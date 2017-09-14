|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 16 вер, 2024 10:13
detroytred написав:
"Запевнив наших воїнів, що Україна не планує вести будь-який торг за території або домовленості в стилі Мінська, що б не писали в газетах", - написав він у соцмережі.
воїни - успіх, бобуа та бендерлог мабуть страшенно зраділи
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2025
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 309 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 вер, 2024 10:19
Mimohod написав: Успіх написав: Wirująświatła написав:
напиши письмо сырскому что после курсов дронщика ты прозрел и знаешь как выиграть войну может именно после этого письма тебя отправят домой.
Під йоп - зараховано!😁😁😁
п.с.
Підчіпати бомбочку/скид дронові, навіть 59річний "дідуган" зможе!!!
І ефективності буде ціла купа!!!
Берешся навчити дідугана курувати дроном?
йому дали довідку "пройшов курс, пролюбив дрон, більше не давати"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36407
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2792 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Пон 16 вер, 2024 10:27
detroytred написав: Mimohod написав: Успіх написав:
Під йоп - зараховано!😁😁😁
п.с.
Підчіпати бомбочку/скид дронові, навіть 59річний "дідуган" зможе!!!
І ефективності буде ціла купа!!!
Берешся навчити дідугана курувати дроном?
Якщо перед дідуганом буде вибір: в окоп чи навчитися дроном з хати, то цей стимул може й зробить дива))
Не в 59. Половина зразу скаже давайте окоп, половина іншої половини попаде тудиж але пізніше. Процентів 10 в такому віці ще зберігають уміння навчатись. Це біологія, мозг дійсно знищує незадіяні нейрони і з віком це йде по нарастаючий. Так шо Успіх нехай краще сподівається на ШІ ніж на те, що його підмінять пятидесятирічні )))
-
Mimohod
-
-
- Повідомлень: 345
- З нами з: 13.10.08
- Подякував: 446 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 вер, 2024 10:35
Mimohod написав:
Не в 59. Половина зразу скаже давайте окоп, половина іншої половини попаде тудиж але пізніше. Процентів 10 в такому віці ще зберігають уміння навчатись. Це біологія, мозг дійсно знищує незадіяні нейрони і з віком це йде по нарастаючий. Так шо Успіх нехай краще сподівається на ШІ ніж на те, що його підмінять пятидесятирічні )))
потрібно набирати не аби кого, а добровольців, які проходитимуть навчання, і сертифікацію, хто пройшов, то може підписати контракт від 3х місяців, на притомних умовах
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36407
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2792 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Пон 16 вер, 2024 10:36
Успіх, ви часом не в одинь день з Президентом народились?
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2025
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 309 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 вер, 2024 10:41
Wirująświatła написав:
покопайся в них и нам расскажешь. Это ценная информация.
В мене це все скочується до одного - тому що бардак!
Бардак на всіх рівнях!
Mimohod написав:
Берешся навчити дідугана курувати дроном?
detroytred написав:
Якщо перед дідуганом буде вибір: в окоп чи навчитися дроном з хати, то цей стимул може й зробить дива))
Я ж там приклад "дідугана" приводив не як оператора, а як ПОМІЧНИКА, який просто підчіпає бомбочки/міняє батки/поправляє антену і т.п.
А вже при бажанні - може навчитись більшого - паяти/ремонтувати дрони і т.п.
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6833
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 229 раз.
- Подякували: 947 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
3
Додано: Пон 16 вер, 2024 11:26
Успіх написав:
Так як профі - буде що 10-20хв приносити на кущі, чи бліндаж, де сховався ворог "різноманітні" вибухівки!
Скажете, а якщо реб?
Куйня собача!!!
Нас навчили, як будь-який реб обходити і рятувати дрона!
Єдине що реб завадить - так влучно закинути в ціль вибухівку!
Але!!!
Є спосіб, як за пів дня/чи пів ночі і з такої позиції "виковиряти" ворога, щоб він залишив позицію!
Нагадало мені "війна закінчиться в червні")))
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1862
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 вер, 2024 11:40
sashaqbl написав: Успіх написав:
Так як профі - буде що 10-20хв приносити на кущі, чи бліндаж, де сховався ворог "різноманітні" вибухівки!
Скажете, а якщо реб?
Куйня собача!!!
Нас навчили, як будь-який реб обходити і рятувати дрона!
Єдине що реб завадить - так влучно закинути в ціль вибухівку!
Але!!!
