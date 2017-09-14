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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9881988298839884

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 12:04

  detroytred написав:..................
Ну і навіщо план????
Якщо ж ясно, що його суть -- три складові:
1. геополітичне місце для України.
2. Військова підтримка партнерів.
3. Економічна підтримка партнерів.
Тобто від партнерів зброя, гроші і прийняття в ЄС-НАТО.
Все.кеп-очевидність повна.кеп-очевидність повна.
...........

Это, действительно, "кеп-очевидність повна".
Но, возможно, там оговорены более конкретные мероприятия.
Надеюсь. Вряд ли Зеленский может рассчитывать на успех такого плана.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 12:09

Натрапив на такого "Сайгона"...
Цитую:
"Все ж просто...
Немає понятної ротації (тіпа дємбєля, на год/два/"до свистка") для тих, хто хуяриться з первих днів повномасштабки - не буде ніякої мотівациї вобщє ні для кого. Спетлявші ніколи не вернуться, а нові люди не захочуть служить.
Відсутність термінів служби в законах про мобілізацію - саме охуєнне удобрєніє на ніву "антимобілізаційних змагань українців".
Во первих - устойчіве ощущєніє "білєта в один кінець" для тих, хто тільки йде в войска. Для тих, хто вже давно заєбався, до ощущєнія "білєта в один кінець" додається тотальний бардак в армії на всих рівнях і це приводе бійця рано чи пізно до состоянія обрєчьонності.
Як?
Та дуже просто. КПД падає, мотівация уходе в отріцатєльну площадь і наступає чуство обрєчьонності.
Во втóрих - не получається напиздіть армії з тєлівізора, шо "закон один для всіх". Найобуйте самі себе у високих кабінєтах. Воєнні, ссикуни і мірняк точно бачать шо закон не один для всих. Соотвєтствєнно, люди не хотять буть в касті "безправних" і всі потуги направленні на підняття іміджу і авторитету армії йдуть попідхуєм.
Людина ніколи не схоче добровільно стать в ряди тих, кого можна юзать по полям/посадкам поки вони на ногах стоять.
Немає справедливості - не буде вечірки.
В третіх - отсутствіє альтернатівного прімєра. Всі бачать зайобаного солдата з рюкзаком, пхнущого на маршрутку. Всі бачать воєнних в жовтих "Богданах", переїжающих з місця на місце. Бачать солдат без ног/рук/на костилях, проходящих ВЛК. Люди чують історії "випригнувших" про командирів, побратимів, медицину і корупцію в медзакладах.
Всі бачать воїна в гробу якого отпєвають і оплакують.
Ніхто, сука, не баче повоювавшого дємбєля в красівій формі з сімʼєю на відпочинку. Ніхто з мірняка не чує історій від першої особи, в яких не обізатєльно всих стерли в посадкі. Історій з перемогами, результатами. Історій про вмєняємі підрозділи, в які дємбєля повернуться при необхідності.
Немає кому таке розказувать.
При цих условіях хуй хто піде в армію, а ті, хто вже там і ще якось живий - будуть шукать возможность “випригнуть” любими путями. Мотівациї вже давно немає, бо відсутність понятних сроків служби накладується на вєчну нехватку засобів ураження, дебілізм в документообороті, бюрократії, непонятні компетенції прямих командірів і бешенна тєкучка кадрів на всих ступеньках армєйскої ієрархії.
… Цих людей остається все менше і менше. Почті ніхто з них не повернеться в армію після поранення, або після покупки рішення ВЛК.
Добавлю, шо все разом - це лучший "набор продуктів" для розкачування ситуації в середині України і гражданской войни.
Грайтесь-грайтесь...*
https://www.facebook.com/SaigonWriter

Безугла пише, що останнє повідомлення, яке репостять, було видалено.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 12:19

Ну і ще один з того ж ФБ.
Слог ну дуже схожий на мікст двох наших форумчан))

*Все ж просто - 2
Ми ніколи не строїли державну і соціальну політіку ісходя із рєального положенія вєщєй.
Положеніє вєщєй часто: Погане, безнадійне, "пристібніться", "темні часи", поправіме, небезнадійне, обналійливе, хуйове, дуже хуйове... ну ніколи не рєальне.
Ми, всі, от послєднього ухилянта до первого гаранта, отказуємся строїть курс держави і проводить аналіз ісходя із рєального положенія вєщєй.
Ми закликаємо, пиздимо на нєрадівость партньорів і власті, лякаємо мірняк пєрспєктівами і обʼявляємо мілліонні збори, думаючи шо зможемо замінить донатом сістєму... Для перемоги (сьогодня вона не рєальна), для розвитку держави (так само сьогодня це не рєально) - нада сістєма. Сістєма без емоцій і з холодною кровʼю, а не міліон зборів на 100.000 разних підрозділів, які "нищать ворога на своїй ділянці".
Не істеричні пости військових, копірайтерів чи просто лєвих тьоток, яких от ужаса попаяло і вони заламують руки в істєрікі, набираючи гнівні пости.
Нада чьотка "політіка рєальності".
Так само в воєнній составляющій нада холодний розрахунок, а не кроваті передвигать в МО і ГШ.
"Їбать ти умний, Сірьога!",- скажете ви: - А то ми цього не понімаєм"!
Да, собаки тоже все понімають, ну живуть з людьми трошки в разних світах, того й ведуть себе порядочно, а не як люди. В собак друга рєальность... Рєальна (сарян за тавтологію)
Ми тоже все знаємо, понімаємо, ну не строїмо плани ісходя із рєального положенія вєщєй.
Положеніє вєщєй сьогодня слєдуще: Українці не хотять і не будуть воювать за свою державу. Всі, хто хотів і міг - вже в армії.
Мені похуй причини, наслідки і пєрспєктіви такої рєальності. Похуй, бо це страшилки які не сработають.
Єсть отака рєальность і тільки отталкуючись від неї можна строїть воєнні, економічні і соціальні плани.
Причина массового отказа от рєального положенія вєщєй - це загальнонаціональний страх на всих рівнях.
Українці сьогодня - це нація яка всралася, не знає шо робить і не буде робить нічого для спасіння країни. Я тут напишу, шо сотні тисяч героїв на ЛБЗ і тисячі загиблих смєльчаків, своїм сущєствованієм чи смертю не можуть оспорить рєальності, бо несмотря на їх героїзм - ми сьоравно проігруєм війну.
Така рєальность. І ми її сремося.*
detroytred
 
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