Натрапив на такого "Сайгона"... Цитую: "Все ж просто... Немає понятної ротації (тіпа дємбєля, на год/два/"до свистка") для тих, хто хуяриться з первих днів повномасштабки - не буде ніякої мотівациї вобщє ні для кого. Спетлявші ніколи не вернуться, а нові люди не захочуть служить. Відсутність термінів служби в законах про мобілізацію - саме охуєнне удобрєніє на ніву "антимобілізаційних змагань українців". Во первих - устойчіве ощущєніє "білєта в один кінець" для тих, хто тільки йде в войска. Для тих, хто вже давно заєбався, до ощущєнія "білєта в один кінець" додається тотальний бардак в армії на всих рівнях і це приводе бійця рано чи пізно до состоянія обрєчьонності. Як? Та дуже просто. КПД падає, мотівация уходе в отріцатєльну площадь і наступає чуство обрєчьонності. Во втóрих - не получається напиздіть армії з тєлівізора, шо "закон один для всіх". Найобуйте самі себе у високих кабінєтах. Воєнні, ссикуни і мірняк точно бачать шо закон не один для всих. Соотвєтствєнно, люди не хотять буть в касті "безправних" і всі потуги направленні на підняття іміджу і авторитету армії йдуть попідхуєм. Людина ніколи не схоче добровільно стать в ряди тих, кого можна юзать по полям/посадкам поки вони на ногах стоять. Немає справедливості - не буде вечірки. В третіх - отсутствіє альтернатівного прімєра. Всі бачать зайобаного солдата з рюкзаком, пхнущого на маршрутку. Всі бачать воєнних в жовтих "Богданах", переїжающих з місця на місце. Бачать солдат без ног/рук/на костилях, проходящих ВЛК. Люди чують історії "випригнувших" про командирів, побратимів, медицину і корупцію в медзакладах. Всі бачать воїна в гробу якого отпєвають і оплакують. Ніхто, сука, не баче повоювавшого дємбєля в красівій формі з сімʼєю на відпочинку. Ніхто з мірняка не чує історій від першої особи, в яких не обізатєльно всих стерли в посадкі. Історій з перемогами, результатами. Історій про вмєняємі підрозділи, в які дємбєля повернуться при необхідності. Немає кому таке розказувать. При цих условіях хуй хто піде в армію, а ті, хто вже там і ще якось живий - будуть шукать возможность “випригнуть” любими путями. Мотівациї вже давно немає, бо відсутність понятних сроків служби накладується на вєчну нехватку засобів ураження, дебілізм в документообороті, бюрократії, непонятні компетенції прямих командірів і бешенна тєкучка кадрів на всих ступеньках армєйскої ієрархії. … Цих людей остається все менше і менше. Почті ніхто з них не повернеться в армію після поранення, або після покупки рішення ВЛК. Добавлю, шо все разом - це лучший "набор продуктів" для розкачування ситуації в середині України і гражданской войни. Грайтесь-грайтесь...* https://www.facebook.com/SaigonWriter
Безугла пише, що останнє повідомлення, яке репостять, було видалено.
