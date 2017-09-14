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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9882988398849885>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 38
до кінця 2024 року
24%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
13%
5
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
37%
14
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 12:09

Натрапив на такого "Сайгона"...
Цитую:
"Все ж просто...
Немає понятної ротації (тіпа дємбєля, на год/два/"до свистка") для тих, хто хуяриться з первих днів повномасштабки - не буде ніякої мотівациї вобщє ні для кого. Спетлявші ніколи не вернуться, а нові люди не захочуть служить.
Відсутність термінів служби в законах про мобілізацію - саме охуєнне удобрєніє на ніву "антимобілізаційних змагань українців".
Во первих - устойчіве ощущєніє "білєта в один кінець" для тих, хто тільки йде в войска. Для тих, хто вже давно заєбався, до ощущєнія "білєта в один кінець" додається тотальний бардак в армії на всих рівнях і це приводе бійця рано чи пізно до состоянія обрєчьонності.
Як?
Та дуже просто. КПД падає, мотівация уходе в отріцатєльну площадь і наступає чуство обрєчьонності.
Во втóрих - не получається напиздіть армії з тєлівізора, шо "закон один для всіх". Найобуйте самі себе у високих кабінєтах. Воєнні, ссикуни і мірняк точно бачать шо закон не один для всих. Соотвєтствєнно, люди не хотять буть в касті "безправних" і всі потуги направленні на підняття іміджу і авторитету армії йдуть попідхуєм.
Людина ніколи не схоче добровільно стать в ряди тих, кого можна юзать по полям/посадкам поки вони на ногах стоять.
Немає справедливості - не буде вечірки.
В третіх - отсутствіє альтернатівного прімєра. Всі бачать зайобаного солдата з рюкзаком, пхнущого на маршрутку. Всі бачать воєнних в жовтих "Богданах", переїжающих з місця на місце. Бачать солдат без ног/рук/на костилях, проходящих ВЛК. Люди чують історії "випригнувших" про командирів, побратимів, медицину і корупцію в медзакладах.
Всі бачать воїна в гробу якого отпєвають і оплакують.
Ніхто, сука, не баче повоювавшого дємбєля в красівій формі з сімʼєю на відпочинку. Ніхто з мірняка не чує історій від першої особи, в яких не обізатєльно всих стерли в посадкі. Історій з перемогами, результатами. Історій про вмєняємі підрозділи, в які дємбєля повернуться при необхідності.
Немає кому таке розказувать.
При цих условіях хуй хто піде в армію, а ті, хто вже там і ще якось живий - будуть шукать возможность “випригнуть” любими путями. Мотівациї вже давно немає, бо відсутність понятних сроків служби накладується на вєчну нехватку засобів ураження, дебілізм в документообороті, бюрократії, непонятні компетенції прямих командірів і бешенна тєкучка кадрів на всих ступеньках армєйскої ієрархії.
… Цих людей остається все менше і менше. Почті ніхто з них не повернеться в армію після поранення, або після покупки рішення ВЛК.
Добавлю, шо все разом - це лучший "набор продуктів" для розкачування ситуації в середині України і гражданской войни.
Грайтесь-грайтесь...*
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detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 12:19

Ну і ще один з того ж ФБ.
Слог ну дуже схожий на мікст двох наших форумчан))

