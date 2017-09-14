Так як роздали автомати кожному, так роздати всім по ефпівішці(перед тим всім пройти на місцях місячний курс оператора бпла) і державі виготовляти/закупляти дрони у великих масштабах(як снаряди) - але дрони в 4-5раз дешевші снарядів!!!(а ефективніст дрона проти старяду - в нанадцять разів вища!)
То в Криму каву можна пити вже реально наступного літа!!!
напиши письмо сырскому что после курсов дронщика ты прозрел и знаешь как выиграть войну может именно после этого письма тебя отправят домой.
А з іншого боку -- якщо роздати кожному по АК закритикували і прикладом була загибель добровольчого отряду в Херсоні.
То наявність в умовно кожного дрона - це дійсно удар по ворогу, який вторгнеться.
Хоча згоден, що не все так просто. Отже потрібна ще апаратура для визначення частот, на яких можливо буде його використати. Умовно кожному не дасиш. Да і головне -- координація з силами Оборони. Це буде отвєю ложкою дьогтю. Яка перекреслює все.
detroytred написав:Да і головне -- координація з силами Оборони. Це буде отвєю ложкою дьогтю. Яка перекреслює все.
добавлю что у каждого разный уровень мастерства и если один виртуоз это не означает что виртуозы все. Самые хорошие идеи разбивались именно на этапе их реализации. Одна крупная организация (которую я знаю изнутри) 10 лет подбирала персонал прежде чем стала лидером рынка и монополистом. Конкурентам банально не хватало профессионализма, дилетанство вымывало ресурсы (продукт ресурсоёмкий) и они закрывались.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 16 вер, 2024 09:35, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Да і головне -- координація з силами Оборони. Це буде отвєю ложкою дьогтю. Яка перекреслює все.
добавлю что у каждого разный уровень мастерства и если один виртуоз это не означает что виртуозы все. Самые хорошие идеи разбивались именно на этапе их реализации. Одна крупная организация которую я знаю изнутри 10 лет подбирала персонал прежде чем стала лидером рынка и монополистом.
На Покровський напрямок прибувають мобілізовані солдати переважно люди середнього віку, ті, хто не зміг "порішати". Також туди відправляють тих, які за час базової підготовки не навчились майже нічого та без бойового досвіду.
"На цьому фоні особливо цинічно звучить заява Сирського про збільшення терміну базової підготовки мобілізованих, коли і 45 днів вони не можуть та не хочуть заповнити реальним змістом. А потім наші люди гинуть ненавченими або ж тікають через страх, невизначеність та відсутність елементарних навичок, якщо тільки вони самі та бойова бригада не береться за підготовку в обмежені часові рамки з мінімумом можливостей", — додала Мар'яна Безугла.
Нардепка зазначила, що бойові бригади просять розглянути призов в обхід центрів, прямо в резервні підрозділи, щоб мати змогу підготувати новачків не для галочки, як у центрах. Водночас в деяких центрах проводять шикування по 6 разів на добу. Окремо Безугла звинуватила у корупції генерала Ткачука (начальник Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного Павло Ткачук — ред.), якого нібито "захищає та покриває" Олександр Сирський. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/668 ... ilizovanih