Ну і ще один з того ж ФБ. Слог ну дуже схожий на мікст двох наших форумчан))
*Все ж просто - 2 Ми ніколи не строїли державну і соціальну політіку ісходя із рєального положенія вєщєй. Положеніє вєщєй часто: Погане, безнадійне, "пристібніться", "темні часи", поправіме, небезнадійне, обналійливе, хуйове, дуже хуйове... ну ніколи не рєальне. Ми, всі, от послєднього ухилянта до первого гаранта, отказуємся строїть курс держави і проводить аналіз ісходя із рєального положенія вєщєй. Ми закликаємо, пиздимо на нєрадівость партньорів і власті, лякаємо мірняк пєрспєктівами і обʼявляємо мілліонні збори, думаючи шо зможемо замінить донатом сістєму... Для перемоги (сьогодня вона не рєальна), для розвитку держави (так само сьогодня це не рєально) - нада сістєма. Сістєма без емоцій і з холодною кровʼю, а не міліон зборів на 100.000 разних підрозділів, які "нищать ворога на своїй ділянці". Не істеричні пости військових, копірайтерів чи просто лєвих тьоток, яких от ужаса попаяло і вони заламують руки в істєрікі, набираючи гнівні пости. Нада чьотка "політіка рєальності". Так само в воєнній составляющій нада холодний розрахунок, а не кроваті передвигать в МО і ГШ. "Їбать ти умний, Сірьога!",- скажете ви: - А то ми цього не понімаєм"! Да, собаки тоже все понімають, ну живуть з людьми трошки в разних світах, того й ведуть себе порядочно, а не як люди. В собак друга рєальность... Рєальна (сарян за тавтологію) Ми тоже все знаємо, понімаємо, ну не строїмо плани ісходя із рєального положенія вєщєй. Положеніє вєщєй сьогодня слєдуще: Українці не хотять і не будуть воювать за свою державу. Всі, хто хотів і міг - вже в армії. Мені похуй причини, наслідки і пєрспєктіви такої рєальності. Похуй, бо це страшилки які не сработають. Єсть отака рєальность і тільки отталкуючись від неї можна строїть воєнні, економічні і соціальні плани. Причина массового отказа от рєального положенія вєщєй - це загальнонаціональний страх на всих рівнях. Українці сьогодня - це нація яка всралася, не знає шо робить і не буде робить нічого для спасіння країни. Я тут напишу, шо сотні тисяч героїв на ЛБЗ і тисячі загиблих смєльчаків, своїм сущєствованієм чи смертю не можуть оспорить рєальності, бо несмотря на їх героїзм - ми сьоравно проігруєм війну. Така рєальность. І ми її сремося.*
Успіх написав:Ви всі вже тут так нафілософствували, що далі нікуди))
А тепер постарайтесь просто написати "прості речі" ЧІТКО! ✓Що далі нас чекає?(в найближчі 6-12міс) ✓Як саме треба на даному етапі діяти/що саме робити кожному із нас?(що - фронтовику, а що - циВІЛЬНОМУ?)
......ні , все ж такі зверниться с проханням показати вас псіхіатру
А тоді стара тема вспливає - ЯК ТАК??? - що на початку повномасштабної дали ВСІМ зброю, НЕ перевіривши всіх у психіатра/не пройшли всі влк???!
Це ж автомат може в руках КОЖНОГО стріляти на 360 градусів! І, добре , якщо тільки по колінах... начальству Марсу А якщо раптом #кулявлоб?
Ну ок - може тоді часу не мали... Але за ДВА З ПОЛОВИНОЮ РОКИ можна було знайти час, щоб ВСІ пройшли влк у всіх лікарів????!
Навіщо влк? Навіть після поранень дуже вибірково дають влк і відпустку.
А у війську на влк пишуть “здоровий”. Бо можуть згідно 402 наказу як хочуть вибирати ступінь пошкодження (значні, середні, незначні), а потім ще й “індивідуально” вирішувати про придатність. Солдатам це прям ламає психіку і вони зриваються учвал в сзч... Особливо дивно, коли це не з нуля, а з якогось тил.забезпечення...
Можливо, що поки нема влк, то солдати вважають його тузом чи джокером. А потім у медроті їх попереджають, і кажуть якусь єресь, типу “та на нулі вже навіть протезах...” А потім влк -- і руйнування й планів та й усього...
Кепсько інше. Проти солдатів і ворог, і багатомільйонна байдужість тилових елоїв, і некомпетентність блатного військ.командування... Але у солдатів нема профспілки, військфоруму, мільйонної групи десь у фб, найнятої юридич.групи, лоббі на Заході і т.п., і т.д... От виявили солдати, якусь гидоту, напр., відсутність навчань як не видати себе дронам -- подали одночасно десятки, сотні тисячі рапортів і засудили (в ідеалі) саботажників. І не має значення, є воно в статутах, чи нема. Навпаки -- ще додатково засудити й падлюк, які не оновлють вчасно ті статути. Відповідно до реал.війни... Так, аби раптом виявилось, що висока посада -- це не лише права й привілеї, а передусім обов`язки.
