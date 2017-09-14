sergey_stasyuk555 написав:
перед тим як когось звинувачувати в брехні можна скористуватись хоча б гуглом (є такий пошуковик).
Цитата була - а от інтерпретація зовсім інша. В контексті, що США мало допомогти, нормальна фраза. От руські чомусь незалежно від наявності зброю наступають - й яке диво, щось в них вдається.
а з приводу всіх трьох дописувачів, яким ця фраза не сподобалась - я вже розповідав про вас анекдот
"розповідає дідусь: спіймали мене німці та кажуть - обирай - або тра*немо, або розстріляємо.
онук: й що ти обрав, дідусь?
- розстріляли мене, онучок, розстріляли"
в сучасних умовах, судячи з розповідей полонених - німці треба замінити на кавказці, й особливо вони руських не питають, немає в них вибору