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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9877987898799880

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 01:08

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:........
Поминаю розуміти причини появи ветеранських банд у 90их.

Какие ветеранские банды в 90-х?


Наверное 50-е имелись в виду

katso
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 01:26

  katso написав:
  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:........
Поминаю розуміти причини появи ветеранських банд у 90их.

Какие ветеранские банды в 90-х?


Наверное 50-е имелись в виду

[youtube]kWTF7wtDEw0...

Скорее, вторая половина 40-х.
Но нынешние ребята до 40 лет в основном и о 90-х знают какие-то мифы, а о 40-50-х просто ничего не знают.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 02:21

За 4 дня до убийства Фарион дала очень большое интервью общей продолжительностью 4 часа 25 мин.
мовознавиця заявила, що Україна й так уже втратила велику частину своїх земель і надала історичні докази того, що українці постійно ведуть боротьбу за своє.

"Чому? Та, тому що у нас вже відкушені території, тому що 21 тисяча квадратних кілометрів у складі Польщі, відповідно до рішення Керзона, міністра закордонних справ Великої Британії. Він собі так намалював. І наш Перемишль, центр відродження України у ХІХ столітті, не Львів, а Перемишль, тепер Пшемисль. Наш Ряшів — це тепер їхній Жешув. І ми тепер маємо в Перемишлі одну школу імені Маркіяна Шашкевича, та я думаю, що її не буде. Далі ми втратили Кубань. Ми втратили Воронежчину, Білгородщину, це що за території, це українські території. Ми втратили Пінщину, яка входить до складу Білорусі, а там збереглася українська говірка. Далі ми втратили Мармарощину, ми втратили Придністровʼя — це все Україна. Це ж взагалі якийсь дивний геополітичний пояс якийсь. Це ж все українські землі, повернення яких в Україні наш Петро Болбочан мав завдання номер один. Так само й Крим, який він звільнив за 10 днів", — розповіла Ірина Фаріон.

https://focus.ua/uk/ukrayinskij-shoubiz/667660-za-chotiri-dni-do-smerti-irina-farion-ozvuchila-koli-zakinchitsya-viyna-v-ukrajini-video
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 06:17

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:........
Поминаю розуміти причини появи ветеранських банд у 90их.

Какие ветеранские банды в 90-х?

Ну банди не банди, але серед "афганців" були учасники угрупувань в 90-ті, в мене два однокурсники, один служив там ще до навчання другий під час, потім невдовзі і присіли.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 08:18

"Це просто дивує. Я ходжу у Варшаві до перукарні, і мене стриже український перукар молодого віку. Я питаю: а що ти тут робиш? Хіба ти не маєш захищати свою країну?", - заявив міністр.
Міністр вважає, що Україна спізнилась щонайменше на рік з ухваленням закону про мобілізацію.

"Найкраще приймати такі закони, коли у вас ще є багато добровольців і коли люди відчувають особисту загрозу", - пояснив дипломат.
https://www.unian.ua/world/ce-prosto-di ... 58439.html
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 08:20

Передаємо все у руки синів Будівельника і чоловіка Флер!

  Bobua написав:
  Прохожий написав:https://www.pravda.com.ua/articles/2024/09/15/7474992/


Строки служби хвилюють хіба що самих військових та членів їхніх сімей. У найзагальніших рисах – йдеться про чотири мільйони людей, 10–15% від населення країни. Для всіх інших ця тема є небажаною, тому що демобілізація одних означатиме зустрічну мобілізацію інших. Складно запідозрити сотні тисяч наших співгромадян у готовності змінювати свій налагоджений побут, а тому ця тема перетворюється на явно непопулярну для політиків.

4млн -- це якось надто оптимістично.

І якщо у війську 1млн -- то 9/10 не на нулі. І не близько.
І навіть фронтові командири сидять в безпеці, царюють над кріпаками, і коли хочуть -- у численних відпустках. Чи хочуть вони в цивіл.життя де були ніким і будуть ніким?
І дуже вже тиловим щурам (напр., закарпатський котел) взагалі ніби й нічого метушитись. Зарплати, вислуги, корупції...

Разом з тим -- фронт сунеться на захід.
https://deepstatemap.live/en#10/48.0153686/37.3249432
Там можна дивитись і минулі дні.

І плюс до того були новини, що німці і Штати вже не планують виділяти грошву-зброю.
Якщо це станеться -- швидкість руху фронту на захід суттєво зросте, мабуть.

От мене не надто вразило цього літа, що чувак втік у сзч від копання (~2км від нуля), бо там таки прилітає і від міном., і від танків. І просто тупо прилітає якась бридота пропелерна. Боязким людям непереливки...
Але таки здивувало коли з тил.забезпечення було сзч. З якихось дивних причин (влк обмежених перестала давати чи щось таке...)
А без грошей, хаймарсів і т.п.?