detroytred написав:Натрапив на такого "Сайгона"... Цитую: "Все ж просто... Немає понятної ротації (тіпа дємбєля, на год/два/"до свистка") для тих, хто хуяриться з первих днів повномасштабки - не буде ніякої мотівациї вобщє ні для кого. Спетлявші ніколи не вернуться, а нові люди не захочуть служить. Відсутність термінів служби в законах про мобілізацію - саме охуєнне удобрєніє на ніву "антимобілізаційних змагань українців". Во первих - устойчіве ощущєніє "білєта в один кінець" для тих, хто тільки йде в войска. Для тих, хто вже давно заєбався, до ощущєнія "білєта в один кінець" додається тотальний бардак в армії на всих рівнях і це приводе бійця рано чи пізно до состоянія обрєчьонності. Як? Та дуже просто. КПД падає, мотівация уходе в отріцатєльну площадь і наступає чуство обрєчьонності. Во втóрих - не получається напиздіть армії з тєлівізора, шо "закон один для всіх". Найобуйте самі себе у високих кабінєтах. Воєнні, ссикуни і мірняк точно бачать шо закон не один для всих. Соотвєтствєнно, люди не хотять буть в касті "безправних" і всі потуги направленні на підняття іміджу і авторитету армії йдуть попідхуєм. Людина ніколи не схоче добровільно стать в ряди тих, кого можна юзать по полям/посадкам поки вони на ногах стоять. Немає справедливості - не буде вечірки. В третіх - отсутствіє альтернатівного прімєра. Всі бачать зайобаного солдата з рюкзаком, пхнущого на маршрутку. Всі бачать воєнних в жовтих "Богданах", переїжающих з місця на місце. Бачать солдат без ног/рук/на костилях, проходящих ВЛК. Люди чують історії "випригнувших" про командирів, побратимів, медицину і корупцію в медзакладах. Всі бачать воїна в гробу якого отпєвають і оплакують. Ніхто, сука, не баче повоювавшого дємбєля в красівій формі з сімʼєю на відпочинку. Ніхто з мірняка не чує історій від першої особи, в яких не обізатєльно всих стерли в посадкі. Історій з перемогами, результатами. Історій про вмєняємі підрозділи, в які дємбєля повернуться при необхідності. Немає кому таке розказувать. При цих условіях хуй хто піде в армію, а ті, хто вже там і ще якось живий - будуть шукать возможность “випригнуть” любими путями. Мотівациї вже давно немає, бо відсутність понятних сроків служби накладується на вєчну нехватку засобів ураження, дебілізм в документообороті, бюрократії, непонятні компетенції прямих командірів і бешенна тєкучка кадрів на всих ступеньках армєйскої ієрархії. … Цих людей остається все менше і менше. Почті ніхто з них не повернеться в армію після поранення, або після покупки рішення ВЛК. Добавлю, шо все разом - це лучший "набор продуктів" для розкачування ситуації в середині України і гражданской войни. Грайтесь-грайтесь...* https://www.facebook.com/SaigonWriter
Безугла пише, що останнє повідомлення, яке репостять, було видалено.
Питання лише в тому, якщо оце все донести Головноєбланствующому...
