роздрібних мереж і відомих брендів все ще остерігаються відкрито працювати на окупованих територіях. Разом з тим, у такий спосіб російські бренди намагаються продемонструвати свою патріотичність. До прикладу, мережа ресторанів Black Star Burger, співвласником якої є прокремлівський репер Тіматі, заявила в червні, що відкриє заклади в Маріуполі та на Херсонщині, пише видання. https://zaxid.net/rosiya_vidkrivaye_ban ... h_n1593749
Ах этот Тимати, ах этот любитель западной развращающей роскоши Юнусов Когда он наконец с феррари или майбаху пересядет на халяльный китайский электрический аналог Рейндж Ровера с качественной батареей, ну чтоб дать в тапку на Садовом и после КЗ и литий-окислительного пожара повторить путь шахида, как завещали его правоверные бабушка и дедушка?