detroytred написав:Тарифи дико зросли))) Вже навіть 9 тис. за те, щоб сам вплавь: ""Знайденим через соцмережі переправникам, які обіцяли допомогти перейти на румунський берег, кожен із затриманих заплатив по 9 тисяч доларів США. З настанням темряви відчайдухи висунулися на подолання невідомої їм річки, з якої від початку 2024 року по обидва боки кордону дістали тіла 21 потопельника", - йдеться у повідомленні." https://varta1.com.ua/news/prykordonnyk ... 85652.html
Стосовно вдома зловлять - факт: сзч-к, якого часто бачу, спокійнісінько ходить... ніхто його не ловить. Взагалі з сзч-ми якесь дивне відбувається, бо теоретично повинні бути в змі регулярно статті про затримання. Для профілактики. Але їх нема. Дивно.
п.с. Підчіпати бомбочку/скид дронові, навіть 59річний "дідуган" зможе!!! І ефективності буде ціла купа!!!
Берешся навчити дідугана курувати дроном?
Якщо перед дідуганом буде вибір: в окоп чи навчитися дроном з хати, то цей стимул може й зробить дива))
Не в 59. Половина зразу скаже давайте окоп, половина іншої половини попаде тудиж але пізніше. Процентів 10 в такому віці ще зберігають уміння навчатись. Це біологія, мозг дійсно знищує незадіяні нейрони і з віком це йде по нарастаючий. Так шо Успіх нехай краще сподівається на ШІ ніж на те, що його підмінять пятидесятирічні )))
Mimohod написав:Не в 59. Половина зразу скаже давайте окоп, половина іншої половини попаде тудиж але пізніше. Процентів 10 в такому віці ще зберігають уміння навчатись. Це біологія, мозг дійсно знищує незадіяні нейрони і з віком це йде по нарастаючий. Так шо Успіх нехай краще сподівається на ШІ ніж на те, що його підмінять пятидесятирічні )))
потрібно набирати не аби кого, а добровольців, які проходитимуть навчання, і сертифікацію, хто пройшов, то може підписати контракт від 3х місяців, на притомних умовах
detroytred написав:Якщо перед дідуганом буде вибір: в окоп чи навчитися дроном з хати, то цей стимул може й зробить дива))
Я ж там приклад "дідугана" приводив не як оператора, а як ПОМІЧНИКА, який просто підчіпає бомбочки/міняє батки/поправляє антену і т.п. А вже при бажанні - може навчитись більшого - паяти/ремонтувати дрони і т.п.