Додано: Пон 16 вер, 2024 12:09

Натрапив на такого "Сайгона"...Цитую:"Все ж просто...Немає понятної ротації (тіпа дємбєля, на год/два/"до свистка") для тих, хто хуяриться з первих днів повномасштабки - не буде ніякої мотівациї вобщє ні для кого. Спетлявші ніколи не вернуться, а нові люди не захочуть служить.Відсутність термінів служби в законах про мобілізацію - саме охуєнне удобрєніє на ніву "антимобілізаційних змагань українців".Во первих - устойчіве ощущєніє "білєта в один кінець" для тих, хто тільки йде в войска. Для тих, хто вже давно заєбався, до ощущєнія "білєта в один кінець" додається тотальний бардак в армії на всих рівнях і це приводе бійця рано чи пізно до состоянія обрєчьонності.Як?Та дуже просто. КПД падає, мотівация уходе в отріцатєльну площадь і наступає чуство обрєчьонності.Во втóрих - не получається напиздіть армії з тєлівізора, шо "закон один для всіх". Найобуйте самі себе у високих кабінєтах. Воєнні, ссикуни і мірняк точно бачать шо закон не один для всих. Соотвєтствєнно, люди не хотять буть в касті "безправних" і всі потуги направленні на підняття іміджу і авторитету армії йдуть попідхуєм.Людина ніколи не схоче добровільно стать в ряди тих, кого можна юзать по полям/посадкам поки вони на ногах стоять.Немає справедливості - не буде вечірки.В третіх - отсутствіє альтернатівного прімєра. Всі бачать зайобаного солдата з рюкзаком, пхнущого на маршрутку. Всі бачать воєнних в жовтих "Богданах", переїжающих з місця на місце. Бачать солдат без ног/рук/на костилях, проходящих ВЛК. Люди чують історії "випригнувших" про командирів, побратимів, медицину і корупцію в медзакладах.Всі бачать воїна в гробу якого отпєвають і оплакують.Ніхто, сука, не баче повоювавшого дємбєля в красівій формі з сімʼєю на відпочинку. Ніхто з мірняка не чує історій від першої особи, в яких не обізатєльно всих стерли в посадкі. Історій з перемогами, результатами. Історій про вмєняємі підрозділи, в які дємбєля повернуться при необхідності.Немає кому таке розказувать.При цих условіях хуй хто піде в армію, а ті, хто вже там і ще якось живий - будуть шукать возможность “випригнуть” любими путями. Мотівациї вже давно немає, бо відсутність понятних сроків служби накладується на вєчну нехватку засобів ураження, дебілізм в документообороті, бюрократії, непонятні компетенції прямих командірів і бешенна тєкучка кадрів на всих ступеньках армєйскої ієрархії.… Цих людей остається все менше і менше. Почті ніхто з них не повернеться в армію після поранення, або після покупки рішення ВЛК.Добавлю, шо все разом - це лучший "набор продуктів" для розкачування ситуації в середині України і гражданской войни.Грайтесь-грайтесь...*Безугла пише, що останнє повідомлення, яке репостять, було видалено.