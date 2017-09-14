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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9881988298839884>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 10:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:"Запевнив наших воїнів, що Україна не планує вести будь-який торг за території або домовленості в стилі Мінська, що б не писали в газетах", - написав він у соцмережі.

воїни - успіх, бобуа та бендерлог мабуть страшенно зраділи
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 10:19

  Mimohod написав:
  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:напиши письмо сырскому что после курсов дронщика ты прозрел и знаешь как выиграть войну может именно после этого письма тебя отправят домой.
Під йоп - зараховано!😁😁😁

п.с.
Підчіпати бомбочку/скид дронові, навіть 59річний "дідуган" зможе!!!
І ефективності буде ціла купа!!!

Берешся навчити дідугана курувати дроном?

йому дали довідку "пройшов курс, пролюбив дрон, більше не давати"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 10:27

  detroytred написав:
  Mimohod написав:
  Успіх написав:Під йоп - зараховано!😁😁😁

п.с.
Підчіпати бомбочку/скид дронові, навіть 59річний "дідуган" зможе!!!
І ефективності буде ціла купа!!!

Берешся навчити дідугана курувати дроном?

Якщо перед дідуганом буде вибір: в окоп чи навчитися дроном з хати, то цей стимул може й зробить дива))

Не в 59. Половина зразу скаже давайте окоп, половина іншої половини попаде тудиж але пізніше. Процентів 10 в такому віці ще зберігають уміння навчатись. Це біологія, мозг дійсно знищує незадіяні нейрони і з віком це йде по нарастаючий. Так шо Успіх нехай краще сподівається на ШІ ніж на те, що його підмінять пятидесятирічні )))
Mimohod
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 10:35

  Mimohod написав:Не в 59. Половина зразу скаже давайте окоп, половина іншої половини попаде тудиж але пізніше. Процентів 10 в такому віці ще зберігають уміння навчатись. Це біологія, мозг дійсно знищує незадіяні нейрони і з віком це йде по нарастаючий. Так шо Успіх нехай краще сподівається на ШІ ніж на те, що його підмінять пятидесятирічні )))

потрібно набирати не аби кого, а добровольців, які проходитимуть навчання, і сертифікацію, хто пройшов, то може підписати контракт від 3х місяців, на притомних умовах
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 10:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх, ви часом не в одинь день з Президентом народились?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 10:41

Ну нехай не всім, а кожному третьому роздати дрони))

  Wirująświatła написав:покопайся в них и нам расскажешь. Это ценная информация.
В мене це все скочується до одного - тому що бардак!
Бардак на всіх рівнях!
  Mimohod написав:Берешся навчити дідугана курувати дроном?
  detroytred написав:Якщо перед дідуганом буде вибір: в окоп чи навчитися дроном з хати, то цей стимул може й зробить дива))
Я ж там приклад "дідугана" приводив не як оператора, а як ПОМІЧНИКА, який просто підчіпає бомбочки/міняє батки/поправляє антену і т.п.
А вже при бажанні - може навчитись більшого - паяти/ремонтувати дрони і т.п.
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 11:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Так як профі - буде що 10-20хв приносити на кущі, чи бліндаж, де сховався ворог "різноманітні" вибухівки!
Скажете, а якщо реб?
Куйня собача!!!
Нас навчили, як будь-який реб обходити і рятувати дрона!
Єдине що реб завадить - так влучно закинути в ціль вибухівку!
Але!!!
Є спосіб, як за пів дня/чи пів ночі і з такої позиції "виковиряти" ворога, щоб він залишив позицію!

Нагадало мені "війна закінчиться в червні")))
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 11:40

"Ми маглі би служить в разведке, ми маглі би іграть в кіно!"

  sashaqbl написав:
  Успіх написав:Так як профі - буде що 10-20хв приносити на кущі, чи бліндаж, де сховався ворог "різноманітні" вибухівки!
Скажете, а якщо реб?
Куйня собача!!!
Нас навчили, як будь-який реб обходити і рятувати дрона!
Єдине що реб завадить - так влучно закинути в ціль вибухівку!
Але!!!
Є спосіб, як за пів дня/чи пів ночі і з такої позиції "виковиряти" ворога, щоб він залишив позицію!

