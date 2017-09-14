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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9880988198829883

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 10:09

  detroytred написав:
  Успіх написав:так як надії і мотивації в тих 10% вже немає взагалі!


Ось вам мотивація! Новий міністр особисто передав запевнення:
*Україна не має наміру торгувати власними територіями, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час візиту до Сумської області.

"Запевнив наших воїнів, що Україна не планує вести будь-який торг за території або домовленості в стилі Мінська, що б не писали в газетах", - написав він у соцмережі.

За словами міністра, "це тверда позиція президента, і у Вашингтоні він представить речі, які точно посилять наших солдатів".*
https://www.unian.ua/politics/viyna-v-u ... 58316.html

продаж землі Каргілам і не тільки, це що?
чому не обмежитися законом про продаж землі с.г. призначення, як в Польщі (тільки громадянами і невеликими наділами для ведення фермерського господарства)
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 10:11

  detroytred написав:Тарифи дико зросли)))
Вже навіть 9 тис. за те, щоб сам вплавь:
""Знайденим через соцмережі переправникам, які обіцяли допомогти перейти на румунський берег, кожен із затриманих заплатив по 9 тисяч доларів США. З настанням темряви відчайдухи висунулися на подолання невідомої їм річки, з якої від початку 2024 року по обидва боки кордону дістали тіла 21 потопельника", - йдеться у повідомленні."
https://varta1.com.ua/news/prykordonnyk ... 85652.html

Стосовно вдома зловлять - факт: сзч-к, якого часто бачу, спокійнісінько ходить... ніхто його не ловить.
Взагалі з сзч-ми якесь дивне відбувається, бо теоретично повинні бути в змі регулярно статті про затримання. Для профілактики.
Але їх нема. Дивно.

це невловимі Джо
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 10:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:"Запевнив наших воїнів, що Україна не планує вести будь-який торг за території або домовленості в стилі Мінська, що б не писали в газетах", - написав він у соцмережі.

воїни - успіх, бобуа та бендерлог мабуть страшенно зраділи
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 10:19

  Mimohod написав:
  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:напиши письмо сырскому что после курсов дронщика ты прозрел и знаешь как выиграть войну может именно после этого письма тебя отправят домой.
Під йоп - зараховано!😁😁😁

п.с.
Підчіпати бомбочку/скид дронові, навіть 59річний "дідуган" зможе!!!
І ефективності буде ціла купа!!!

Берешся навчити дідугана курувати дроном?

йому дали довідку "пройшов курс, пролюбив дрон, більше не давати"
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 10:20

  detroytred написав:Якщо перед дідуганом буде вибір: в окоп чи навчитися дроном з хати, то цей стимул може й зробить дива))

в першу чергу рожевощоких цицькоцмудильнів
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 10:27

  detroytred написав:
  Mimohod написав:
  Успіх написав:Під йоп - зараховано!😁😁😁

п.с.
Підчіпати бомбочку/скид дронові, навіть 59річний "дідуган" зможе!!!
І ефективності буде ціла купа!!!

Берешся навчити дідугана курувати дроном?

Якщо перед дідуганом буде вибір: в окоп чи навчитися дроном з хати, то цей стимул може й зробить дива))

Не в 59. Половина зразу скаже давайте окоп, половина іншої половини попаде тудиж але пізніше. Процентів 10 в такому віці ще зберігають уміння навчатись. Це біологія, мозг дійсно знищує незадіяні нейрони і з віком це йде по нарастаючий. Так шо Успіх нехай краще сподівається на ШІ ніж на те, що його підмінять пятидесятирічні )))
Mimohod
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 10:35

  Mimohod написав:Не в 59. Половина зразу скаже давайте окоп, половина іншої половини попаде тудиж але пізніше. Процентів 10 в такому віці ще зберігають уміння навчатись. Це біологія, мозг дійсно знищує незадіяні нейрони і з віком це йде по нарастаючий. Так шо Успіх нехай краще сподівається на ШІ ніж на те, що його підмінять пятидесятирічні )))

потрібно набирати не аби кого, а добровольців, які проходитимуть навчання, і сертифікацію, хто пройшов, то може підписати контракт від 3х місяців, на притомних умовах
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 10:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх, ви часом не в одинь день з Президентом народились?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 10:41

Ну нехай не всім, а кожному третьому роздати дрони))

  Wirująświatła написав:покопайся в них и нам расскажешь. Это ценная информация.
В мене це все скочується до одного - тому що бардак!
Бардак на всіх рівнях!
  Mimohod написав:Берешся навчити дідугана курувати дроном?
  detroytred написав:Якщо перед дідуганом буде вибір: в окоп чи навчитися дроном з хати, то цей стимул може й зробить дива))
Я ж там приклад "дідугана" приводив не як оператора, а як ПОМІЧНИКА, який просто підчіпає бомбочки/міняє батки/поправляє антену і т.п.
А вже при бажанні - може навчитись більшого - паяти/ремонтувати дрони і т.п.
Успіх
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