*Все ж просто - 2
Ми ніколи не строїли державну і соціальну політіку ісходя із рєального положенія вєщєй.
Положеніє вєщєй часто: Погане, безнадійне, "пристібніться", "темні часи", поправіме, небезнадійне, обналійливе, хуйове, дуже хуйове... ну ніколи не рєальне.
Ми, всі, от послєднього ухилянта до первого гаранта, отказуємся строїть курс держави і проводить аналіз ісходя із рєального положенія вєщєй.
Ми закликаємо, пиздимо на нєрадівость партньорів і власті, лякаємо мірняк пєрспєктівами і обʼявляємо мілліонні збори, думаючи шо зможемо замінить донатом сістєму... Для перемоги (сьогодня вона не рєальна), для розвитку держави (так само сьогодня це не рєально) - нада сістєма. Сістєма без емоцій і з холодною кровʼю, а не міліон зборів на 100.000 разних підрозділів, які "нищать ворога на своїй ділянці".
Не істеричні пости військових, копірайтерів чи просто лєвих тьоток, яких от ужаса попаяло і вони заламують руки в істєрікі, набираючи гнівні пости.
Нада чьотка "політіка рєальності".
Так само в воєнній составляющій нада холодний розрахунок, а не кроваті передвигать в МО і ГШ.
"Їбать ти умний, Сірьога!",- скажете ви: - А то ми цього не понімаєм"!
Да, собаки тоже все понімають, ну живуть з людьми трошки в разних світах, того й ведуть себе порядочно, а не як люди. В собак друга рєальность... Рєальна (сарян за тавтологію)
Ми тоже все знаємо, понімаємо, ну не строїмо плани ісходя із рєального положенія вєщєй.
Положеніє вєщєй сьогодня слєдуще: Українці не хотять і не будуть воювать за свою державу. Всі, хто хотів і міг - вже в армії.
Мені похуй причини, наслідки і пєрспєктіви такої рєальності. Похуй, бо це страшилки які не сработають.
Єсть отака рєальность і тільки отталкуючись від неї можна строїть воєнні, економічні і соціальні плани.
Причина массового отказа от рєального положенія вєщєй - це загальнонаціональний страх на всих рівнях.
Українці сьогодня - це нація яка всралася, не знає шо робить і не буде робить нічого для спасіння країни. Я тут напишу, шо сотні тисяч героїв на ЛБЗ і тисячі загиблих смєльчаків, своїм сущєствованієм чи смертю не можуть оспорить рєальності, бо несмотря на їх героїзм - ми сьоравно проігруєм війну.
Така рєальность. І ми її сремося.*
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 13:16

  Успіх написав:
  холява написав:
  Успіх написав:Ви всі вже тут так нафілософствували, що далі нікуди))

А тепер постарайтесь просто написати "прості речі" ЧІТКО!
✓Що далі нас чекає?(в найближчі 6-12міс)
✓Як саме треба на даному етапі діяти/що саме робити кожному із нас?(що - фронтовику, а що - циВІЛЬНОМУ?)


......ні , все ж такі зверниться с проханням показати вас псіхіатру


А тоді стара тема вспливає - ЯК ТАК??? - що на початку повномасштабної дали ВСІМ зброю, НЕ перевіривши всіх у психіатра/не пройшли всі влк???!

Це ж автомат може в руках КОЖНОГО стріляти на 360 градусів! :mrgreen:
І, добре , якщо тільки по колінах... начальству Марсу :lol: :mrgreen:
А якщо раптом #кулявлоб? :mrgreen:




Ну ок - може тоді часу не мали...
Але за ДВА З ПОЛОВИНОЮ РОКИ можна було знайти час, щоб ВСІ пройшли влк у всіх лікарів????!


Навіщо влк?
Навіть після поранень дуже вибірково дають влк і відпустку.

А у війську на влк пишуть “здоровий”. Бо можуть згідно 402 наказу як хочуть вибирати ступінь пошкодження (значні, середні, незначні), а потім ще й “індивідуально” вирішувати про придатність.
Солдатам це прям ламає психіку і вони зриваються учвал в сзч... Особливо дивно, коли це не з нуля, а з якогось тил.забезпечення...

Можливо, що поки нема влк, то солдати вважають його тузом чи джокером.
А потім у медроті їх попереджають, і кажуть якусь єресь, типу “та на нулі вже навіть протезах...”
А потім влк -- і руйнування й планів та й усього...


Кепсько інше.
Проти солдатів і ворог, і багатомільйонна байдужість тилових елоїв, і некомпетентність блатного військ.командування...
Але у солдатів нема профспілки, військфоруму, мільйонної групи десь у фб, найнятої юридич.групи, лоббі на Заході і т.п., і т.д...
От виявили солдати, якусь гидоту, напр., відсутність навчань як не видати себе дронам -- подали одночасно десятки, сотні тисячі рапортів і засудили (в ідеалі) саботажників. І не має значення, є воно в статутах, чи нема. Навпаки -- ще додатково засудити й падлюк, які не оновлють вчасно ті статути. Відповідно до реал.війни...
Так, аби раптом виявилось, що висока посада -- це не лише права й привілеї, а передусім обов`язки.
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 13:17

