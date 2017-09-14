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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 98799880988198829883>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 09:00

Суть

Президент буде говорити з Байденом про те, як посилити позиції України перед другим самітом миру. В іншому ж випадку, російський диктатор Володимир Путін не братиме в ньому участь.

"Так, я буду говорити з ним про те, як посилити нас перед мирним самітом, щоб бути в сильній позиції, тому що дипломатичні рішення або рішення, вони хороші, коли ти сильний, інакше Путін навіть не буде брати в ньому участь, не буде зацікавлений в тому, щоб зупинити війну", - зазначив Зеленський.

Розроблено переможний план, і для України перемога означає "бути дуже сильними" і "готовими до сильної дипломатії".
https://varta1.com.ua/news/zelenskyy-na ... 85665.html

Ну і навіщо план????
Якщо ж ясно, що його суть -- три складові:
1. геополітичне місце для України.
2. Військова підтримка партнерів.
3. Економічна підтримка партнерів.
Тобто від партнерів зброя, гроші і прийняття в ЄС-НАТО.
Все.

Що з цього не знає Байден і партнери?
Про це президент і Ко їм з самого початку війни постійно наголошують.
Да і це кеп-очевидність повна.
І все впирається лише в одне -- не потребу мати план чи ще щось, а в наявність бажання в самих партнерів
_________________________________
Не сумніваюся: президент надасть план...Байден схвалить (бо хто ж перед виборами демократів на носі не схвалить кеп-очевидне правильне та необхідне!!!)...всі пропіаряться.
Але ж потім прийде час реалізації.
А з цим проблеми.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 09:02

Настала черга інших!!!

  холява написав:Тому що
Чому, навіть, не прокоментуєте одним реченням мій заголовок теми про передачу все в руки синам будівельника і чоловіку Флер?(та і іншим заброньованим)

Як так - тут бачу, а тут - не бачу?
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 09:05

  detroytred написав:Да і це кеп-очевидність повна.
зе ведёт себя как артист для которого важна сцена, собрались, высказались, аплодисменты, интервью, банкет. То что формула мира всем известна и саммиты бесполезны остаётся как бы за скобками. По факту никакого мирного плана за вменяемую цену нет, иначего его бы давно реализовали. За невминяемую типа оружия на хулиард включая ракеты и авиацию уже много раз слышали. На невминяемую Запад не подпишется хоть 20 саммитов собери.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 16 вер, 2024 09:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 09:08

За крок до перевороту думок©

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Одним словом - тут багато позитиву на нашу користь!
когда войдем в Крым?

Так як роздали автомати кожному, так роздати всім по ефпівішці(перед тим всім пройти на місцях місячний курс оператора бпла) і державі виготовляти/закупляти дрони у великих масштабах(як снаряди) - але дрони в 4-5раз дешевші снарядів!!!(а ефективніст дрона проти старяду - в нанадцять разів вища!)

То в Криму каву можна пити вже реально наступного літа!!! :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 09:09

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Одним словом - тут багато позитиву на нашу користь!
когда войдем в Крым?

Так як роздали автомати кожному, так роздати всім по ефпівішці(перед тим всім пройти на місцях місячний курс оператора бпла) і державі виготовляти/закупляти дрони у великих масштабах(як снаряди) - але дрони в 4-5раз дешевші снарядів!!!(а ефективніст дрона проти старяду - в нанадцять разів вища!)

То в Криму каву можна пити вже реально наступного літа!!! :wink:

напиши письмо сырскому что после курсов дронщика ты прозрел и знаешь как выиграть войну :D может именно после этого письма тебя отправят домой.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 09:12

Сзч - там горілочка тече!©)))

  detroytred написав:Стосовно вдома зловлять - факт: сзч-к, якого часто бачу, спокійнісінько ходить... ніхто його не ловить.
Взагалі з сзч-ми якесь дивне відбувається, бо теоретично повинні бути в змі регулярно статті про затримання. Для профілактики.
Але їх нема. Дивно.
Не буду тут нікому(ні Холявам) нічого доводити.
Але наш сзчшник, як і купа з інших підрозділів(чую від побратимів) - переважно живуть вдома і в куй не дують!
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 09:13

  Успіх написав:
  холява написав:Тому що
Чому, навіть, не прокоментуєте одним реченням мій заголовок теми про передачу все в руки синам будівельника і чоловіку Флер?(та і іншим заброньованим)

Як так - тут бачу, а тут - не бачу?


Бо ти , ПЕС ,намагаєшся на форумі затіять скандал .

Не чапай ні Флер ,ні Будівельника .
.... ти кожного разу роздмухуєш якийсь скандал , а потім коли люди почитають форум , кажуть що тут помийка .

Йдіть вже до вашого блоку тай пішіть там що побажаєте .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 09:14

  detroytred написав:Тарифи дико зросли)))
Вже навіть 9 тис. за те, щоб сам вплавь:
""Знайденим через соцмережі переправникам, які обіцяли допомогти перейти на румунський берег, кожен із затриманих заплатив по 9 тисяч доларів США. З настанням темряви відчайдухи висунулися на подолання невідомої їм річки, з якої від початку 2024 року по обидва боки кордону дістали тіла 21 потопельника", - йдеться у повідомленні."
https://varta1.com.ua/news/prykordonnyk ... 85652.html

Стосовно вдома зловлять - факт: сзч-к, якого часто бачу, спокійнісінько ходить... ніхто його не ловить.
Взагалі з сзч-ми якесь дивне відбувається, бо теоретично повинні бути в змі регулярно статті про затримання. Для профілактики.
Але їх нема. Дивно.

ничего странного: если хватило мозгов оставить оружие - с точки зрения властей это просто еще один вид "ухылянтов" - камуфляжные.
И если бусики со своей задачей справляются - властям можно (пока) не париться.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 09:17

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Да і це кеп-очевидність повна.
зе ведёт себя как артист для которого важна сцена, собрались, высказались, аплодисменты, интервью, банкет. То что формула мира всем известна и саммиты бесполезны остаётся за скобками.

Але і в партнерів відбувся якісний зсув.
Подивіться: якщо раніше постійно звучало про побоювання ескалації та ядрьону зброю, то! --- зара британці прямим текстом сміються та тролять путла-оркостан стосовно червоних ліній та ядрьонки. Американці трошки не так прямо, але теж підключилися.
Британець всіх інших вже об'їжджає, схиляє (Мелоні, французів і т.д.).
Шольц вперся, але вже мовчки -- просто категорично відмовив і крапка.

Тому може дійсно .... план Зе є лише частиною плану демократів та британців.
Слабке місце лише одне --- це слова, піар...
І навіть дозвіл на дальнобій є виставою. Бо до 300, 500 і навіть 700 км. це не дальнобій.
І для ефективності удару його треба було спочатку надати, а не чекати поки рашики підготуються.

Поки більше на виставу схоже...
Матриця...
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 09:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:Ну банди не банди, але серед "афганців" були учасники угрупувань в 90-ті,

Адреналінові "наркомани на городі" ріжуть бізнесмена?
Mimohod
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