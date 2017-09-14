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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9877987898799880

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 01:08

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:........
Поминаю розуміти причини появи ветеранських банд у 90их.

Какие ветеранские банды в 90-х?


Наверное 50-е имелись в виду

katso
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 01:26

  katso написав:
  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:........
Поминаю розуміти причини появи ветеранських банд у 90их.

Какие ветеранские банды в 90-х?


Наверное 50-е имелись в виду

[youtube]kWTF7wtDEw0...

Скорее, вторая половина 40-х.
Но нынешние ребята до 40 лет в основном и о 90-х знают какие-то мифы, а о 40-50-х просто ничего не знают.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 02:21

За 4 дня до убийства Фарион дала очень большое интервью общей продолжительностью 4 часа 25 мин.
мовознавиця заявила, що Україна й так уже втратила велику частину своїх земель і надала історичні докази того, що українці постійно ведуть боротьбу за своє.

"Чому? Та, тому що у нас вже відкушені території, тому що 21 тисяча квадратних кілометрів у складі Польщі, відповідно до рішення Керзона, міністра закордонних справ Великої Британії. Він собі так намалював. І наш Перемишль, центр відродження України у ХІХ столітті, не Львів, а Перемишль, тепер Пшемисль. Наш Ряшів — це тепер їхній Жешув. І ми тепер маємо в Перемишлі одну школу імені Маркіяна Шашкевича, та я думаю, що її не буде. Далі ми втратили Кубань. Ми втратили Воронежчину, Білгородщину, це що за території, це українські території. Ми втратили Пінщину, яка входить до складу Білорусі, а там збереглася українська говірка. Далі ми втратили Мармарощину, ми втратили Придністровʼя — це все Україна. Це ж взагалі якийсь дивний геополітичний пояс якийсь. Це ж все українські землі, повернення яких в Україні наш Петро Болбочан мав завдання номер один. Так само й Крим, який він звільнив за 10 днів", — розповіла Ірина Фаріон.

https://focus.ua/uk/ukrayinskij-shoubiz/667660-za-chotiri-dni-do-smerti-irina-farion-ozvuchila-koli-zakinchitsya-viyna-v-ukrajini-video
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  #<1 ... 9877987898799880
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