Є спосіб, як за пів дня/чи пів ночі і з такої позиції "виковиряти" ворога, щоб він залишив позицію!
Нагадало мені "війна закінчиться в червні")))
Не можу я тут всіх секретів написати!
Але повірте - "можливо все! Було б лише бажання!©
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6833
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 229 раз.
- Подякували: 947 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
3
Додано: Пон 16 вер, 2024 11:44
Ой+ написав: ЛАД написав: sashaqbl написав:
........
Поминаю розуміти причини появи ветеранських банд у 90их.
Какие ветеранские банды в 90-х?
Ну банди не банди, але серед "афганців" були учасники угрупувань в 90-ті, в мене два однокурсники, один служив там ще до навчання другий під час, потім невдовзі і присіли.
Присідали и присідають все. Серед "афганців" були учасники угрупувань, но это не было каким-то типичным явлением и не они составляли основу этих угрупувань.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30145
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Пон 16 вер, 2024 12:04
Успіх написав: Bobua написав:
і військ.влада (досі не вчать солдатів як не видати себе дронам...),
А що вони можуть навчити, якщо більшість не розуміє, наскільки воно небезпечне?!
Завершились на Марсі навчання на операторів бпла - десь 80% видали сертифікати, які засвідчують те, що вони вже можуть бути "бойовими" пілотами і працювати ефпівішками як на "скидах", так і "каміками"(камікадзе)
А також решти 20% видали довідки, які засвідчують те, що пройшли курс, можуть бути помічниками операторів... що і самі вміють керувати ефпівішками, але не досконало(це я так своїми словами пояснюю)
І скажу наступне - русні п#да!!!
Якщо хлопці будуть робити все те, що на Марсі навчали - русні повна п#да!!!
Виявляється, що оператори дронів, які профі/які добре натренувались - то від таких втекти - не реально!!!
Навіть, з нори можна ворога виковиряти!!!
І якщо від каміка(камікадзе) ви ще в якісь густі кущі сховались, чи в нору заскочили і її закрили(бо через дирку 50на50 профі спокійно може залетіти!), то від ефпівішки зі "скидом" - сховатись можна лише в бетонці!!! І то, якщо вона не тонка!!!
Так як профі - буде що 10-20хв приносити на кущі, чи бліндаж, де сховався ворог "різноманітні" вибухівки!
Скажете, а якщо реб?
Куйня собача!!!
Нас навчили, як будь-який реб обходити і рятувати дрона!
Єдине що реб завадить - так влучно закинути в ціль вибухівку!
Але!!!
Є спосіб, як за пів дня/чи пів ночі і з такої позиції "виковиряти" ворога, щоб він залишив позицію!
Одним словом - тут багато позитиву на нашу користь!
Єдине що - все ще у всьому бардак/пофігістично ставляться до того, де можна зробити "ввввввжухххххх!"
Ще тут "мала доля" забезпечення саме державою!
У 2022 я літав на мавіку за 100тис+
Зд., 36х оптич.збільшення.
Машину легкову, які ми поставили в невеличкий розрив лісосмуги -- зміг знайти лише завдяки квадратн.дахові (це єдине що виділяло її серед дерев).
Себе зміг знайти лише коли виліз з окопу (на сонце) і рукою помахав.
Зараз на нулі ситуація суттєво гірша аніж у 2022.
Гуде одночасно по кілька падл, і навряд чи наших...
І як не розуміти небезпеку, якщо вони наводять міномети, самі падають і вибухають, чи щось скидають. Що там не розуміти, якщо купа поранених?
А навчань на полігонах, спільних для дронарів і піхоти, чи хоч би окремих, чи навіть тупо відео у групах -- нема! Питаю у госпіталі -- всі кажуть, що нема!
Тому наземні війська не мають уявлень як себе не видати.
Є хронічно перелякані типки, що почувши -- біжать під дерево. І, здогадно, видають і себе і всіх. Саме швидким рухом по сонячних плямках...
А мали би бути спільні навчання. Як вдягатись. Як і де завмирати. З якою швидкістю можна рухатись...
Мало би бути відео потім по групах -- хто і як спалився.
Навіть для осіб з дитинства нездатних до навчання -- саме гра і змагання могли би помогти.
30міс+ повномасштабки -- а життєво важливих навчань нема. Від слова “взагалі”.
Що це?
Тупість військ.командирів чи таки саботаж? 🤔
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 2348
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
- Профіль
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19
|66117
|
Суб 14 вер, 2024 17:43
fler
|
|1493
|227777
|
|
|6076
|715853
|
|