Додано: Пон 16 вер, 2024 08:51

Bobua написав: і військ.влада (досі не вчать солдатів як не видати себе дронам...), і військ.влада (досі не вчать солдатів як не видати себе дронам...),

А що вони можуть навчити, якщо більшість не розуміє, наскільки воно небезпечне?!Завершились на Марсі навчання на операторів бпла - десь 80% видали сертифікати, які засвідчують те, що вони вже можуть бути "бойовими" пілотами і працювати ефпівішками як на "скидах", так і "каміками"(камікадзе)А також решти 20% видали довідки, які засвідчують те, що пройшли курс, можуть бути помічниками операторів... що і самі вміють керувати ефпівішками, але не досконало(це я так своїми словами пояснюю)І скажу наступне - русні п#да!!!Якщо хлопці будуть робити все те, що на Марсі навчали - русні повна п#да!!!Виявляється, що оператори дронів, які профі/які добре натренувались - то від таких втекти - не реально!!!Навіть, з нори можна ворога виковиряти!!!І якщо від каміка(камікадзе) ви ще в якісь густі кущі сховались, чи в нору заскочили і її закрили(бо через дирку 50на50 профі спокійно може залетіти!), то від ефпівішки зі "скидом" - сховатись можна лише в бетонці!!! І то, якщо вона не тонка!!!Так як профі - буде що 10-20хв приносити на кущі, чи бліндаж, де сховався ворог "різноманітні" вибухівки!Скажете, а якщо реб?Куйня собача!!!Нас навчили, як будь-який реб обходити і рятувати дрона!Єдине що реб завадить - так влучно закинути в ціль вибухівку!Але!!!Є спосіб, як за пів дня/чи пів ночі і з такої позиції "виковиряти" ворога, щоб він залишив позицію!Одним словом - тут багато позитиву на нашу користь!Єдине що - все ще у всьому бардак/пофігістично ставляться до того, де можна зробити "ввввввжухххххх!"Ще тут "мала доля" забезпечення саме державою!