  detroytred написав:Натрапив на такого "Сайгона"...
Цитую:
"Все ж просто...
Немає понятної ротації (тіпа дємбєля, на год/два/"до свистка") для тих, хто хуяриться з первих днів повномасштабки - не буде ніякої мотівациї вобщє ні для кого. Спетлявші ніколи не вернуться, а нові люди не захочуть служить.
Відсутність термінів служби в законах про мобілізацію - саме охуєнне удобрєніє на ніву "антимобілізаційних змагань українців".
Во первих - устойчіве ощущєніє "білєта в один кінець" для тих, хто тільки йде в войска. Для тих, хто вже давно заєбався, до ощущєнія "білєта в один кінець" додається тотальний бардак в армії на всих рівнях і це приводе бійця рано чи пізно до состоянія обрєчьонності.
Як?
Та дуже просто. КПД падає, мотівация уходе в отріцатєльну площадь і наступає чуство обрєчьонності.
Во втóрих - не получається напиздіть армії з тєлівізора, шо "закон один для всіх". Найобуйте самі себе у високих кабінєтах. Воєнні, ссикуни і мірняк точно бачать шо закон не один для всих. Соотвєтствєнно, люди не хотять буть в касті "безправних" і всі потуги направленні на підняття іміджу і авторитету армії йдуть попідхуєм.
Людина ніколи не схоче добровільно стать в ряди тих, кого можна юзать по полям/посадкам поки вони на ногах стоять.
Немає справедливості - не буде вечірки.
В третіх - отсутствіє альтернатівного прімєра. Всі бачать зайобаного солдата з рюкзаком, пхнущого на маршрутку. Всі бачать воєнних в жовтих "Богданах", переїжающих з місця на місце. Бачать солдат без ног/рук/на костилях, проходящих ВЛК. Люди чують історії "випригнувших" про командирів, побратимів, медицину і корупцію в медзакладах.
Всі бачать воїна в гробу якого отпєвають і оплакують.
Ніхто, сука, не баче повоювавшого дємбєля в красівій формі з сімʼєю на відпочинку. Ніхто з мірняка не чує історій від першої особи, в яких не обізатєльно всих стерли в посадкі. Історій з перемогами, результатами. Історій про вмєняємі підрозділи, в які дємбєля повернуться при необхідності.
Немає кому таке розказувать.
При цих условіях хуй хто піде в армію, а ті, хто вже там і ще якось живий - будуть шукать возможность “випригнуть” любими путями. Мотівациї вже давно немає, бо відсутність понятних сроків служби накладується на вєчну нехватку засобів ураження, дебілізм в документообороті, бюрократії, непонятні компетенції прямих командірів і бешенна тєкучка кадрів на всих ступеньках армєйскої ієрархії.
… Цих людей остається все менше і менше. Почті ніхто з них не повернеться в армію після поранення, або після покупки рішення ВЛК.
Добавлю, шо все разом - це лучший "набор продуктів" для розкачування ситуації в середині України і гражданской войни.
Грайтесь-грайтесь...*
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Питання лише в тому, якщо оце все донести Головноєбланствующому...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 13:38

  detroytred написав:Ну і ще один з того ж ФБ.
Слог ну дуже схожий на мікст двох наших форумчан))

