За 4 дня до убийства Фарион дала очень большое интервью общей продолжительностью 4 часа 25 мин.
мовознавиця заявила, що Україна й так уже втратила велику частину своїх земель і надала історичні докази того, що українці постійно ведуть боротьбу за своє.
"Чому? Та, тому що у нас вже відкушені території, тому що 21 тисяча квадратних кілометрів у складі Польщі, відповідно до рішення Керзона, міністра закордонних справ Великої Британії. Він собі так намалював. І наш Перемишль, центр відродження України у ХІХ столітті, не Львів, а Перемишль, тепер Пшемисль. Наш Ряшів — це тепер їхній Жешув. І ми тепер маємо в Перемишлі одну школу імені Маркіяна Шашкевича, та я думаю, що її не буде. Далі ми втратили Кубань. Ми втратили Воронежчину, Білгородщину, це що за території, це українські території. Ми втратили Пінщину, яка входить до складу Білорусі, а там збереглася українська говірка. Далі ми втратили Мармарощину, ми втратили Придністровʼя — це все Україна. Це ж взагалі якийсь дивний геополітичний пояс якийсь. Це ж все українські землі, повернення яких в Україні наш Петро Болбочан мав завдання номер один. Так само й Крим, який він звільнив за 10 днів", — розповіла Ірина Фаріон.
"Це просто дивує. Я ходжу у Варшаві до перукарні, і мене стриже український перукар молодого віку. Я питаю: а що ти тут робиш? Хіба ти не маєш захищати свою країну?", - заявив міністр. Міністр вважає, що Україна спізнилась щонайменше на рік з ухваленням закону про мобілізацію.
Строки служби хвилюють хіба що самих військових та членів їхніх сімей. У найзагальніших рисах – йдеться про чотири мільйони людей, 10–15% від населення країни. Для всіх інших ця тема є небажаною, тому що демобілізація одних означатиме зустрічну мобілізацію інших. Складно запідозрити сотні тисяч наших співгромадян у готовності змінювати свій налагоджений побут, а тому ця тема перетворюється на явно непопулярну для політиків.
4млн -- це якось надто оптимістично.
І якщо у війську 1млн -- то 9/10 не на нулі. І не близько. І навіть фронтові командири сидять в безпеці, царюють над кріпаками, і коли хочуть -- у численних відпустках. Чи хочуть вони в цивіл.життя де були ніким і будуть ніким? І дуже вже тиловим щурам (напр., закарпатський котел) взагалі ніби й нічого метушитись. Зарплати, вислуги, корупції...
І плюс до того були новини, що німці і Штати вже не планують виділяти грошву-зброю. Якщо це станеться -- швидкість руху фронту на захід суттєво зросте, мабуть.
От мене не надто вразило цього літа, що чувак втік у сзч від копання (~2км від нуля), бо там таки прилітає і від міном., і від танків. І просто тупо прилітає якась бридота пропелерна. Боязким людям непереливки... Але таки здивувало коли з тил.забезпечення було сзч. З якихось дивних причин (влк обмежених перестала давати чи щось таке...) А без грошей, хаймарсів і т.п.?
Нині Захід ще платить за нашу війну й дає зброю. І навіть так -- некомпетентність повсюди...: і держ.влада (нема плану дій вже аж за 30міс повномасштабки, а лише страх перед виборами), і військ.влада (досі не вчать солдатів як не видати себе дронам...), і майже всі тилові елої та тилові “військові” (їм і так “добре”).
Слово і Діло https://www.slovoidilo.ua › suspilstvo Генштаб ЗСУ назвав довжину лінії активних бойових дій 17 лип. 2024 р. — Протяжність усієї лінії фронту в Україні зараз понад 3000 кілометрів. Лінія активних бойових дій – третина цієї відстані
Для 1000км у нас, де факто, вже нема людей. Довжина Дніпра в Україні -- 981км. Чи ж для фронту по Дніпру вистачить? 🤔
Ну от тому, що ~90% війна ВИГІДНА, то на тих 10% людей і не зважать! Не зважають вже 30міс+
Залишається тим 10% лише план С - сзч(в кого немає плану Б) - так як надії і мотивації в тих 10% вже немає взагалі!
Тарифи дико зросли))) Вже навіть 9 тис. за те, щоб сам вплавь: ""Знайденим через соцмережі переправникам, які обіцяли допомогти перейти на румунський берег, кожен із затриманих заплатив по 9 тисяч доларів США. З настанням темряви відчайдухи висунулися на подолання невідомої їм річки, з якої від початку 2024 року по обидва боки кордону дістали тіла 21 потопельника", - йдеться у повідомленні." https://varta1.com.ua/news/prykordonnyk ... 85652.html
Стосовно вдома зловлять - факт: сзч-к, якого часто бачу, спокійнісінько ходить... ніхто його не ловить. Взагалі з сзч-ми якесь дивне відбувається, бо теоретично повинні бути в змі регулярно статті про затримання. Для профілактики. Але їх нема. Дивно.
Bobua написав:і військ.влада (досі не вчать солдатів як не видати себе дронам...),
А що вони можуть навчити, якщо більшість не розуміє, наскільки воно небезпечне?!
Завершились на Марсі навчання на операторів бпла - десь 80% видали сертифікати, які засвідчують те, що вони вже можуть бути "бойовими" пілотами і працювати ефпівішками як на "скидах", так і "каміками"(камікадзе) А також решти 20% видали довідки, які засвідчують те, що пройшли курс, можуть бути помічниками операторів... що і самі вміють керувати ефпівішками, але не досконало(це я так своїми словами пояснюю)
І скажу наступне - русні п#да!!! Якщо хлопці будуть робити все те, що на Марсі навчали - русні повна п#да!!!
Виявляється, що оператори дронів, які профі/які добре натренувались - то від таких втекти - не реально!!! Навіть, з нори можна ворога виковиряти!!! І якщо від каміка(камікадзе) ви ще в якісь густі кущі сховались, чи в нору заскочили і її закрили(бо через дирку 50на50 профі спокійно може залетіти!), то від ефпівішки зі "скидом" - сховатись можна лише в бетонці!!! І то, якщо вона не тонка!!!
Так як профі - буде що 10-20хв приносити на кущі, чи бліндаж, де сховався ворог "різноманітні" вибухівки!
Скажете, а якщо реб?
Куйня собача!!!
Нас навчили, як будь-який реб обходити і рятувати дрона! Єдине що реб завадить - так влучно закинути в ціль вибухівку! Але!!!
Є спосіб, як за пів дня/чи пів ночі і з такої позиції "виковиряти" ворога, щоб він залишив позицію!
Одним словом - тут багато позитиву на нашу користь!
Єдине що - все ще у всьому бардак/пофігістично ставляться до того, де можна зробити "ввввввжухххххх!"