detroytred написав:Ну і ще один з того ж ФБ. Слог ну дуже схожий на мікст двох наших форумчан))
*Все ж просто - 2 Ми ніколи не строїли державну і соціальну політіку ісходя із рєального положенія вєщєй. Положеніє вєщєй часто: Погане, безнадійне, "пристібніться", "темні часи", поправіме, небезнадійне, обналійливе, хуйове, дуже хуйове... ну ніколи не рєальне. Ми, всі, от послєднього ухилянта до первого гаранта, отказуємся строїть курс держави і проводить аналіз ісходя із рєального положенія вєщєй. Ми закликаємо, пиздимо на нєрадівость партньорів і власті, лякаємо мірняк пєрспєктівами і обʼявляємо мілліонні збори, думаючи шо зможемо замінить донатом сістєму... Для перемоги (сьогодня вона не рєальна), для розвитку держави (так само сьогодня це не рєально) - нада сістєма. Сістєма без емоцій і з холодною кровʼю, а не міліон зборів на 100.000 разних підрозділів, які "нищать ворога на своїй ділянці". Не істеричні пости військових, копірайтерів чи просто лєвих тьоток, яких от ужаса попаяло і вони заламують руки в істєрікі, набираючи гнівні пости. Нада чьотка "політіка рєальності". Так само в воєнній составляющій нада холодний розрахунок, а не кроваті передвигать в МО і ГШ. "Їбать ти умний, Сірьога!",- скажете ви: - А то ми цього не понімаєм"! Да, собаки тоже все понімають, ну живуть з людьми трошки в разних світах, того й ведуть себе порядочно, а не як люди. В собак друга рєальность... Рєальна (сарян за тавтологію) Ми тоже все знаємо, понімаємо, ну не строїмо плани ісходя із рєального положенія вєщєй. Положеніє вєщєй сьогодня слєдуще: Українці не хотять і не будуть воювать за свою державу. Всі, хто хотів і міг - вже в армії. Мені похуй причини, наслідки і пєрспєктіви такої рєальності. Похуй, бо це страшилки які не сработають. Єсть отака рєальность і тільки отталкуючись від неї можна строїть воєнні, економічні і соціальні плани. Причина массового отказа от рєального положенія вєщєй - це загальнонаціональний страх на всих рівнях. Українці сьогодня - це нація яка всралася, не знає шо робить і не буде робить нічого для спасіння країни. Я тут напишу, шо сотні тисяч героїв на ЛБЗ і тисячі загиблих смєльчаків, своїм сущєствованієм чи смертю не можуть оспорить рєальності, бо несмотря на їх героїзм - ми сьоравно проігруєм війну. Така рєальность. І ми її сремося.*
Я б йому відповів так: Нація не всралась, нація переоцінила свої сили(чи недооцінила суперника). Все-таки є якісь об'єктивні показники воюючих країн: ВВП, промисловість, населення і т.д. По об'єктивним показникам ми разів в 10 уступаємо РФ. Ці 2,5 роки ми ще тримались дякуючи мотивованим добровольцям, дякуючи допомозі Заходу, дякуючи що РФ була не готова до нашого опору. І усі ці фактори послаблюються! А об'єктивні фактори залишаються в силі.
Фактично це все було видно ще в лютому 2022. На що надіялись? Я хз на що. Напевно кожен надіявся на щось своє. Подивіться на трохи подібну фінську війну. Фіни також всрались? Напевно ні. А чому фіни не всрались? Тому що воювали трішки. 3-4 місяці. Повоювали, показали зуби і замирились(втративши територію). Чому ми так не можемо? Я хз. Напевно амбіції деяких патріотів(в тому числі влади) зашкалюють.
detroytred написав:Натрапив на такого "Сайгона"... Цитую: "Все ж просто... Немає понятної ротації (тіпа дємбєля, на год/два/"до свистка") для тих, хто хуяриться з первих днів повномасштабки - не буде ніякої мотівациї вобщє ні для кого. Спетлявші ніколи не вернуться, а нові люди не захочуть служить. Відсутність термінів служби в законах про мобілізацію - саме охуєнне удобрєніє на ніву "антимобілізаційних змагань українців". Во первих - устойчіве ощущєніє "білєта в один кінець" для тих, хто тільки йде в войска. Для тих, хто вже давно заєбався, до ощущєнія "білєта в один кінець" додається тотальний бардак в армії на всих рівнях і це приводе бійця рано чи пізно до состоянія обрєчьонності. Як? Та дуже просто. КПД падає, мотівация уходе в отріцатєльну площадь і наступає чуство обрєчьонності. Во втóрих - не получається напиздіть армії з тєлівізора, шо "закон один для всіх". Найобуйте самі себе у високих кабінєтах. Воєнні, ссикуни