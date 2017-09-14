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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9877987898799880

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 23:21

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:
  sergey_stasyuk555 написав:кулеба завєщал лопатами воювати, але він напевно буде десь в швейцарському котлі.

й де ж він таке пропонував? чи для брехні підстави не потрібні? :evil:

перед тим як когось звинувачувати в брехні можна скористуватись хоча б гуглом (є такий пошуковик).

Цитата була - а от інтерпретація зовсім інша. В контексті, що США мало допомогти, нормальна фраза. От руські чомусь незалежно від наявності зброю наступають - й яке диво, щось в них вдається.

а з приводу всіх трьох дописувачів, яким ця фраза не сподобалась - я вже розповідав про вас анекдот
"розповідає дідусь: спіймали мене німці та кажуть - обирай - або тра*немо, або розстріляємо.
онук: й що ти обрав, дідусь?
- розстріляли мене, онучок, розстріляли"

в сучасних умовах, судячи з розповідей полонених - німці треба замінити на кавказці, й особливо вони руських не питають, немає в них вибору :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 23:53

  Shaman написав:В контексті, що США мало допомогти, нормальна фраза.


сам то готов лопатами воевать? или как кулеба - только языком?
а то знаем мы уже одних куля в лоб.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 01:08

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:........
Поминаю розуміти причини появи ветеранських банд у 90их.

Какие ветеранские банды в 90-х?


Наверное 50-е имелись в виду

katso
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