Нагадало мені "війна закінчиться в червні")))
Не можу я тут всіх секретів написати!
Але повірте - "можливо все! Було б лише бажання!©
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 11:44

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:........
Поминаю розуміти причини появи ветеранських банд у 90их.

Какие ветеранские банды в 90-х?

Ну банди не банди, але серед "афганців" були учасники угрупувань в 90-ті, в мене два однокурсники, один служив там ще до навчання другий під час, потім невдовзі і присіли.

Присідали и присідають все. Серед "афганців" були учасники угрупувань, но это не было каким-то типичным явлением и не они составляли основу этих угрупувань.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 12:04

  Успіх написав:
  Bobua написав:і військ.влада (досі не вчать солдатів як не видати себе дронам...),
А що вони можуть навчити, якщо більшість не розуміє, наскільки воно небезпечне?!



Завершились на Марсі навчання на операторів бпла - десь 80% видали сертифікати, які засвідчують те, що вони вже можуть бути "бойовими" пілотами і працювати ефпівішками як на "скидах", так і "каміками"(камікадзе)
А також решти 20% видали довідки, які засвідчують те, що пройшли курс, можуть бути помічниками операторів... що і самі вміють керувати ефпівішками, але не досконало(це я так своїми словами пояснюю)

І скажу наступне - русні п#да!!!
Якщо хлопці будуть робити все те, що на Марсі навчали - русні повна п#да!!!

Виявляється, що оператори дронів, які профі/які добре натренувались - то від таких втекти - не реально!!!
Навіть, з нори можна ворога виковиряти!!!
І якщо від каміка(камікадзе) ви ще в якісь густі кущі сховались, чи в нору заскочили і її закрили(бо через дирку 50на50 профі спокійно може залетіти!), то від ефпівішки зі "скидом" - сховатись можна лише в бетонці!!! І то, якщо вона не тонка!!!

Так як профі - буде що 10-20хв приносити на кущі, чи бліндаж, де сховався ворог "різноманітні" вибухівки!

Скажете, а якщо реб?

Куйня собача!!!

Нас навчили, як будь-який реб обходити і рятувати дрона!
Єдине що реб завадить - так влучно закинути в ціль вибухівку!
Але!!!

Є спосіб, як за пів дня/чи пів ночі і з такої позиції "виковиряти" ворога, щоб він залишив позицію!

Одним словом - тут багато позитиву на нашу користь!

Єдине що - все ще у всьому бардак/пофігістично ставляться до того, де можна зробити "ввввввжухххххх!"

Ще тут "мала доля" забезпечення саме державою!


У 2022 я літав на мавіку за 100тис+
Зд., 36х оптич.збільшення.

Машину легкову, які ми поставили в невеличкий розрив лісосмуги -- зміг знайти лише завдяки квадратн.дахові (це єдине що виділяло її серед дерев).
Себе зміг знайти лише коли виліз з окопу (на сонце) і рукою помахав.

Зараз на нулі ситуація суттєво гірша аніж у 2022.
Гуде одночасно по кілька падл, і навряд чи наших...
І як не розуміти небезпеку, якщо вони наводять міномети, самі падають і вибухають, чи щось скидають. Що там не розуміти, якщо купа поранених?

А навчань на полігонах, спільних для дронарів і піхоти, чи хоч би окремих, чи навіть тупо відео у групах -- нема! Питаю у госпіталі -- всі кажуть, що нема!
Тому наземні війська не мають уявлень як себе не видати.
Є хронічно перелякані типки, що почувши -- біжать під дерево. І, здогадно, видають і себе і всіх. Саме швидким рухом по сонячних плямках...

А мали би бути спільні навчання. Як вдягатись. Як і де завмирати. З якою швидкістю можна рухатись...
Мало би бути відео потім по групах -- хто і як спалився.
Навіть для осіб з дитинства нездатних до навчання -- саме гра і змагання могли би помогти.

30міс+ повномасштабки -- а життєво важливих навчань нема. Від слова “взагалі”.
Що це?
Тупість військ.командирів чи таки саботаж? 🤔
Bobua
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