і мірняк точно бачать шо закон не один для всих. Соотвєтствєнно, люди не хотять буть в касті "безправних" і всі потуги направленні на підняття іміджу і авторитету армії йдуть попідхуєм. Людина ніколи не схоче добровільно стать в ряди тих, кого можна юзать по полям/посадкам поки вони на ногах стоять. Немає справедливості - не буде вечірки. В третіх - отсутствіє альтернатівного прімєра. Всі бачать зайобаного солдата з рюкзаком, пхнущого на маршрутку. Всі бачать воєнних в жовтих "Богданах", переїжающих з місця на місце. Бачать солдат без ног/рук/на костилях, проходящих ВЛК. Люди чують історії "випригнувших" про командирів, побратимів, медицину і корупцію в медзакладах. Всі бачать воїна в гробу якого отпєвають і оплакують. Ніхто, сука, не баче повоювавшого дємбєля в красівій формі з сімʼєю на відпочинку. Ніхто з мірняка не чує історій від першої особи, в яких не обізатєльно всих стерли в посадкі. Історій з перемогами, результатами. Історій про вмєняємі підрозділи, в які дємбєля повернуться при необхідності. Немає кому таке розказувать. При цих условіях хуй хто піде в армію, а ті, хто вже там і ще якось живий - будуть шукать возможность “випригнуть” любими путями. Мотівациї вже давно немає, бо відсутність понятних сроків служби накладується на вєчну нехватку засобів ураження, дебілізм в документообороті, бюрократії, непонятні компетенції прямих командірів і бешенна тєкучка кадрів на всих ступеньках армєйскої ієрархії. … Цих людей остається все менше і менше. Почті ніхто з них не повернеться в армію після поранення, або після покупки рішення ВЛК. Добавлю, шо все разом - це лучший "набор продуктів" для розкачування ситуації в середині України і гражданской войни. Грайтесь-грайтесь...* https://www.facebook.com/SaigonWriter
Безугла пише, що останнє повідомлення, яке репостять, було видалено.
Це☝️ треба виділити, щоб прочитали всі шевелячи губами три рази!!!
Це☝️ наче, Бандерлог писав під мою диктовку і ще свого трохи додавав!
andrijk777 написав:Подивіться на трохи подібну фінську війну. Фіни також всрались? Напевно ні. А чому фіни не всрались? Тому що воювали трішки. 3-4 місяці. Повоювали, показали зуби і замирились(втративши територію). Чому ми так не можемо? Я хз. Напевно амбіції деяких патріотів(в тому числі влади) зашкалюють.
может потому что в финской войне для ссср цель была как раз территории(отодвинуть границу от ленинграда) а нашем случае хуйло хочет тупо уничтожить Украину, о чем неоднократно и говорил и "переговоры" с хуйлом на сегодня возможны только в формате капитуляции, о чем он так же прямо говорил Я ответил на ваш вопрос?
andrijk777 написав:............... Я б йому відповів так: Нація не всралась, нація переоцінила свої сили(чи недооцінила суперника). Все-таки є якісь об'єктивні показники воюючих країн: ВВП, промисловість, населення і т.д. По об'єктивним показникам ми разів в 10 уступаємо РФ.
Ці 2,5 роки ми ще тримались дякуючи мотивованим добровольцям, дякуючи допомозі Заходу, дякуючи що РФ була не готова до нашого опору. І усі ці фактори послаблюються! А об'єктивні фактори залишаються в силі.
Фактично це все було видно ще в лютому 2022. На що надіялись? Я хз на що. Напевно кожен надіявся на щось своє. Подивіться на трохи подібну фінську війну. Фіни також всрались? Напевно ні. А чому фіни не всрались? Тому що воювали трішки. 3-4 місяці. Повоювали, показали зуби і замирились(втративши територію). Чому ми так не можемо? Я хз. Напевно амбіції деяких патріотів(в тому числі влади) зашкалюють.
Может быть потому, что финны никогда не ставили себе задачу разгрома и/или уничтожения СССР. И всегда понимали, что сосед, который значительно сильнее их, это объективная реальность, от которой никуда не денешься, и с этим надо просто жить и считаться, а не доказывать, что пока существует рядом Союз, независимость Финляндии невозможна. Попробовал бы Президент Украины (неважно По или Зе) выполнить Минск или вообще дать независимость ЛДНР. Или подписать какие-то соглашения по Крыму. Я себе представляю, сколько было бы возмущений, митингов со стороны "активистов". А, возможно, и новый Майдан.