*Все ж просто - 2
Ми ніколи не строїли державну і соціальну політіку ісходя із рєального положенія вєщєй.
Положеніє вєщєй часто: Погане, безнадійне, "пристібніться", "темні часи", поправіме, небезнадійне, обналійливе, хуйове, дуже хуйове... ну ніколи не рєальне.
Ми, всі, от послєднього ухилянта до первого гаранта, отказуємся строїть курс держави і проводить аналіз ісходя із рєального положенія вєщєй.
Ми закликаємо, пиздимо на нєрадівость партньорів і власті, лякаємо мірняк пєрспєктівами і обʼявляємо мілліонні збори, думаючи шо зможемо замінить донатом сістєму... Для перемоги (сьогодня вона не рєальна), для розвитку держави (так само сьогодня це не рєально) - нада сістєма. Сістєма без емоцій і з холодною кровʼю, а не міліон зборів на 100.000 разних підрозділів, які "нищать ворога на своїй ділянці".
Не істеричні пости військових, копірайтерів чи просто лєвих тьоток, яких от ужаса попаяло і вони заламують руки в істєрікі, набираючи гнівні пости.
Нада чьотка "політіка рєальності".
Так само в воєнній составляющій нада холодний розрахунок, а не кроваті передвигать в МО і ГШ.
"Їбать ти умний, Сірьога!",- скажете ви: - А то ми цього не понімаєм"!
Да, собаки тоже все понімають, ну живуть з людьми трошки в разних світах, того й ведуть себе порядочно, а не як люди. В собак друга рєальность... Рєальна (сарян за тавтологію)
Ми тоже все знаємо, понімаємо, ну не строїмо плани ісходя із рєального положенія вєщєй.
Положеніє вєщєй сьогодня слєдуще: Українці не хотять і не будуть воювать за свою державу. Всі, хто хотів і міг - вже в армії.
Мені похуй причини, наслідки і пєрспєктіви такої рєальності. Похуй, бо це страшилки які не сработають.
Єсть отака рєальность і тільки отталкуючись від неї можна строїть воєнні, економічні і соціальні плани.
Причина массового отказа от рєального положенія вєщєй - це загальнонаціональний страх на всих рівнях.
Українці сьогодня - це нація яка всралася, не знає шо робить і не буде робить нічого для спасіння країни. Я тут напишу, шо сотні тисяч героїв на ЛБЗ і тисячі загиблих смєльчаків, своїм сущєствованієм чи смертю не можуть оспорить рєальності, бо несмотря на їх героїзм - ми сьоравно проігруєм війну.
Така рєальность. І ми її сремося.*

Я б йому відповів так:
Нація не всралась, нація переоцінила свої сили(чи недооцінила суперника).
Все-таки є якісь об'єктивні показники воюючих країн: ВВП, промисловість, населення і т.д. По об'єктивним показникам ми разів в 10 уступаємо РФ.
Ці 2,5 роки ми ще тримались дякуючи мотивованим добровольцям, дякуючи допомозі Заходу, дякуючи що РФ була не готова до нашого опору. І усі ці фактори послаблюються!
А об'єктивні фактори залишаються в силі.

Фактично це все було видно ще в лютому 2022. На що надіялись? Я хз на що. Напевно кожен надіявся на щось своє.
Подивіться на трохи подібну фінську війну. Фіни також всрались? Напевно ні. А чому фіни не всрались? Тому що воювали трішки. 3-4 місяці. Повоювали, показали зуби і замирились(втративши територію).
Чому ми так не можемо? Я хз. Напевно амбіції деяких патріотів(в тому числі влади) зашкалюють.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 13:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Питання лише в тому, якщо оце все донести Головноєбланствующому...


навіщо йому щось доносити як він обклав себе супер патужними вбивцями ЗСУ (пардоньте) ефективними менеджерами
а заодно і москальскими агентами??!


https://youtu.be/cLS9q8lOSDc
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 13:56

Почерк Бандерлога)))