Нині Захід ще платить за нашу війну й дає зброю.
І навіть так -- некомпетентність повсюди...: і держ.влада (нема плану дій вже аж за 30міс повномасштабки, а лише страх перед виборами), і військ.влада (досі не вчать солдатів як не видати себе дронам...), і майже всі тилові елої та тилові “військові” (їм і так “добре”).

Слово і Діло
https://www.slovoidilo.ua › suspilstvo
Генштаб ЗСУ назвав довжину лінії активних бойових дій
17 лип. 2024 р. — Протяжність усієї лінії фронту в Україні зараз понад 3000 кілометрів. Лінія активних бойових дій – третина цієї відстані

Для 1000км у нас, де факто, вже нема людей.
Довжина Дніпра в Україні -- 981км. Чи ж для фронту по Дніпру вистачить? 🤔

Ну от тому, що ~90% війна ВИГІДНА, то на тих 10% людей і не зважать!
Не зважають вже 30міс+

Залишається тим 10% лише план С - сзч(в кого немає плану Б) - так як надії і мотивації в тих 10% вже немає взагалі!
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 08:29

  Успіх написав:так як надії і мотивації в тих 10% вже немає взагалі!


Ось вам мотивація! Новий міністр особисто передав запевнення:
*Україна не має наміру торгувати власними територіями, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час візиту до Сумської області.

"Запевнив наших воїнів, що Україна не планує вести будь-який торг за території або домовленості в стилі Мінська, що б не писали в газетах", - написав він у соцмережі.

За словами міністра, "це тверда позиція президента, і у Вашингтоні він представить речі, які точно посилять наших солдатів".*
https://www.unian.ua/politics/viyna-v-u ... 58316.html
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 08:35

Re: Як ви ЗАДОВБАЛИ !

Успіх , ви ніколи не підете в СЗЧ .
Тому що хто мав бажання вже пішов .
Наслідки - бігти до Тіси , вже холодно ... додому все рівно не поїдете , зловлять .

Не треба використовувати форум як помийку .
У вас є свій блог -ПІШІТЬ ТАМ .
Хто побажає з вами спілкуватися , вам відповість .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 08:42

Тарифи дико зросли)))
Вже навіть 9 тис. за те, щоб сам вплавь:
""Знайденим через соцмережі переправникам, які обіцяли допомогти перейти на румунський берег, кожен із затриманих заплатив по 9 тисяч доларів США. З настанням темряви відчайдухи висунулися на подолання невідомої їм річки, з якої від початку 2024 року по обидва боки кордону дістали тіла 21 потопельника", - йдеться у повідомленні."
https://varta1.com.ua/news/prykordonnyk ... 85652.html

Стосовно вдома зловлять - факт: сзч-к, якого часто бачу, спокійнісінько ходить... ніхто його не ловить.
Взагалі з сзч-ми якесь дивне відбувається, бо теоретично повинні бути в змі регулярно статті про затримання. Для профілактики.
Але їх нема. Дивно.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 08:51

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  Bobua написав:і військ.влада (досі не вчать солдатів як не видати себе дронам...),
А що вони можуть навчити, якщо більшість не розуміє, наскільки воно небезпечне?!



Завершились на Марсі навчання на операторів бпла - десь 80% видали сертифікати, які засвідчують те, що вони вже можуть бути "бойовими" пілотами і працювати ефпівішками як на "скидах", так і "каміками"(камікадзе)
А також решти 20% видали довідки, які засвідчують те, що пройшли курс, можуть бути помічниками операторів... що і самі вміють керувати ефпівішками, але не досконало(це я так своїми словами пояснюю)

І скажу наступне - русні п#да!!!
Якщо хлопці будуть робити все те, що на Марсі навчали - русні повна п#да!!!

Виявляється, що оператори дронів, які профі/які добре натренувались - то від таких втекти - не реально!!!
Навіть, з нори можна ворога виковиряти!!!
І якщо від каміка(камікадзе) ви ще в якісь густі кущі сховались, чи в нору заскочили і її закрили(бо через дирку 50на50 профі спокійно може залетіти!), то від ефпівішки зі "скидом" - сховатись можна лише в бетонці!!! І то, якщо вона не тонка!!!

Так як профі - буде що 10-20хв приносити на кущі, чи бліндаж, де сховався ворог "різноманітні" вибухівки!

Скажете, а якщо реб?

Куйня собача!!!

Нас навчили, як будь-який реб обходити і рятувати дрона!
Єдине що реб завадить - так влучно закинути в ціль вибухівку!
Але!!!

Є спосіб, як за пів дня/чи пів ночі і з такої позиції "виковиряти" ворога, щоб він залишив позицію!

Одним словом - тут багато позитиву на нашу користь!

Єдине що - все ще у всьому бардак/пофігістично ставляться до того, де можна зробити "ввввввжухххххх!"

Ще тут "мала доля" забезпечення саме державою!
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