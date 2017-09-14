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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9880988198829883>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 09:28

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:когда войдем в Крым?

Так як роздали автомати кожному, так роздати всім по ефпівішці(перед тим всім пройти на місцях місячний курс оператора бпла) і державі виготовляти/закупляти дрони у великих масштабах(як снаряди) - але дрони в 4-5раз дешевші снарядів!!!(а ефективніст дрона проти старяду - в нанадцять разів вища!)

То в Криму каву можна пити вже реально наступного літа!!! :wink:

напиши письмо сырскому что после курсов дронщика ты прозрел и знаешь как выиграть войну :D может именно после этого письма тебя отправят домой.

А з іншого боку -- якщо роздати кожному по АК закритикували і прикладом була загибель добровольчого отряду в Херсоні.

То наявність в умовно кожного дрона - це дійсно удар по ворогу, який вторгнеться.

Хоча згоден, що не все так просто.
Отже потрібна ще апаратура для визначення частот, на яких можливо буде його використати. Умовно кожному не дасиш.
Да і головне -- координація з силами Оборони. Це буде отвєю ложкою дьогтю. Яка перекреслює все.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 09:32

  detroytred написав:Да і головне -- координація з силами Оборони. Це буде отвєю ложкою дьогтю. Яка перекреслює все.
добавлю что у каждого разный уровень мастерства и если один виртуоз это не означает что виртуозы все. Самые хорошие идеи разбивались именно на этапе их реализации. Одна крупная организация (которую я знаю изнутри) 10 лет подбирала персонал прежде чем стала лидером рынка и монополистом. Конкурентам банально не хватало профессионализма, дилетанство вымывало ресурсы (продукт ресурсоёмкий) и они закрывались.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 16 вер, 2024 09:35, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 09:34

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Да і головне -- координація з силами Оборони. Це буде отвєю ложкою дьогтю. Яка перекреслює все.
добавлю что у каждого разный уровень мастерства и если один виртуоз это не означает что виртуозы все. Самые хорошие идеи разбивались именно на этапе их реализации. Одна крупная организация которую я знаю изнутри 10 лет подбирала персонал прежде чем стала лидером рынка и монополистом.

В нас мова про інший принцип -- задавити масою.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 09:36

  detroytred написав:В нас мова про інший принцип -- задавити масою.
это при нехватке человеческого ресурса давить массой?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 09:37

"Ми маглі би служить в разведке, ми маглі би іграть в кіно!"

  Wirująświatła написав:напиши письмо сырскому что после курсов дронщика ты прозрел и знаешь как выиграть войну может именно после этого письма тебя отправят домой.
Під йоп - зараховано!😁😁😁

п.с.
Підчіпати бомбочку/скид дронові, навіть 59річний "дідуган" зможе!!!
І ефективності буде ціла купа!!!
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 09:39

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:напиши письмо сырскому что после курсов дронщика ты прозрел и знаешь как выиграть войну может именно после этого письма тебя отправят домой.
Під йоп - зараховано!😁😁😁

п.с.
Підчіпати бомбочку/скид дронові, навіть 59річний "дідуган" зможе!!!
І ефективності буде ціла купа!!!

есть причины почему этого не происходит (я их не знаю), покопайся в них и нам расскажешь. Это ценная информация. А видео работы дронщиков здесь все видели. Есть целые тг каналы с такими видео.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 09:45

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:напиши письмо сырскому что после курсов дронщика ты прозрел и знаешь как выиграть войну может именно после этого письма тебя отправят домой.
Під йоп - зараховано!😁😁😁

п.с.
Підчіпати бомбочку/скид дронові, навіть 59річний "дідуган" зможе!!!
І ефективності буде ціла купа!!!

Берешся навчити дідугана курувати дроном?
Mimohod
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 09:59

  Mimohod написав:
  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:напиши письмо сырскому что после курсов дронщика ты прозрел и знаешь как выиграть войну может именно после этого письма тебя отправят домой.
Під йоп - зараховано!😁😁😁

п.с.
Підчіпати бомбочку/скид дронові, навіть 59річний "дідуган" зможе!!!
І ефективності буде ціла купа!!!

Берешся навчити дідугана курувати дроном?

Якщо перед дідуганом буде вибір: в окоп чи навчитися дроном з хати, то цей стимул може й зробить дива))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 10:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  GALeon написав:Зыгарь также утверждает, что до начала российского вторжения в Украину, путин много консультировался с мистиками. Они якобы заверили его в военной победе

Зигарь - зливний бачок, пише те, що треба хуйлу...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 10:06

На Покровський напрямок прибувають мобілізовані солдати переважно люди середнього віку, ті, хто не зміг "порішати". Також туди відправляють тих, які за час базової підготовки не навчились майже нічого та без бойового досвіду.

"На цьому фоні особливо цинічно звучить заява Сирського про збільшення терміну базової підготовки мобілізованих, коли і 45 днів вони не можуть та не хочуть заповнити реальним змістом. А потім наші люди гинуть ненавченими або ж тікають через страх, невизначеність та відсутність елементарних навичок, якщо тільки вони самі та бойова бригада не береться за підготовку в обмежені часові рамки з мінімумом можливостей", — додала Мар'яна Безугла.

Нардепка зазначила, що бойові бригади просять розглянути призов в обхід центрів, прямо в резервні підрозділи, щоб мати змогу підготувати новачків не для галочки, як у центрах. Водночас в деяких центрах проводять шикування по 6 разів на добу. :shock: Окремо Безугла звинуватила у корупції генерала Ткачука (начальник Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного Павло Ткачук — ред.), якого нібито "захищає та покриває" Олександр Сирський.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/668 ... ilizovanih
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