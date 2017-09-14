Президент буде говорити з Байденом про те, як посилити позиції України перед другим самітом миру. В іншому ж випадку, російський диктатор Володимир Путін не братиме в ньому участь.
"Так, я буду говорити з ним про те, як посилити нас перед мирним самітом, щоб бути в сильній позиції, тому що дипломатичні рішення або рішення, вони хороші, коли ти сильний, інакше Путін навіть не буде брати в ньому участь, не буде зацікавлений в тому, щоб зупинити війну", - зазначив Зеленський.
Ну і навіщо план???? Якщо ж ясно, що його суть -- три складові: 1. геополітичне місце для України. 2. Військова підтримка партнерів. 3. Економічна підтримка партнерів. Тобто від партнерів зброя, гроші і прийняття в ЄС-НАТО. Все.
Що з цього не знає Байден і партнери? Про це президент і Ко їм з самого початку війни постійно наголошують. Да і це кеп-очевидність повна. І все впирається лише в одне -- не потребу мати план чи ще щось, а в наявність бажання в самих партнерів _________________________________ Не сумніваюся: президент надасть план...Байден схвалить (бо хто ж перед виборами демократів на носі не схвалить кеп-очевидне правильне та необхідне!!!)...всі пропіаряться. Але ж потім прийде час реалізації. А з цим проблеми.
зе ведёт себя как артист для которого важна сцена, собрались, высказались, аплодисменты, интервью, банкет. То что формула мира всем известна и саммиты бесполезны остаётся как бы за скобками. По факту никакого мирного плана за вменяемую цену нет, иначего его бы давно реализовали. За невминяемую типа оружия на хулиард включая ракеты и авиацию уже много раз слышали. На невминяемую Запад не подпишется хоть 20 саммитов собери.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 16 вер, 2024 09:12, всього редагувалось 2 разів.
Успіх написав:Одним словом - тут багато позитиву на нашу користь!
когда войдем в Крым?
Так як роздали автомати кожному, так роздати всім по ефпівішці(перед тим всім пройти на місцях місячний курс оператора бпла) і державі виготовляти/закупляти дрони у великих масштабах(як снаряди) - але дрони в 4-5раз дешевші снарядів!!!(а ефективніст дрона проти старяду - в нанадцять разів вища!)
То в Криму каву можна пити вже реально наступного літа!!!
Успіх написав:Одним словом - тут багато позитиву на нашу користь!
когда войдем в Крым?
Так як роздали автомати кожному, так роздати всім по ефпівішці(перед тим всім пройти на місцях місячний курс оператора бпла) і державі виготовляти/закупляти дрони у великих масштабах(як снаряди) - але дрони в 4-5раз дешевші снарядів!!!(а ефективніст дрона проти старяду - в нанадцять разів вища!)
То в Криму каву можна пити вже реально наступного літа!!!
напиши письмо сырскому что после курсов дронщика ты прозрел и знаешь как выиграть войну может именно после этого письма тебя отправят домой.
detroytred написав:Стосовно вдома зловлять - факт: сзч-к, якого часто бачу, спокійнісінько ходить... ніхто його не ловить. Взагалі з сзч-ми якесь дивне відбувається, бо теоретично повинні бути в змі регулярно статті про затримання. Для профілактики. Але їх нема. Дивно.
Не буду тут нікому(ні Холявам) нічого доводити. Але наш сзчшник, як і купа з інших підрозділів(чую від побратимів) - переважно живуть вдома і в куй не дують!
detroytred написав:Тарифи дико зросли))) Вже навіть 9 тис. за те, щоб сам вплавь: ""Знайденим через соцмережі переправникам, які обіцяли допомогти перейти на румунський берег, кожен із затриманих заплатив по 9 тисяч доларів США. З настанням темряви відчайдухи висунулися на подолання невідомої їм річки, з якої від початку 2024 року по обидва боки кордону дістали тіла 21 потопельника", - йдеться у повідомленні." https://varta1.com.ua/news/prykordonnyk ... 85652.html
Стосовно вдома зловлять - факт: сзч-к, якого часто бачу, спокійнісінько ходить... ніхто його не ловить. Взагалі з сзч-ми якесь дивне відбувається, бо теоретично повинні бути в змі регулярно статті про затримання. Для профілактики. Але їх нема. Дивно.
ничего странного: если хватило мозгов оставить оружие - с точки зрения властей это просто еще один вид "ухылянтов" - камуфляжные. И если бусики со своей задачей справляются - властям можно (пока) не париться.
зе ведёт себя как артист для которого важна сцена, собрались, высказались, аплодисменты, интервью, банкет. То что формула мира всем известна и саммиты бесполезны остаётся за скобками.
Але і в партнерів відбувся якісний зсув. Подивіться: якщо раніше постійно звучало про побоювання ескалації та ядрьону зброю, то! --- зара британці прямим текстом сміються та тролять путла-оркостан стосовно червоних ліній та ядрьонки. Американці трошки не так прямо, але теж підключилися. Британець всіх інших вже об'їжджає, схиляє (Мелоні, французів і т.д.). Шольц вперся, але вже мовчки -- просто категорично відмовив і крапка.
Тому може дійсно .... план Зе є лише частиною плану демократів та британців. Слабке місце лише одне --- це слова, піар... І навіть дозвіл на дальнобій є виставою. Бо до 300, 500 і навіть 700 км. це не дальнобій. І для ефективності удару його треба було спочатку надати, а не чекати поки рашики підготуються.