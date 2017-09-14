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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 16 вер, 2024 14:12
Успіх написав:
Це☝️ наче, Бандерлог писав під мою диктовку і ще свого трохи додавав!
Угу))
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Додано: Пон 16 вер, 2024 14:16
ЛАД написав:
сосед, который значительно сильнее их, это объективная реальность, от которой никуда не денешься, и с этим надо просто жить и считаться
Я так понимаю что если ваш сосед пьяный амбал скажет вам стать в коленно-локтевую позу вы только смиренно попросите разрешения воспользоваться лубрикантом?
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Додано: Пон 16 вер, 2024 14:24
Прохожий написав: andrijk777 написав:
Подивіться на трохи подібну фінську війну. Фіни також всрались? Напевно ні. А чому фіни не всрались? Тому що воювали трішки. 3-4 місяці. Повоювали, показали зуби і замирились(втративши територію).Чому ми так не можемо? Я хз.
Напевно амбіції деяких патріотів(в тому числі влади) зашкалюють.
может потому что в финской войне для ссср цель была как раз территории(отодвинуть границу от ленинграда) а нашем случае хуйло хочет тупо уничтожить Украину, о чем неоднократно и говорил
и "переговоры" с хуйлом на сегодня возможны только в формате капитуляции, о чем он так же прямо говорилЯ ответил на ваш вопрос?
Ні. Сталін також хотів захопити усю Фінляндію.
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Додано: Пон 16 вер, 2024 14:26
andrijk777 написав:
Я б йому відповів так:
Нація не всралась, нація переоцінила свої сили(чи недооцінила суперника).Все-таки є якісь об'єктивні показники воюючих країн: ВВП, промисловість, населення і т.д.
По об'єктивним показникам ми разів в 10 уступаємо РФ.
Ці 2,5 роки ми ще тримались дякуючи мотивованим добровольцям, дякуючи допомозі Заходу, дякуючи що РФ була не готова до нашого опору. І усі ці фактори послаблюються!
А об'єктивні фактори залишаються в силі.
Фактично це все було видно ще в лютому 2022. На що надіялись? Я хз на що. Напевно кожен надіявся на щось своє.
Подивіться на трохи подібну фінську війну. Фіни також всрались? Напевно ні. А чому фіни не всрались? Тому що воювали трішки. 3-4 місяці. Повоювали, показали зуби і замирились(втративши територію).
Чому ми так не можемо? Я хз. Напевно амбіції деяких патріотів(в тому числі влади) зашкалюють.
знову цей поцінувач колоса на глиняних ногах - Раші...
поступаємось по багатьом параметрам - чому вони власне й напали. але це вони недооцінили Україну
ми можемо домовитися, але Раша не збирається домовлятись поки що. хоча твоя активність та таких як ти на цій гілці каже, що їм це дуже потрібно. Раша пропонує лише здатися. здамося - помремо. все дуже просто. варіантів немає, окрім як битися. й щось твоя суперкраїна не може навіть власні кордони захистити
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Додано: Пон 16 вер, 2024 14:30
Прохожий написав: ЛАД написав:
сосед, который значительно сильнее их, это объективная реальность, от которой никуда не денешься, и с этим надо просто жить и считаться
Я так понимаю что если ваш сосед пьяный амбал скажет вам стать в коленно-локтевую позу вы только смиренно попросите разрешения воспользоваться лубрикантом?
Ваши сексуальные фантазии можете оставить при себе.
Если вы мечтаете об этом, то можете найти людей, которые вам помогут.
Или важно, чтобы это был именно "сосед пьяный амбал" (не знаю, что для вас важнее - сосед или пьяный), а такого найти не получается?
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Додано: Пон 16 вер, 2024 14:31
Прохожий написав: ЛАД написав:
сосед, который значительно сильнее их, это объективная реальность, от которой никуда не денешься, и с этим надо просто жить и считаться
Я так понимаю что если ваш сосед пьяный амбал скажет вам стать в коленно-локтевую позу вы только смиренно попросите разрешения воспользоваться лубрикантом?
Ми не покірно стали в "коленно-локтевую позу". Навіщо ці неадекватні аналогії?
Але воювати до останнього українця(тих що полишили Україну я вже не вважаю українцями) неправильно і ірраціонально.
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Додано: Пон 16 вер, 2024 14:33
ЛАД написав: andrijk777 написав:
...............
Я б йому відповів так:
Нація не всралась, нація переоцінила свої сили(чи недооцінила суперника).Все-таки є якісь об'єктивні показники воюючих країн: ВВП, промисловість, населення і т.д.
По об'єктивним показникам ми разів в 10 уступаємо РФ.
Ці 2,5 роки ми ще тримались дякуючи мотивованим добровольцям, дякуючи допомозі Заходу, дякуючи що РФ була не готова до нашого опору. І усі ці фактори послаблюються!
А об'єктивні фактори залишаються в силі.
Фактично це все було видно ще в лютому 2022. На що надіялись? Я хз на що. Напевно кожен надіявся на щось своє.
Подивіться на трохи подібну фінську війну. Фіни також всрались? Напевно ні. А чому фіни не всрались? Тому що воювали трішки. 3-4 місяці. Повоювали, показали зуби і замирились(втративши територію).
Чому ми так не можемо? Я хз. Напевно амбіції деяких патріотів(в тому числі влади) зашкалюють.
Может быть потому, что финны никогда не ставили себе задачу разгрома и/или уничтожения СССР. И всегда понимали, что сосед, который значительно сильнее их, это объективная реальность, от которой никуда не денешься, и с этим надо просто жить и считаться, а не доказывать, что пока существует рядом Союз, независимость Финляндии невозможна. Попробовал бы Президент Украины (неважно По или Зе) выполнить Минск или вообще дать независимость ЛДНР. Или подписать какие-то соглашения по Крыму. Я себе представляю, сколько было бы возмущений, митингов со стороны "активистов". А, возможно, и новый Майдан.
а може срср не ставив питання, що фіни та Фінляндія - штучна нація й не мають права на існування?
ми не ставимо собі завдання розгрому Раші, про це нехай інші думають (які можуть це зробити). але доки Раша існує в такому вигляді - це завжди загроза для України - й це реальність.
Фінляндія враховує, що межує з неадекватною країною - тому й вступила до НАТО.
уважно слідкуйте що причина, а що наслідок
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Додано: Пон 16 вер, 2024 14:36
andrijk777 написав: Прохожий написав: ЛАД написав:
сосед, который значительно сильнее их, это объективная реальность, от которой никуда не денешься, и с этим надо просто жить и считаться
Я так понимаю что если ваш сосед пьяный амбал скажет вам стать в коленно-локтевую позу вы только смиренно попросите разрешения воспользоваться лубрикантом?
Ми не покірно стали в "коленно-локтевую позу". Навіщо ці неадекватні аналогії?
Але воювати до останнього українця(тих що полишили Україну я вже не вважаю українцями) неправильно і ірраціонально.
правильно здатися... а там вже окупанти поділять ВСІХ українців - кого вбити, кого посадили, всіх пограбувати - а далі нехай живуть - й то якщо будуть "гаварить на язике" - а інакше п.1 або п.2
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