Додано: Пон 16 вер, 2024 09:00

Президент буде говорити з Байденом про те, як посилити позиції України перед другим самітом миру. В іншому ж випадку, російський диктатор Володимир Путін не братиме в ньому участь."Так, я буду говорити з ним про те, як посилити нас перед мирним самітом, щоб бути в сильній позиції, тому що дипломатичні рішення або рішення, вони хороші, коли ти сильний, інакше Путін навіть не буде брати в ньому участь, не буде зацікавлений в тому, щоб зупинити війну", - зазначив Зеленський.Розроблено переможний план, і для України перемога означає "бути дуже сильними" і "готовими до сильної дипломатії".Ну і навіщо план????Якщо ж ясно, що його суть -- три складові:1. геополітичне місце для України.2. Військова підтримка партнерів.3. Економічна підтримка партнерів.Тобто від партнерів зброя, гроші і прийняття в ЄС-НАТО.Все.Що з цього не знає Байден і партнери?Про це президент і Ко їм з самого початку війни постійно наголошують.Да і це кеп-очевидність повна.І все впирається лише в одне -- не потребу мати план чи ще щось, а в наявність бажання в самих партнерів_________________________________Не сумніваюся: президент надасть план...Байден схвалить (бо хто ж перед виборами демократів на носі не схвалить кеп-очевидне правильне та необхідне!!!)...всі пропіаряться.Але ж потім прийде час реалізації.А з цим проблеми.