  detroytred написав:Натрапив на такого "Сайгона"...
Цитую:
"Все ж просто...
Немає понятної ротації (тіпа дємбєля, на год/два/"до свистка") для тих, хто хуяриться з первих днів повномасштабки - не буде ніякої мотівациї вобщє ні для кого. Спетлявші ніколи не вернуться, а нові люди не захочуть служить.
Відсутність термінів служби в законах про мобілізацію - саме охуєнне удобрєніє на ніву "антимобілізаційних змагань українців".
Во первих - устойчіве ощущєніє "білєта в один кінець" для тих, хто тільки йде в войска. Для тих, хто вже давно заєбався, до ощущєнія "білєта в один кінець" додається тотальний бардак в армії на всих рівнях і це приводе бійця рано чи пізно до состоянія обрєчьонності.
Як?
Та дуже просто. КПД падає, мотівация уходе в отріцатєльну площадь і наступає чуство обрєчьонності.
Во втóрих - не получається напиздіть армії з тєлівізора, шо "закон один для всіх". Найобуйте самі себе у високих кабінєтах. Воєнні, ссикуни і мірняк точно бачать шо закон не один для всих. Соотвєтствєнно, люди не хотять буть в касті "безправних" і всі потуги направленні на підняття іміджу і авторитету армії йдуть попідхуєм.
Людина ніколи не схоче добровільно стать в ряди тих, кого можна юзать по полям/посадкам поки вони на ногах стоять.
Немає справедливості - не буде вечірки.
В третіх - отсутствіє альтернатівного прімєра. Всі бачать зайобаного солдата з рюкзаком, пхнущого на маршрутку. Всі бачать воєнних в жовтих "Богданах", переїжающих з місця на місце. Бачать солдат без ног/рук/на костилях, проходящих ВЛК. Люди чують історії "випригнувших" про командирів, побратимів, медицину і корупцію в медзакладах.
Всі бачать воїна в гробу якого отпєвають і оплакують.
Ніхто, сука, не баче повоювавшого дємбєля в красівій формі з сімʼєю на відпочинку. Ніхто з мірняка не чує історій від першої особи, в яких не обізатєльно всих стерли в посадкі. Історій з перемогами, результатами. Історій про вмєняємі підрозділи, в які дємбєля повернуться при необхідності.
Немає кому таке розказувать.
При цих условіях хуй хто піде в армію, а ті, хто вже там і ще якось живий - будуть шукать возможность “випригнуть” любими путями. Мотівациї вже давно немає, бо відсутність понятних сроків служби накладується на вєчну нехватку засобів ураження, дебілізм в документообороті, бюрократії, непонятні компетенції прямих командірів і бешенна тєкучка кадрів на всих ступеньках армєйскої ієрархії.
… Цих людей остається все менше і менше. Почті ніхто з них не повернеться в армію після поранення, або після покупки рішення ВЛК.
Добавлю, шо все разом - це лучший "набор продуктів" для розкачування ситуації в середині України і гражданской войни.
Грайтесь-грайтесь...*
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Безугла пише, що останнє повідомлення, яке репостять, було видалено.
Це☝️ треба виділити, щоб прочитали всі шевелячи губами три рази!!! :!:

Це☝️ наче, Бандерлог писав під мою диктовку і ще свого трохи додавав! :D
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 14:01

  ЛАД написав:Присідали и присідають все. Серед "афганців" були учасники угрупувань, но это не было каким-то типичным явлением и не они составляли основу этих угрупувань.

Как сказать. ОПГ Герат-Урал.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 14:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Подивіться на трохи подібну фінську війну. Фіни також всрались? Напевно ні. А чому фіни не всрались? Тому що воювали трішки. 3-4 місяці. Повоювали, показали зуби і замирились(втративши територію).
Чому ми так не можемо? Я хз. Напевно амбіції деяких патріотів(в тому числі влади) зашкалюють.

может потому что в финской войне для ссср цель была как раз территории(отодвинуть границу от ленинграда) а нашем случае хуйло хочет тупо уничтожить Украину, о чем неоднократно и говорил
и "переговоры" с хуйлом на сегодня возможны только в формате капитуляции, о чем он так же прямо говорил
Я ответил на ваш вопрос?
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 14:04

  andrijk777 написав:...............
Я б йому відповів так:
Нація не всралась, нація переоцінила свої сили(чи недооцінила суперника).
Все-таки є якісь об'єктивні показники воюючих країн: ВВП, промисловість, населення і т.д. По об'єктивним показникам ми разів в 10 уступаємо РФ.

Ці 2,5 роки ми ще тримались дякуючи мотивованим добровольцям, дякуючи допомозі Заходу, дякуючи що РФ була не готова до нашого опору. І усі ці фактори послаблюються!
А об'єктивні фактори залишаються в силі.

Фактично це все було видно ще в лютому 2022. На що надіялись? Я хз на що. Напевно кожен надіявся на щось своє.
Подивіться на трохи подібну фінську війну. Фіни також всрались? Напевно ні. А чому фіни не всрались? Тому що воювали трішки. 3-4 місяці. Повоювали, показали зуби і замирились(втративши територію).
Чому ми так не можемо? Я хз. Напевно амбіції деяких патріотів(в тому числі влади) зашкалюють.

Может быть потому, что финны никогда не ставили себе задачу разгрома и/или уничтожения СССР. И всегда понимали, что сосед, который значительно сильнее их, это объективная реальность, от которой никуда не денешься, и с этим надо просто жить и считаться, а не доказывать, что пока существует рядом Союз, независимость Финляндии невозможна. Попробовал бы Президент Украины (неважно По или Зе) выполнить Минск или вообще дать независимость ЛДНР. Или подписать какие-то соглашения по Крыму. Я себе представляю, сколько было бы возмущений, митингов со стороны "активистов". А, возможно, и новый Майдан.
ЛАД
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